El precio de la vivienda libre se dispara un 12,8% en el tercer trimestre, su mayor alza en 18 años
- Acumula 46 trimestres consecutivos de alzas interanuales, con la vivienda usada en niveles nunca antes vistos
El precio de la vivienda libre sigue sin tocar techo. En el tercer trimestre del año, se disparó un 12,8%, registrando así su mayor alza interanual desde el inicio de la serie histórica en 2007, cuando repuntó un 13,1%. De esta forma, el precio de la vivienda libre acumula 46 trimestres consecutivos de subidas.
Según los datos del Índice de Precios de Vivienda (IPV), actualizados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio de la vivienda también subió respecto al trimestre anterior, cuando se alcanzó el anterior récord (+12,7%). En este caso, la variación fue del 2,9%, la más moderada desde el cuarto trimestre de 2024.
De nuevo, la vivienda usada ha tirado al alza de los precios: creció un 13,4% entre julio y septiembre, seis décimas por encima del trimestre previo y la tasa más alta en 18 años, concretamente desde el primer trimestre de 2007. En el caso de la vivienda nueva, la variación interanual fue del 9,7%.
Con respecto al trimestre anterior, los precios de la vivienda de segunda mano crecieron un 3,3%, mientras que en el caso de la vivienda nueva el repunte fue del 0,6%.
Subidas de dos dígitos en todas las comunidades
Los datos del INE se publican un día después de que el Ministerio de Vivienda anunciara una oferta de compra de 100 millones de euros para elevar el parque público de vivienda en España, a través de la Entidad Estatal de Vivienda y Suelo (Sepes), que pasará a llamarse Casa 47 (por el artículo de la Constitución que hace referencia a la vivienda).
Tras su aprobación el próximo martes en el Consejo de Ministros, el nuevo portal comenzará a funcionar en el primer trimestre de 2026 y ofrecerá contratos de alquiler de 14 años que, con sucesivas prórrogas de siete, podrán llegar hasta los 75 años.
Y es que la subida de precios de la vivienda fue generalizada en toda España en el tercer trimestre: todas las comunidades y las dos ciudades autónomas presentaron tasas interanuales positivas en el precio de la vivienda libre y todas además fueron de dos dígitos.
Los mayores repuntes se dieron en Murcia, donde el precio creció un 15%; Aragón (+14,6%); Ceuta y Melilla (+14,5% en ambos casos); Castilla y León (+14,4%); Madrid (+14,2%), y La Rioja, donde los precios de la vivienda se elevaron un 14,1% en relación con el mismo periodo del año pasado.
Enfrente, los incrementos más moderados se registraron en Navarra (+10,9%), Cataluña (+11,3%), y País Vasco y Castilla-La Mancha, que registraron en ambos casos una subida del 11,6%.
Este viernes también se han hecho públicos los datos de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual o embargos, que crecieron un 19,3 % entre julio y septiembre y alcanzaron 2.066 procesos. Suman cuatro trimestres al alza y alcanzan la cifra más elevada en un tercer trimestre desde 2021.