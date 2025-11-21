España busca el más difícil todavía ante Alemania para meterse en la final de la Copa Davis

Tras la lesión de Alcaraz, a España se le complicó mucho el camino hacia la 'ensaladera'. Pero una vez batida Chequia, quienes tenían en sus filas al 17, 19 y 32 del mundo, España ya sueña con el campanazo, y está a solo cuatro victorias de ello. El nivel enfrente sube, especialmente para Munar, que tendrá que enfrentarse a Alexander Zverev, número 3 del mundo.

Alcaraz, baja en la Copa Davis, a RTVE: ”Las cosas no siempre salen como uno quiere" RTVE.es / AGENCIAS

La primera victoria de la jornada, clave para buscar la final

Si bien Jaume Munar está acabando su mejor año tenístico de manera sensaciones, más tras batir al 17º del mundo en la ronda previa, Zverev parte como principal favorito a la victoria en su partido entre 'números unos'. Sin embargo, el partido entre 'números dos' se presenta mucho más abierto y será clave para el desarrollo de la eliminatoria.

Struff y Carreño a priori repetirán para abrir la eliminatoria, pese a haber caído ambos en su primer duelo en esta Copa Davis. Yannick Hanfmann y Pedro Martínez podrían ser las alternativas, pero por el lado alemán Struff parece algo más en forma.

Por el bando español está el 'curioso caso de Pedro Martínez', que logró una heroica victoria ante Rune para meter a España en esta 'final a ocho' de la Copa Davis, no ha vuelto a ganar un partido en individuales, hace ya más de dos meses.

Lo mismo pasa con su rendimiento en dobles, cuya última victoria hasta el jueves pasado también había sido en la eliminatoria ante Dinamarca de mediados de septiembre. Sin embargo, en uno de sus primeros choques con Granollers, mostró un gran entendimiento con el catalán, especialmente en los puntos decisivos para el 7-6, 7-6 final.

Visto que la presencia de Martínez en el dobles puede ser determinante, Ferrer apelará a la veteranía de Carreño, quien ya ha demostrado crecerse ante las adversidades cuando se enfunda la rojigualda, para vencer a Struff en unas condiciones de pista que le vienen muy bien al alemán.