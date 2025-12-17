Concierto extraordinario de Navidad de la Orquesta y Coro RTVE

La Orquesta y Coro RTVE celebra la Navidad con su tradicional concierto en el que interpretará una de las obras corales más conocidas y queridas de la música clásica: El Mesías de Händel.

Este evento tan especial tendrá lugar en la Capilla del Palacio Real el 18 de diciembre a las 19:00. También podrán disfrutarlo los espectadores de TVE el 24 de diciembre, día de Nochebuena a las 20:00 en La 2.

Händel escribió El Mesías para conjuntos vocales e instrumentales pequeños, pero en años posteriores a su muerte, se adaptó la obra para ser interpretada a una escala mucho mayor, con orquestas y coros grandes. Uno de los que revisó y amplió esa orquestación fue Wolfgang Amadeus Mozart.

El maestro Carlos Mena será el encargado de conducir a la Orquesta y Coro RTVE, con la particularidad de que, no sólo estará al frente del concierto, sino que también lo interpretará como contratenor. Le acompañarán como solistas Igor Peral (tenor), Lucía Martín (soprano) y Víctor Cruz (barítono) para dar vida al oratorio más interpretado en Navidad y Adviento en todo el mundo