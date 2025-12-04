Por primera vez RTVE celebrará un debate electoral en Extremadura
- Será el 18 de diciembre y participarán los candidatos a la presidencia de la Junta Miguel Angel Gallardo (PSOE); Óscar Fernández Calle (VOX) e Irene de Miguel (Unidas por Extremadura)
- El PP propone participar sin su número 1 y el resto de partidos no lo ha aceptado. A pesar de ello, RTVE ha permitido al PP estar presente en la mesa de negociación e incluso rehacer el acuerdo si incorporaban a su cabeza de lista.
- El debate se emitirá en directo en La 1 en desconexión para Extremadura, en el Canal 24 horas, Radio 5, RTVE Play y RTVE.es
- Presentado por Xabier Fortes desde el centro territorial de RTVE en Mérida
Con motivo de las próximas elecciones extremeñas del 21 de diciembre, RTVE celebrará por primera vez un debate electoral en Extremadura el jueves 18 de diciembre en horario de máxima audiencia. Contará con la participación de los candidatos a la presidencia de la Junta de Extremadura de PSOE, Miguel Ángel Gallardo; de Vox, Oscar Fernández Calle, y de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel.
En una reunión celebrada en la sede de RTVE en Mérida con los cuatro partidos con representación en la Asamblea de Extremadura, el PP solicitó enviar al debate un representante del partido que no fuera la candidata número 1 a la Presidencia de la Junta, María Guardiola. El resto de partidos (PSOE, Vox y Unidas por Extremadura) se opuso a debatir con una persona diferente a la candidata y acordaron celebrar el debate a tres.
A pesar de ello, el debate sigue abierto a la presencia de Guardiola y se adaptaría en el caso de que el PP finalmente acepte incorporar a su cabeza de lista.
75 minutos y tres bloques de debate
Presentado por el periodista Xabier Fortes, el debate se emitirá en directo al terminar la segunda edición del Telediario, a las 21.45 aproximadamente, desde el centro territorial de RTVE en Mérida.
Se podrá ver en La 1 en su desconexión de Extremadura. Además, se podrá ver en el Canal 24 horas, en su emisión nacional e internacional; Radio 5 y en streaming a través de la plataforma gratuita RTVE Play y RTVE.es
El debate durará 75 minutos y tendrá tres bloques (economía, políticas sociales y pactos) a partir de las principales preocupaciones de los extremeños y extremeñas y de la actualidad.
La señal será ofrecida de manera gratuita a todos los medios e instituciones que lo soliciten.
La 1 es líder de audiencia en Extremadura con un 15,3% de cuota en noviembre. Sus principales informativos lideran también. Extremadura elige La 1 para enterarse de la actualidad informativa y en la sobremesa escogen alguno de los informativos territoriales: ‘Noticias de Extremadura 1’ (24,3%) y ‘Noticias de Extremadura 2’ (21,1%) lideran con la actualidad de esta Comunidad.