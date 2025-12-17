Elecciones en Extremadura: Especiales informativos de RTVE este domingo

Extremadura celebra elecciones este domingo, 21 de diciembre. Como en cada cita electoral, RTVE culminará su cobertura de la campaña con un amplio despliegue informativo en la jornada de votaciones. Todos los canales de la Corporación harán un amplio seguimiento de esta cita con las urnas que marca el inicio del ciclo electoral en España. El dispositivo contará con un destacado protagonismo de los profesionales del Centro Territorial de RTVE en Extremadura.

La jornada electoral, en La 1 y Canal 24 horas Las dos ediciones del Telediario Fin de Semana contarán con Marc Sala desde Mérida y con Lourdes Maldonado desde Torrespaña, con especial protagonismo para todo lo que suceda en la jornada electoral. El Canal 24 horas contará desde las 08:00 horas con conexiones en directo con todos los puntos de interés informativo, tanto en Extremadura como en las sedes nacionales de los principales partidos. Además, a las 09:00 horas y a las 13:55 horas, habrá Avances de participación en La 1 y el Canal 24 horas, presentados desde Mérida por Marc Sala. A las 19:50 horas arrancará el Especial electoral 'Extremadura decide' en La 1 y Canal 24 horas. Conducido por Alejandra Herranz desde el plató de datos de Prado del Rey y por Pepa Bueno, con la mesa de analistas desde el Museo Romano de Mérida. Ofrecerán toda la información, con conexiones en directo y el análisis de una jornada histórica para los extremeños, que será seguida con mucha atención desde la política nacional.

Amplio seguimiento en RNE Radio Nacional de España hará un seguimiento puntual de la jornada desde la apertura de los colegios electorales. Los diferentes espacios informativos prestarán especial atención al momento en el que los diferentes candidatos acudan a las urnas. A partir de las 19:30 horas, Juan Ramón Lucas dirigirá y presentará un especial informativo que podrá seguirse a través de Radio Nacional y Radio 5. Contará en antena el cierre de los colegios electorales; el minuto a minuto del escrutinio; y las principales valoraciones politicas, con el análisis correspondiente que se vaya produciendo a lo largo de la jornada.

Seguimiento digital RTVE Noticias activará un amplio dispositivo digital para seguir las elecciones en Extremadura desde primera hora del día, con información en tiempo real, crónicas sobre el terreno, análisis y datos clave en la web y en la app. La cobertura se desplegará en las redes sociales de RTVE Noticias, con un seguimiento continuo en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y X, donde se compartirán imágenes, momentos informativos y los principales hitos de un 21 de diciembre decisivo. El equipo de Datos RTVE ofrecerá los datos de participación y el análisis detallado de los resultados. Paula Guisado, la jefa de Datos RTVE, aportará contexto a los resultados en el programa especial elecciones, mientras que Verifica RTVE monitorizará la desinformación que puedan surgir durante la jornada. A partir del cierre de los colegios, RTVE Noticias publicará las crónicas de la noche electoral y las claves del escrutinio, con un análisis exhaustivo de la distribución del voto, calle por calle. Toda la programación especial de TVE y RNE podrá seguirse en directo a través de RTVE Play y RNE Audio, reforzando una cobertura digital pensada para acompañar a los ciudadanos en todos sus dispositivos.