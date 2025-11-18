Alcaraz, baja en la Copa Davis, a RTVE: ”Las cosas no siempre salen como uno quiere"

El español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, no participará en la Copa Davis por molestias en el isquiotibial derecho. Alcaraz se perderá, por tanto, la eliminatoria contra Chequia de la Final 8 de la Copa Davis 2025 en Bolonia (Italia), debido a las molestias que sufrió la semana pasada en las Finales de la ATP en Turín.

Según informó la Real Federación Española de Tenis (RFET), Carlos viajó este lunes por la tarde en vehículo para incorporarse a la concentración del equipo español en Bolonia, y se sometió a unas pruebas médicas que revelaron una "sobrecarga muscular importante con edema marcado en el isquiotibial" de su pierna derecha.

"Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia. Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa", lamentó el tenista murciano.