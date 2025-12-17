La Audiencia Nacional abre una pieza separada y secreta para investigar los cobros en efectivo del PSOE

La Audiencia Nacional ha abierto una pieza separada del caso Koldo para investigar los pagos en efectivo del PSOE entre 2017 y 2024, después de que los socialistas hayan aportado el registro de dinero metálico utilizado durante esos años. Además, la pieza ha sido decretada como secreta y se ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción “para su conocimiento e informe lo que a su derecho convenga”.

Así lo ha acordado este miércoles en sendas providencias y un auto a los que ha tenido acceso RTVE el juez Ismael Moreno, instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional que investiga los pagos en efectivo al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. En el primero de los escritos, el magistrado acuerda la apertura de la pieza, en el segundo da traslado de su contenido a la Fiscalía, y en el auto la declara secreta.

Concretamente, Moreno ha acordado el secreto de la nueva pieza durante un mes, de aplicación "a todas las partes personadas, a excepción del Ministerio Fiscal". Para ello, ha tenido en cuenta la especial naturaleza del delito que se investiga, junto al carácter de las diligencias de investigación que se están practicando y el contenido de la documentación con carácter reservado que ha aportado el PSOE.

Junto a esto, el magistrado ha recordado que estos datos afectan a varias personas (cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios), lo que determina que se estime “racional, lógica, fundada, necesaria y respaldada legalmente adoptar la medida de decretar el secreto de la presente pieza separada por el plazo de un mes mientras se practican las diligencias de investigación pendientes”.

Cabe recordar que el magistrado decidió este noviembre abrir una pieza separada para investigar estos pagos en efectivo que se realizaban en la sede socialista de la calle Ferraz a los principales investigados del caso Koldo. Presuntamente, podrían haber utilizado este dinero para blanquear las posibles mordidas que recibían a cambio de adjudicaciones irregulares de obra pública.

El PSOE entregó todos los pagos entre 2017 y 2024 Este martes, los socialistas confirmaron la entrega a la Audiencia Nacional de todos los pagos en efectivo realizados entre 2017 y 2024, después de que así lo requiriese el magistrado Moreno. Además, según informaron fuentes socialistas, el partido pidió que esa información se analice en una pieza secreta porque contiene datos muy sensibles. En una providencia de finales de noviembre, Moreno dio a Ferraz diez días para que facilitara al juzgado la relación de pagos en metálico y documentos en los que se soportan los mismos". Ante este requerimiento, los socialistas preguntaron si se refería solo al metálico vinculado con los investigados o con todas las personas que recibieron pagos del PSOE. Moreno respondió que su petición fue lo "suficientemente clara" y le requirió todos los pagos en metálico entre esos años. Moreno consideraba que quedaban varias incógnitas por aclarar sobre la naturaleza de esos pagos y sobre el origen de las cantidades en metálico de las que el partido político disponía en su propia sede para hacerles frente. "Es claro que todas estas incógnitas deben ser despejadas, tras practicarse la investigación correspondiente, en la medida en que pudieran denotar la eventual existencia de conductas o actividades irregulares, e incluso potencialmente delictivas", apuntaba Puente. La Audiencia Nacional da diez días al PSOE para que entregue el registro de pagos en efectivo entre 2017 y 2024