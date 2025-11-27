La firma de hipotecas sobre vivienda sube un 12,2% y registra el mejor septiembre desde 2010

La firma de hipotecas sobre viviendas en España en septiembre fue de 46.120 operaciones, un 12,2% más que en el mismo mes del año pasado. Se trata de su mayor cifra en este mes desde el ejercicio 2010 y la más elevada en cualquier mes desde octubre del año pasado, según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados este jueves.

Por su parte, el importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 14,1% interanual en septiembre, hasta los 171.612 euros, el más alto desde febrero de 2010; mientras que el capital prestado aumentó un 28,1%, hasta superar los 7.914 millones de euros.

Con el avance interanual de septiembre, mayor en casi cinco puntos al experimentado en agosto (+7,5%), la firma de hipotecas sobre viviendas suma 15 meses consecutivos de alzas.

Echando la vista atrás a agosto, en tasa intermensual (septiembre sobre agosto), las hipotecas sobre viviendas se dispararon un 38,6% y el capital prestado avanzó un 40,2%. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda subió un 1,2% respecto a agosto.

Más del 60% de las hipotecas, a tipo fijo El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en septiembre en el 2,85%, por debajo del 2,89% del mes anterior y el más bajo desde enero de 2023 (2,64%). Con el dato de septiembre se acumulan ya ocho meses consecutivos con una tasa inferior al 3%. El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar el pasado febrero del 3% por primera vez en casi dos años y en septiembre ha logrado seguir por debajo de esa cota. Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años en el noveno mes de 2025. En cuanto al tipo de hipoteca, el 39,4% se constituyó en septiembre a tipo variable, mientras que el 60,6% lo hicieron a tipo fijo. En este caso, el tipo de interés medio al inicio fue del 2,89% para las hipotecas de tipo variable y del 2,83% para las de tipo fijo.

Andalucía y Cataluña, las que más hipotecas sobre vivienda firman Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas en el noveno mes del año fueron Andalucía (8.678), Cataluña (7.864), Madrid (7.527) y Comunidad Valenciana (5.692). Todos las comunidades firmaron el pasado mes de septiembre más hipotecas sobre viviendas que en el mismo mes de 2024, especialmente La Rioja (+33,9%), Murcia (+30,5%), Cantabria (+27,3%), Aragón (+24%) y Navarra (+23%). Por su parte, los menores incrementos interanuales se dieron en Canarias (+0,2%), Castilla y León (+1,7%) y Andalucía (+6,3%).