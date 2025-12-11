Tercera gala Jóvenes Talentos de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE

Seis jóvenes músicos tendrán la ocasión de tocar junto a los profesionales de la Orquesta y Coro RTVE en la gala que se celebrará este viernes en el Teatro Monumental. La recaudación irá destinada a la campaña solidaria ‘Un juguete, una ilusión’, impulsada por RTVE y la Fundación Crecer Jugando.

Carlos Garcés será el encargado de dirigirlos en un programa que incluye obras de Brahms, Chaikovski, Sejourné y Hummel entre otras.

Los protagonistas de la velada serán el guitarrista Asier Candial Martínez (Aragón), el saxofonista Víctor Amadeu Puigbò Rincón (Cataluña), el trompetista Josep Benlloch Bosch (Comunitat Valenciana), el percusionista Hugo Viceiro Diz (Galicia), el clarinetista Simón Ortega Pérez (Comunidad de Madrid) y la violinista Martina Moliner Alcaine (La Rioja).