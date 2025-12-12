La Orquesta y Coro RTVE, mención especial en los Premios Anuales de la Fundación Víctimas del Terrorismo

La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE ha sido galardonada con una mención especial en los Premios Anuales de la Fundación Víctimas del Terrorismo. Con este reconocimiento, la Fundación destaca el apoyo que siempre ha recibido por parte de la Orquesta y Coro RTVE, que se materializa en el concierto que se celebra anualmente para rendir homenaje a las víctimas del terrorismo. Hasta el momento, se han organizado 23 ediciones de este concierto ‘In Memoriam’.

La entrega de premios se ha celebrado este viernes, 12 de diciembre, en el Auditorio de Mutua Madrileña. El reconocimiento ha sido recogido por Manuel Ventero, director gerente de la Orquesta Sinfónica y Coro, que ha agradecido la distinción, al tiempo que destacaba el compromiso de la formación con las víctimas del terrorismo desde hace más de dos décadas. Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, ha sido el encargado de hacer entrega del galardón.

En esta edición, la Fundación también ha premiado al general de Brigada Miguel Ángel Ballesteros y al profesor y escritor Fernando Reinares, con el Premio en Defensa de los Derechos Humanos Adolfo Suárez.

Asimismo, el Premio de Periodismo Fernando Delgado ha recaído en José María Irujo, jefe de investigación de El País y especialista en terrorismo etarra y yihadista; y los Premios Escolares Ana María Vidal-Abarca, en varios alumnos y profesores de todas las etapas escolares.