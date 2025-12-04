Vivienda anuncia una compra de 100 millones para vivienda pública y alquileres hasta 75 años

La Entidad Estatal de Vivienda y Suelo (Sepes), que el Gobierno ha rebautizado como Casa 47, lanzará una oferta de compra de 100 millones de euros para elevar el parque público de vivienda en España. Tras su aprobación el próximo martes en el Consejo de Ministros, comenzará a funcionar en el primer trimestre de 2026 y ofrecerá contratos de alquiler de 14 años que, con sucesivas prórrogas de siete años, podrán llegar hasta los 75.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado este jueves, en el acto de presentación de la nueva empresa, que contará con una primera tanda de 13.000 viviendas procedentes de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

Sobre las condiciones de los alquileres, el Ministerio ha detallado que los contratos permitirán prórrogas cada 14 años, siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones de acceso, y que aspiran a llegar al 60% de la población que cobra rentas situadas entre 2 y 7,5 veces el IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples).

Precios en función de la renta media Además, ningún alquiler podrá sobrepasar el 30% de la renta media del territorio. Según explica el documento del Gobierno, la intención es apoyar a las rentas inferiores a través de la vivienda social, mientras que las personas con rentas superiores se entiende que no deben tener problemas para acceder al mercado libre. Al respecto, Rodríguez ha subrayado que el precio se fijará en función de lo que "se pueda pagar" en la zona y no por lo que ha costado construir. Así, ha señalado que supone abaratar un 38% el alquiler de Madrid o un 50% el de Málaga. En otros lugares, se introducirán criterios correctores como topes. El precio de la vivienda se encarece un 12% en el tercer trimestre y marca su récord histórico con 2.153 euros/m2 En 2026, se habilitará un portal 'online' en el que se podrán consular las promociones disponibles, así como los requisitos de acceso, según ha indicado. El nombre de Casa 47 es una referencia al artículo de la Constitución que establece que todos los españoles y españolas tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y mandata a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho.