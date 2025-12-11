Tercera gala Jóvenes Talentos de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE
- La recaudación del concierto irá destinada a la campaña ‘Un juguete, una Ilusión’ impulsada por RTVE y la Fundación Crecer Jugando
- Seis jóvenes músicos de distintas especialidades compartirán escenario con profesionales de la Orquesta y Coro RTVE
- Viernes 12 de diciembre, a las 19:30 horas en el Teatro Monumental de Madrid
Seis jóvenes músicos tendrán la ocasión de tocar junto a los profesionales de la Orquesta y Coro RTVE en la gala que se celebrará este viernes en el Teatro Monumental. La recaudación irá destinada a la campaña solidaria ‘Un juguete, una ilusión’, impulsada por RTVE y la Fundación Crecer Jugando.
Carlos Garcés será el encargado de dirigirlos en un programa que incluye obras de Brahms, Chaikovski, Sejourné y Hummel entre otras.
Los protagonistas de la velada serán el guitarrista Asier Candial Martínez (Aragón), el saxofonista Víctor Amadeu Puigbò Rincón (Cataluña), el trompetista Josep Benlloch Bosch (Comunitat Valenciana), el percusionista Hugo Viceiro Diz (Galicia), el clarinetista Simón Ortega Pérez (Comunidad de Madrid) y la violinista Martina Moliner Alcaine (La Rioja).
Gala solidaria a beneficio de ‘Un juguete, una Ilusión’
La III Gala Jóvenes Talentos tiene un destacado carácter benéfico. Los fondos recaudados con la venta de entradas se destinarán a la campaña ‘Un juguete, una ilusión’, impulsada por RTVE y la Fundación Crecer Jugando. Gracias a esta iniciativa, más de 10 millones de niños y niñas de todo el mundo han recibido juguetes.
‘Un Juguete, Una Ilusión’ nació hace 25 años con el objetivo el objetivo de garantizar el derecho al juego de todos los niños y niñas. Este año, ha comenzado su 26ª edición, con un llamamiento a “Formar parte del juego” de todos los niños y niñas que lo necesitan
La campaña se desarrolla en esta ocasión desde el 1 de noviembre hasta el 6 de enero. A través de la venta del bolígrafo solidario, y con los beneficios obtenidos, se compran juguetes a fabricantes de España, que luego se reparten en nuestro país y en el resto del mundo a las familias más desfavorecidas. En estos más de 25 años, la campaña ha llegado a niños y niñas sin recursos en más de 50 países y campos de personas refugiadas, como El Salvador, Jordania, Uganda, Perú, Marruecos y España, entre otros.