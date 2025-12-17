La Orquesta y Coro RTVE ofrece su tradicional concierto de Navidad en el Palacio Real
- Bajo la batuta de Carlos Mena, se interpretará ‘El Mesías’ de Händel
- Jueves 18 de diciembre, a las 19:00 horas en la Capilla del Palacio Real
- El 24 de diciembre, a las 20:00 horas, La 2 emitirá el concierto
La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE celebra la Navidad con su tradicional concierto, en el que interpretará una de las obras corales más conocidas y queridas de la música clásica, ‘El Mesías’ de Händel, dirigida por el maestro Carlos Mena.
Este concierto extraordinario tendrá lugar en la Capilla del Palacio Real el 18 de diciembre y los espectadores podrán también disfrutarlo el día de Nochebuena a las 20:00 en La 2.
El maestro Carlos Mena será el encargado de conducir a la Orquesta y Coro RTVE. No sólo estará al frente del concierto, sino que también lo interpretará como contratenor. Le acompañarán como solistas Igor Peral (tenor), Lucía Martín (soprano) y Víctor Cruz (barítono) para dar vida al oratorio más interpretado en Navidad y Adviento en todo el mundo.
Händel escribió ‘El Mesías’ para conjuntos vocales e instrumentales pequeños, pero en años posteriores a su muerte, se adaptó la obra para ser interpretada a una escala mucho mayor, con orquestas y coros grandes. Uno de los que revisó y amplió esa orquestación fue Wolfgang Amadeus Mozart.