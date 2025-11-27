La firma de hipotecas sobre vivienda sube un 12,2% y registra el mejor septiembre desde 2010
- Se firmaron un total de 46.120 prestamos y más del 60% fueron a tipo fijo
- El importe medio repuntó un 14,1% hasta los 171.612 euros, el más alto desde febrero de 2010
La firma de hipotecas sobre viviendas en España en septiembre fue de 46.120 operaciones, un 12,2% más que en el mismo mes del año pasado. Se trata de su mayor cifra en este mes desde el ejercicio 2010 y la más elevada en cualquier mes desde octubre del año pasado, según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados este jueves.
Por su parte, el importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 14,1% interanual en septiembre, hasta los 171.612 euros, el más alto desde febrero de 2010; mientras que el capital prestado aumentó un 28,1%, hasta superar los 7.914 millones de euros.
Con el avance interanual de septiembre, mayor en casi cinco puntos al experimentado en agosto (+7,5%), la firma de hipotecas sobre viviendas suma 15 meses consecutivos de alzas.
Echando la vista atrás a agosto, en tasa intermensual (septiembre sobre agosto), las hipotecas sobre viviendas se dispararon un 38,6% y el capital prestado avanzó un 40,2%. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda subió un 1,2% respecto a agosto.
Más del 60% de las hipotecas, a tipo fijo
El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en septiembre en el 2,85%, por debajo del 2,89% del mes anterior y el más bajo desde enero de 2023 (2,64%). Con el dato de septiembre se acumulan ya ocho meses consecutivos con una tasa inferior al 3%.
El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar el pasado febrero del 3% por primera vez en casi dos años y en septiembre ha logrado seguir por debajo de esa cota. Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años en el noveno mes de 2025.
En cuanto al tipo de hipoteca, el 39,4% se constituyó en septiembre a tipo variable, mientras que el 60,6% lo hicieron a tipo fijo. En este caso, el tipo de interés medio al inicio fue del 2,89% para las hipotecas de tipo variable y del 2,83% para las de tipo fijo.
Andalucía y Cataluña, las que más hipotecas sobre vivienda firman
Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas en el noveno mes del año fueron Andalucía (8.678), Cataluña (7.864), Madrid (7.527) y Comunidad Valenciana (5.692).
Todos las comunidades firmaron el pasado mes de septiembre más hipotecas sobre viviendas que en el mismo mes de 2024, especialmente La Rioja (+33,9%), Murcia (+30,5%), Cantabria (+27,3%), Aragón (+24%) y Navarra (+23%). Por su parte, los menores incrementos interanuales se dieron en Canarias (+0,2%), Castilla y León (+1,7%) y Andalucía (+6,3%).
Bajan un 11% las hipotecas que cambian de condiciones
Por último, cabe destacar que el pasado mes de septiembre un total de 13.076 hipotecas cambiaron sus condiciones, cifra un 11,2% inferior a la de igual mes de 2024. De ellas, el 80,3% se debieron a modificaciones en los tipos de interés.
Atendiendo a la clase de cambio en las condiciones, se produjeron 7.881 novaciones (o modificaciones producidas con la misma entidad financiera), un 29,9% menos. El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 814, un 30,2% menos; mientras que en 4.381 hipotecas se cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor), un 88,9% más que igual mes del año pasado.