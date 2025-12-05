El precio de la vivienda libre se dispara un 12,8% en el tercer trimestre, su mayor alza en 18 años

El precio de la vivienda libre sigue sin tocar techo. En el tercer trimestre del año, se disparó un 12,8%, registrando así su mayor alza interanual desde el inicio de la serie histórica en 2007, cuando repuntó un 13,1%. De esta forma, el precio de la vivienda libre acumula 46 trimestres consecutivos de subidas.

Según los datos del Índice de Precios de Vivienda (IPV), actualizados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio de la vivienda también subió respecto al trimestre anterior, cuando se alcanzó el anterior récord (+12,7%). En este caso, la variación fue del 2,9%, la más moderada desde el cuarto trimestre de 2024.

De nuevo, la vivienda usada ha tirado al alza de los precios: creció un 13,4% entre julio y septiembre, seis décimas por encima del trimestre previo y la tasa más alta en 18 años, concretamente desde el primer trimestre de 2007. En el caso de la vivienda nueva, la variación interanual fue del 9,7%.

Con respecto al trimestre anterior, los precios de la vivienda de segunda mano crecieron un 3,3%, mientras que en el caso de la vivienda nueva el repunte fue del 0,6%.