Vivienda anuncia una compra de 100 millones para vivienda pública y alquileres hasta 75 años
- Rodríguez presenta la empresa estatal, bautizada como Casa 47, que comenzará a funcionar en el primer trimestre de 2026
- Los alquileres públicos no podrán sobrepasar el 30% de la renta media del territorio
La Entidad Estatal de Vivienda y Suelo (Sepes), que el Gobierno ha rebautizado como Casa 47, lanzará una oferta de compra de 100 millones de euros para elevar el parque público de vivienda en España. Tras su aprobación el próximo martes en el Consejo de Ministros, comenzará a funcionar en el primer trimestre de 2026 y ofrecerá contratos de alquiler de 14 años que, con sucesivas prórrogas de siete años, podrán llegar hasta los 75.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado este jueves, en el acto de presentación de la nueva empresa, que contará con una primera tanda de 13.000 viviendas procedentes de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).
Sobre las condiciones de los alquileres, el Ministerio ha detallado que los contratos permitirán prórrogas cada 14 años, siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones de acceso, y que aspiran a llegar al 60% de la población que cobra rentas situadas entre 2 y 7,5 veces el IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples).
Precios en función de la renta media
Además, ningún alquiler podrá sobrepasar el 30% de la renta media del territorio. Según explica el documento del Gobierno, la intención es apoyar a las rentas inferiores a través de la vivienda social, mientras que las personas con rentas superiores se entiende que no deben tener problemas para acceder al mercado libre.
Al respecto, Rodríguez ha subrayado que el precio se fijará en función de lo que "se pueda pagar" en la zona y no por lo que ha costado construir. Así, ha señalado que supone abaratar un 38% el alquiler de Madrid o un 50% el de Málaga. En otros lugares, se introducirán criterios correctores como topes.
En 2026, se habilitará un portal 'online' en el que se podrán consular las promociones disponibles, así como los requisitos de acceso, según ha indicado.
El nombre de Casa 47 es una referencia al artículo de la Constitución que establece que todos los españoles y españolas tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y mandata a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho.
"No repetir los errores del pasado"
Tal como ha explicado la ministra, Casa 47 se sustenta en cuatro ejes: planificación, construcción, hacer barrio y contar con las personas. Sobre el primero, ha afirmado que se busca construir con rigor y seriedad para "no repetir los errores del pasado" y planificando dónde se construirá el parque público estatal, con el objetivo de que las casas no se construyan en zonas que se puedan inundar y vuelva a suceder los acontecimientos vividos en 2024 con la dana en Valencia.
Sobre el segundo eje, Rodríguez ha indicado que se busca construir con calidad y viviendas "dignas", como mandata el artículo 47 de la Constitución. Además, ha recalcado que todo lo que se va a construir estará blindado permanentemente, para lo que el Gobierno ha introducido mecanismos legales en la nueva Entidad Estatal de Vivienda para que lo construido con dinero público sea "para siempre".
Respecto al tercer eje, Rodríguez ha indicado que se involucrará a los vecinos en el proceso de construcción de barrios para hacerlo más participativo. "Desde el primer momento, desde los procesos de planeamiento y de construcción, estamos entablando relaciones de participación de colaboración con los vecinos, lo estamos haciendo en Carabanchel, lo hemos hecho en Campamento, en Zaragoza donde o en Valladolid", ha expuesto.
Por último, la ministra de Vivienda ha asegurado que Casa 47 busca poner a las personas en el centro dándoles tranquilidad y asequibilidad para lo que los contratos de alquiler gestionados por la empresa pública serán de hasta 75 años: un primer contrato de 14 años de duración con revisión cada siete para ver si se mantienen las circunstancias para estar en el alquiler asequible.
La cartera de Casa 47 se nutrirá de construcción propia, pero también de la incorporación de viviendas y suelos del Estado procedentes de otros ministerios, como Hacienda, Defensa o Interior, así como de las más de 40.000 viviendas y 2.400 suelos, con capacidad para albergar otras 55.000 casas, propiedad de la Sareb que se están incorporando. En lo que va de año, la entidad ha licitado la redacción de los proyectos de más de 1.600 viviendas distribuidas por todo el territorio de España.