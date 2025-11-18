Alcaraz, baja en la Copa Davis, a RTVE: ”Las cosas no siempre salen como uno quiere"
- El número uno del mundo se perderá la Copa Davis por sus molestias en los isquiotibiales
El español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, no participará en la Copa Davis por molestias en el isquiotibial derecho. Alcaraz se perderá, por tanto, la eliminatoria contra Chequia de la Final 8 de la Copa Davis 2025 en Bolonia (Italia), debido a las molestias que sufrió la semana pasada en las Finales de la ATP en Turín.
Según informó la Real Federación Española de Tenis (RFET), Carlos viajó este lunes por la tarde en vehículo para incorporarse a la concentración del equipo español en Bolonia, y se sometió a unas pruebas médicas que revelaron una "sobrecarga muscular importante con edema marcado en el isquiotibial" de su pierna derecha.
"Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia. Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa", lamentó el tenista murciano.
Munar, Carreño, Granollers y Pedro Martínez conforman el equipo
Alcaraz, que se perdió la anterior eliminatoria por molestias físicas y necesidad de descanso tras conquistar el Abierto de los Estados Unidos y que tampoco estuvo en la primera ante Suiza, regresará a España este martes, de manera que el equipo capitaneado por David Ferrer afrontará el jueves los cuartos de final contra Chequia (10:00 horas) con un equipo integrado por Jaume Munar, Pablo Carreño, Pedro Martínez y Marcel Granollers.
El ganador se medirá en las semifinales con el vencedor del cruce entre Argentina y Alemania. En la parte alta del cuadro, el equipo anfitrión y campeón de los dos últimos años, Italia, se medirá a Austria, mientras que Francia abre la competición contra Bélgica este martes.