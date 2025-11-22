Granollers y Pedro Martínez vuelven a ponerse la capa de héroes para meter a España en la final de la Copa Davis

La 'Davis del pueblo', como ha sido apodado el cuarteto que está a dos partidos de ganar su séptima ensaladera, sigue sobreponiéndose a todo y a todos para llegar hasta la final de la Copa Davis. Carreño, que empezó el camino de España en cuartos ante Chequia con derrota, se repuso a la perfección con una victoria ante Struff también llena de épica para sumar el primer punto antes de la traca final del doble formado por Granollers y Martínez, que ganó en tres sets por 6-2, 3-6, 6-3 a Krawietz y Puetz.

Un inicio y un juego al resto brillante valen a España una final

Los primeros 20 minutos de Pedro Martínez y Marcel Granollers fueron una oda al dobles. Solventes al saque y poniendo restos inverosímiles en cada línea del campo, España se veía con 4-0 casi al empezar el partido. Krawitz y Puetz despertaron al final del set y lo dejaron en un 6-2, pero cogieron la confianza para la manga siguiente.

Los alemanes, como pareja número 6 del mundo, demostraron su poderío al saque en el segundo set y complicaron cada juego al resto de España hasta que llegó la bola de break. El marcador se quedó en un 6-3 y la dinámica parecía favorecer claramente a los teutones, pero la pareja española no se rindió.

La pareja elegida por el capitán David Ferrer para esta Davis comenzó de mejor manera a su servicio, tanto Marcel Granollers como Pedro Martínez mantuvieron su saque en los cruciales primeros juegos. Granollers, como especialista consumado, se hizo enorme en la red en muchas ocasiones para igualar el grado de experiencia de Krawietz y Puetz, hasta que llegó el momento clave. Con el 2-1 a favor, Martínez y Granollers firmaron un juego absolutamente brillante para romper en blanco y ponerse con 3-1.

El trabajo ahora era mantener el servicio, algo que consiguieron de manera sencilla en dos ocasiones hasta el 5-3, pero que se complicó en el último turno. Ahí apareció la grandeza de Granollers, con dos aces cuando los alemanes atacaban su primera bola de break en el set. Con ventaja española, otro buen sevicio del barcelonés fue voleado por Pedro Martínez por poner el 6-3 final que mete a España en su primera final desde 2019.

El rival será Italia, quien tampoco cuenta con sus dos mejores raquetas, como España, pero que cuenta con tenistas de mucha calidad como Berrettini y Cobolli. Los italianos además tendrán a favor al público de Bolonia en busca de su tercera Copa Davis de manera consecutiva.