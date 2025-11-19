El precio de la vivienda se encarece un 12% en el tercer trimestre y marca su récord histórico con 2.153 euros/m2

El precio de la vivienda libre acentuó su subida en el tercer trimestre del año hasta el 12,1% interanual y alcanzó los 2.153,4 euros/m2, el mayor importe que se registra en toda la serie histórica de la estadística, que arranca en 1995. Se rebasa así el anterior máximo, coincidiendo con la burbuja inmobiliaria, según los datos facilitados este miércoles por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Entonces, el precio de la vivienda marcó los 2.101,4 euros/m2, algo más de 50 euros por debajo de lo que cerró de julio a septiembre. Si se compara con los mínimos de 2014 (1.455,8 euros/m2), coincidiendo con el pinchazo de la burbuja, el precio de la vivienda se revalorizó casi un 48%.

La vivienda sube con respecto al mismo trimestre del año anterior y si se compara con los tres meses previos: su precio subió entre julio y septiembre un 2,9% en tasa intertrimestral, encadenando tres trimestres por encima de los 2.000 euros/m2.

Todo ello, en un contexto marcado por la falta de vivienda para atender la demanda creciente, que está tensionando al alza los precios y acrecentando las dificultades de acceso para buena parte de la población, especialmente los jóvenes. Además, el progresivo abaratamiento de los tipos de interés y, por ende, de las hipotecas, está animando el mercado de compraventas.

La vivienda de hasta cinco años y la más antigua suben más del 10% La vivienda libre de hasta cinco años de antigüedad fue la más cara, 2.515,6 euros/m2, tras incrementarse en el tercer trimestre un 11,5%. Este importe es el más elevado que puede consultarse para este tipo de vivienda, cuyos datos están accesibles desde 2010. Con este incremento, encadena así 14 trimestres consecutivos por encima de los 2.000 euros/m2. Por su parte, aquella de más de cinco años se encareció un 12,1% hasta los 2.142,2 euros/m2. Es la tercera vez consecutiva de toda la serie histórica disponible que supera los 2.000 euros/m2, anotándose el dato más elevado desde entonces (2010). En el caso de la vivienda protegida, su precio aumentó en menor medida, un 2,4%, hasta los 1.195,7 euros/m2. Es el valor más alto desde que puede consultarse la serie, que en este caso está disponible desde 2005. Y, respecto al trimestre anterior, la que más elevó su valor fue aquella de hasta cinco años de antigüedad, que registró una subida del 3,1% intertrimestral. En tanto que aquella de más de cinco años vio incrementar su precio un 2,8%. Atendiendo a la vivienda protegida, el aumento fue del 0,6%.