Copa Davis 2000: 25 años (y un día) después de la primera 'Ensaladera' de España, así está el torneo

El 10 de diciembre de 2000 España alzaba su primera Copa Davis. Han pasado 25 años y un día de aquella gesta deportiva en un torneo que entonces cumplía 100 años. Para la 'Armada' supuso también un antes y un después, puesto que se convirtió de un eterno aspirante a un equipo a tener en cuenta entre los grandes: volvió a ganar en 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019.

Esta última fue la primera que se disputó con el actual formato, que ya desde sus orígenes causó cierta controversia. En un calendario ATP cada vez más cargado, al que se suman eventos de exhibición tan lucrativos como agotadores para los tenistas, la Davis queda cada vez más relegada en las prioridades de los tenistas 'top'.

Para la de 2000, disputada en el Palau Sant Jordi de Barcelona, se conjuraron todos los astros a favor de España. El equipo tuvo tantos jugadores como capitanes, puesto que el staff técnico contó con Javier Duarte, Josep Perlas, Juan Avendaño y Jordi Vilaró, al cargo de los tenistas Álex Corretja, Albert Costa, Joan Balcells y un joven Juan Carlos Ferrero.

Los capitanes decidieron por sorpresa que en la primera jornada abriera turno Costa en lugar de Corretja, que era el número uno español. Aquella decisión fue doblemente cuestionada, porque acabó con derrota del catalán ante Lleyton Hewitt, pero Ferrero arregló la jornada ganando a Patrick Rafter.

En los días previos se daba el punto de dobles casi por perdido por el ranking y el palmarés de los australianos Mark Woodforde y Sandon Stolle, pero Corretja y Balcells con el apoyo del público dieron la campanada. Al día siguiente, 10 de diciembre de 2000, llegó el 'passing' de revés de Ferrero a Hewitt que quedó para la historia, casi tanto como el "la hemos ganado" de nuestro comentarista de entonces, Andrés Gimeno.

12.25 min Copa Davis 2000: A las puertas de la primera victoria

Fueron tres días de tenis con lleno absoluto en el Sant Jordi. Australia, una potencia de la Davis junto a Estados Unidos como pioneros del torneo, había sido en el pasado la 'bestia negra' de España en los tiempos de Manolo Santana y Manuel Orantes.

Sin embargo, el último título de Australia data de 2003, precisamente la revancha frente a España. El siglo XXI supuso en sus inicios el primer cambio en el torneo de la 'Ensaladera' y el inicio de un nuevo tiempo para la autoproclamada "Copa Mundial del tenis".

Incluso tenistas nada dudosos y defensores del torneo como Rafa Nadal se abrieron en más de una ocasión a que se disputara con otra periodicidad, debido a la saturación creciente del calendario. La Davis la organiza la ITF, que cada vez ha ido perdiendo más peso frente a la ATP. La federación internacional sólo tiene este torneo en la elite, mientras que el resto de los que organiza son los 'challenger' y 'futures' que dan acceso a los tenistas con menos ranking al calendario profesional.