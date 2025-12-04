Por primera vez RTVE celebrará un debate electoral en Extremadura

Con motivo de las próximas elecciones extremeñas del 21 de diciembre, RTVE celebrará por primera vez un debate electoral en Extremadura el jueves 18 de diciembre en horario de máxima audiencia. Contará con la participación de los candidatos a la presidencia de la Junta de Extremadura de PSOE, Miguel Ángel Gallardo; de Vox, Oscar Fernández Calle, y de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel.

En una reunión celebrada en la sede de RTVE en Mérida con los cuatro partidos con representación en la Asamblea de Extremadura, el PP solicitó enviar al debate un representante del partido que no fuera la candidata número 1 a la Presidencia de la Junta, María Guardiola. El resto de partidos (PSOE, Vox y Unidas por Extremadura) se opuso a debatir con una persona diferente a la candidata y acordaron celebrar el debate a tres.

A pesar de ello, el debate sigue abierto a la presencia de Guardiola y se adaptaría en el caso de que el PP finalmente acepte incorporar a su cabeza de lista.