Cortes constantes de internet y teléfono en pleno siglo XXI: así viven más de 13.000 vecinos en el oeste de Extremadura

Ocurrió por última vez el pasado 15 de noviembre. Aunque lo más probable es que este capítulo se repita pronto. En aquella ocasión, la comarca extremeña de la Sierra de San Pedro, con más de 13.000 habitantes y colindante con Portugal, estuvo casi un fin de semana entero sin conexión a internet ni línea telefónica.

Un día sin internet, en nuestros tiempos, lo imposibilita todo. En Valencia de Alcántara (5.150 habitantes), provincia de Cáceres, también. El datáfono del comercio de la esquina no funciona y no puede cobrar al cliente, cuenta una vecina a RTVE Noticias. Tampoco su hijo, que es estudiante, puede entregar el trabajo a tiempo a la universidad.

Un trabajador que se conecta en remoto corre el riesgo de no entregar el proyecto a su superior, que se encuentra en Estados Unidos. Es el caso de Jorge Sevilla, hijo de este pueblo y que se las ingenia de mil maneras para no perder nunca la conexión a internet. En su caso, cuenta con otra línea adicional y otros servicios de conexión "para cubrirse siempre las espaldas". Una línea, sin embargo, "que a veces también se satura".

Y otro ejemplo: el responsable del restaurante Tabú, que cada vez que hay cortes tiene que proceder "a fiarse o a pedir Bizums, y ya me llegarán". En las últimas incidencias ha sacado un cartel a la puerta del establecimiento para indicar que "solo se acepta efectivo", lo que provoca que pueda perder clientes.

Los vecinos de los casi 10 municipios que forman la Mancomunidad Sierra de San Pedro han comenzado a presentar quejas de manera masiva para exigir a la Junta de Extremadura y al Gobierno de España que pongan solución a esta problemática. Todo comienza a tener un efecto de rechazo para quienes pensaban en volver al pueblo pero que no ven cubiertos los servicios básicos.

"La sensación es de frustración e impotencia" Desde la fortaleza medieval de Valencia de Alcántara se alcanza a ver el primer pueblo de Portugal, Marvão, encima de una montaña que impresiona. También desde esta altura se logra tener una panorámica perfecta del municipio, con sus casas blancas y sus calles en cuesta y estrechas. Cae el sol y el cielo se tiñe de un naranja otoñal. Desde este punto hablamos con Isaac y Sara, una joven pareja que se ha mudado al pueblo hace solo cuatro meses. “La sensación es de frustración e impotencia”, declara Rosa. En su caso, logró que su empresa le dejara teletrabajar varios días a la semana. Pero teme que la situación pueda cambiar si sus superiores observan que no logra sus objetivos por culpa de la mala conexión a la red. "Hay días enteros que no puedes hacer nada". Valencia de Alcántara, vista desde la fortaleza del castillo. RTVE Los cortes de internet y de telefonía se producen por parte de Movistar, la principal compañía en la zona. "Cuando se dan estos casos, la compañía nos dice que se debe a un problema en la instalación de fibra que viene desde Cáceres", relata Isaac a RTVE. Y aquí reside el problema, según nos explica: tan solo hay una única comunicación de fibra para toda la mancomunidad y no se ha intentado ampliar esta infraestructura. "Y cuando hay un fallo, pues cae todo", dice resignado. Se da el caso que, cuando se produce un apagón de conectividad, hay personas de Valencia de Alcántara y alrededores que opta por ir a trabajar unas horas a Portugal. "Así nos tenemos que ver", explica Isaac con una mueca que acaba en lamento. "No puede ser que en los primeros pueblos de Portugal, que son más remotos que nuestra comarca, el internet funcione mejor". Esta pareja hizo la apuesta por vivir en el entorno rural, pero duda de si fue correcto dar este paso. "Ha sido un chasco", resume Isaac. Sin embargo, no pierden la esperanza en poder lograr que las administraciones tengan en cuenta este caso "e intente poner solución". "No se pueden hacer campañas para que la juventud venga a trabajar al entorno rural si, después, las necesidades básicas no están cubiertas", nos cuenta, mientras no deja de mirar al pueblo desde las alturas de la fortaleza.

Derechos constitucionales de "equidad territorial e igualdad" A diez minutos en coche de Valencia de Alcántara se encuentra San Vicente de Alcántara. Nos encontramos allí con el presidente de la Mancomunidad de la Sierra de San Pedro, Chema Mayor. Las luces de Navidad iluminan con fuerza las calles de este municipio de más de 5.200 habitantes. Para Chema, la situación que vive la comarca se resume de este modo: "Lo que pasa aquí es como un gran apagón, pero cada tres o cuatro meses". Como presidente de la institución, considera que los cortes de internet y telefonía vulneran varios derechos constitucionales "como los de equidad territorial e igualdad". "Cuando perdemos internet, perdemos servicios tan básicos como entregar una receta en el centro de salud o la teleasistencia de las personas mayores, con el riesgo que eso conlleva", nos relata Chema. En su caso, no se ha querido quedar de brazos cruzados y este mes de diciembre ha enviado una carta al Gobierno de España y también a la Junta de Extremadura para reclamar "una solución urgente". Por ahora no ha recibido respuesta. Fragmento de la carta enviada al Gobierno de España y a la Junta de Extremadura. RTVE "Esta situación imposibilita nuestro desarrollo, así no somos atractivos para nadie", advierte, al mismo tiempo que no descarta emprender acciones legales si dentro de unos meses la situación no mejora. Esta misma intención de ir a los tribunales ya la ha manifestado el municipio de Salorino, uno de los pueblos que también vive este sinfín de apagones digitales. Y como siempre se dice, para muestra un botón. Antes de despedirnos, Chema nos intenta enseñar un documento oficial que tiene en la nube, pero la conexión a internet se lo impide. Es la realidad de la comarca.