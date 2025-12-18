Estopa y Chenoa dan la sorpresa y presentarán las Campanadas más musicales en RTVE: "Vamos a hacerlo con toda la ilusión"

Desde que supimos que Andreu Buenafuente y Silvia Abril no darían las Campanadas en RTVE se ha producido un baile de nombres de posibles presentadores. Son muchos los rostros de RTVE que podrían despedir 2025 y recibir 2026 desde la Puerta del sol y día a día ha ido creciendo la expectación y, por supuesto, la curiosidad. El 18 de noviembre supimos que la pareja formada por Buenafuente y Abril serían los presentadores y tan solo tres días después el presentador de Futuro imperfecto anunciaba que tenía que hacer un parón en su programa por problemas de salud, provocados por "un exceso de carga laboral". Ese 21 de noviembre nada hacía presagiar que tampoco estarían en las Campanadas, pero ocurrió. El 12 de diciembre toda España se sorprendió con el anuncio que el propio Buenafuente hizo a través de sus redes sociales.

"Ya sabéis tuve un episodio de estrés, algo muy común, no agradable, pero común. Esto es un poco lento, si queremos hacerlo bien va a llevar un poco de tiempo, no tengo que acelerar la recuperación, tengo que estar bien para hacer lo que me hace feliz. Por consiguiente no va a ser posible hacer las Campanadas con Silvia Abril, quería decíroslo yo, en este contexto de recuperación. No veo cosa buena en forzarme por hacer un trabajo un día, hay que volver bien, hay que estar en la senda, en el camino, en el avance".

La noticia, de la que se hicieron eco todos los medios de comunicación, puso sobre la mesa varios temas, entre ellos la salud mental, el estrés laboral y la sobrecarga de trabajo. Compañeros del presentador, como Jordi Évole, llenaron las redes de mensajes de apoyo y cariño: "Por si me había enseñado pocas cosas, siempre se sigue aprendiendo de Andreu". Esa oleada de afecto y compañerismo ayuda al presentador, que ya estaba emocionado por la reacción de la familia personal y la otra, la profesional de RTVE. "Ya tengo una edad y sentirme tan querido es muy bonito. Tengo que estar bien para hacer lo que tanto me apasiona, y que a vosotros os guste y que estéis a mi lado me obliga a estar mejor. Así que eso voy a hacer".

Estopa y Chenoa, los elegidos Estopa y Chenoa son los elegidos para presentar las campanadas más musicales de RTVE en 2025. La noticia se ha comunicado este 18 de diciembre en la Plaza de Callao, donde la expectación ha sido máxima. "Es la noticia más importante que me han dado en mi vida", ha asegurado David Muñoz. Pocas personas pueden representar mejor a nuestro país como David y José Muñoz, Estopa, y Laura Corradini, Chenoa. Un grupo que lleva 25 años en los escenarios y una de las finalistas de la primera edición de Operación Triunfo y, actualmente, presentadora de éxito de programas como The Floor o Dog House, en La 1. Un trío que promete convertir las Campanadas de RTVE en 2025 en una auténtica fiesta, con música, naturalidad, simpatía y humor. Un evento único para despedir el año.

Sustituir a Broncano y LalaChus Las Campanadas son la gran cita de la Navidad y la responsabilidad es enorme, ya que son muchos millones de espectadores frente a la pantalla para tomar las uvas. En 2024 los encargados de entretener a la audiencia y guiarnos en el proceso, a veces complicado de tomar las uvas sin confundir los cuartos con las campanadas, fueron David Broncano y LalaChus. La pareja artística de La Revuelta logró reunir a 5.958.000 espectadores y consiguieron hacer un 38,7% de cuota de audiencia. La tradición de tomar las uvas en Nochevieja en la Puerta del Sol de Madrid data de finales del siglo XIX. Y las primeras campanadas televisadas fueron las de 1962, por supuesto, en Televisión Española (¡no había otra!). Desde entonces, TVE las retransmite puntualmente en directo desde la capital de España (aunque con alguna excepción como las de 1973, que fueron televisadas desde Barcelona con los comentarios de populares locutores de la casa). Hay momentos icónicos, como el año de Marisa Naranjo, que escuchamos pero no vimos. Porque poca gente recuerda que hubo que esperar a 1991 para ver a los presentadores en la pantalla. Los elegidos fueron Josema y Millán, el dúo Martes y 13. La lista de nombres que fueron desfilando en la Puerta del Sol es extensa: Javier Sardà, Joaquín Prat, José Mota y Juan Muñoz, Ana Obregón y Ramón García, Concha Galán, Raffaella Carrà, Carmen Maura, Nuria Roca, Paloma Lago, Ricardo Gómez, Carmen Sevilla, Anne Igartiburu, Antonio Garrido, Carlos Sobera, Manuel Bandera, Imanol Arias, Jordi Cruz, Pepe Rodríguez, Roberto Leal, Raquel Falcón, Jacob Petrus, César Cadaval y Jorge Cadaval, Ana Mena, Jennifer Hermoso, David Broncano y Lalachus...