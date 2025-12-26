Correos actualiza sus tarifas en 2026: el sello de la carta nacional ordinaria valdrá 0,96 euros, 7 céntimos más
- El operador de Servicio Postal Universal actualiza sus tarifas para envíos nacionales e internacionales
- El precio para enviar paquetes nacionales e internacionales también se incrementa, hasta un 3 por ciento más
El año que viene Correos subirá 7 céntimos el coste del envío de la carta nacional ordinaria, el producto más utilizado, por lo que tendrá una tarifa de 0,96 euros (en vez de los actuales 0,89 euros). El objetivo de la subida, que se hará efectiva el próximo 1 de enero de 2026, es conseguir una progresiva adecuación a los costes y el mantenimiento la calidad y eficiencia en la prestación del Servicio Postal Universal (SPU).
La entidad postal ha comunicado este viernes que este incremento para el envío de cartas y tarjetas postales nacionales con un peso de hasta 20 gramos que entrará en vigor, por tanto, el jueves que viene.
Otras subidas de precios afectarán a las cartas y tarjetas postales internacionales (ordinarias y normalizadas hasta 20 gramos) que se franquearán con dos euros, frente a 1,85 euros que costaba actualmente, cuando el destino sea Europa, incluido Groenlandia (excluidos Albania, Armenia, Bosnia, Chipre, Georgia, Malta, Moldavia y Rusia).
También se incrementa el franqueo de las cartas y tarjetas con destino a Australia, Canadá, EE. UU., Japón, Nueva Zelanda y Rusia, que pasará a ser de 2,65 euros; mientras que costará 2,10 para el resto de los países.
Correos sigue el procedimiento establecido en la Ley para actualizar las tarifas
Correos ha explicado que para establecer las nuevas tarifas ha seguido el procedimiento previsto en la Ley Postal. Según este mecanismo la entidad, como operador designado por el Estado para prestar el SPU, debe comunicar cualquier subida que afecte a los productos y servicios incluidos en él -con al menos tres meses de antelación- a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo verifica después que se respetan los principios de precios asequibles, transparentes y no discriminatorios.
Por otra parte, al margen de este Servicio Postal Universal, Correos ha destacado el gran peso de la paquetería nacional e internacional, que para 2026 incrementa sus tarifas en un 3 %