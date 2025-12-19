Correos comunica que 118 de los 124 electores afectados por el robo de votos por correo ya han votado nuevamente

Correos ha comunicado que 118 de los 124 electores afectados por el robo de votos por correo en una de sus oficinas de Extremadura ya han podido votar nuevamente gracias a las acciones "extraordinarias emprendidas conjuntamente por la Junta Electoral Provincial de Badajoz" y la propia empresa pública de paquetería.

Así lo ha anunciado a través de un comunicado este viernes, un día después de que unos ladrones se llevasen la caja fuerte de la oficina de Correos de Fuente de Cantos, que contenía 124 papeletas electorales y 14.000 euros. Según fuentes de la investigación, los agentes de la Guardia Civil encontraron la caja "completamente calcinada" en las inmediaciones del municipio. Pese a que los votantes afectados podrán ejercer nuevamente su derecho, este suceso ha marcado la recta final de la campaña electoral de las elecciones autonómicas de Extremadura, que se celebran este domingo.

Los otros seis ciudadanos afectados, que todavía no han podido entregar otra vez en Correos su papeleta, ya han sido contactados por personal de la empresa para que puedan emitirlo nuevamente, siguiendo el procedimiento establecido ante el robo.

Una resolución de la Junta Electoral Provincial de Badajoz autorizó la emisión de duplicados de la documentación electoral por la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral de Badajoz, para garantizar la entrega a los interesados y que pudieran emitir nuevamente su voto por correo: "Resolución de la Junta Electoral Provincial de Badajoz autorizó la emisión de duplicados de la documentación electoral por la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral de Badajoz".

Desde Correos han asegurado que continuarán adoptando todas las "medidas organizativas necesarias y de refuerzo de seguridad para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público que le son encomendadas en los procesos electorales".

Intento de robo en varias oficinas de Correos Junto al robo de Fuente de Cantos, durante la madrugada del jueves también se realizó una sustracción de paquetería en la oficina de Torremejía y un intento de forzar la caja fuerte en Santa Amelia, aunque sin éxito. Tras activarse la alarma, Correos avisó de inmediato a la Guardia Civil, que se personó en el lugar y ha vinculado el suceso con otros hechos delictivos ocurridos recientemente en la región con el objetivo de robar dinero. Además, en los últimos días también se han producido robos en las oficinas de Talavera la Real y Villafranco del Guadiana, también en la provincia de Badajoz.