RTVE se une a Public Media Alliance (PMA), la Alianza de Medios Públicos

RTVE se ha unido a Public Media Alliance, asociación mundial de organizaciones de medios de comunicación de servicio público. La adhesión de la Corporación supone una muestra de apoyo a la misión permanente de la PMA de respaldar, conectar y defender el papel de los medios de comunicación de servicio público como pilar de las sociedades informadas y las democracias.

Juntos, RTVE y PMA trabajarán para promover el papel y la importancia de los medios de comunicación públicos independientes en el mundo hispanohablante, con planes para ofrecer acceso a formación, investigación y otras oportunidades.

Como miembro de la PMA, RTVE tendrá acceso a iniciativas y eventos, becas y subvenciones globales, una red mundial de colegas de medios de comunicación públicos y oportunidades de formación y promoción.

Roberto Lakidain, director de Desarrollo Corporativo y Servicio Público, ha destacado que “RTVE se une a PMA con la convicción de que la cooperación internacional es una estrategia eficaz para defender unos medios públicos fuertes e independientes que beneficien a la sociedad. En un contexto global marcado por crecientes presiones políticas e intentos de interferir en los servicios públicos de comunicación, esta adhesión reafirma nuestro compromiso con el fortalecimiento de los servicios públicos, los medios de comunicación y la educación social, así como con la defensa del derecho de los ciudadanos a una información veraz y plural. RTVE también considera prioritario contribuir, como miembro de PMA, proporcionando un sólido punto de referencia en lengua española, actuando como enlace con los medios de comunicación públicos del mundo hispanohablante y facilitando el intercambio de buenas prácticas, la cooperación editorial y la articulación de una defensa común del servicio público en toda la región iberoamericana. A través de esta alianza, pretendemos reforzar los estándares de independencia editorial, buen gobierno y responsabilidad democrática que garantizan el inestimable papel de los medios de comunicación públicos en una sociedad democrática".

Kristian Porter, CEO de Public Media Alliance, ha señalado que “es un honor dar la bienvenida a RTVE a nuestra asociación global. Como cadena pública nacional de España, RTVE desempeña un papel fundamental a la hora de ofrecer contenidos fiables, independientes, con valores y de alta calidad a las audiencias, especialmente en tiempos de crisis y emergencia. Pero en un mundo en el que crecen la desinformación y la polarización, nunca ha sido tan importante que los medios de comunicación públicos se mantengan unidos a nivel internacional, compartan conocimientos y conciencien sobre los valores que los convierten en un componente fundamental de las democracias sólidas. Espero con gran interés poder defender esta causa junto con RTVE y trabajar en estrecha colaboración para apoyar a nuestros colegas de los medios de comunicación públicos de todo el mundo".

PMA

La Alianza de Medios Públicos (Public Media Alliance-PMA) es una asociación mundial de organizaciones de medios de comunicación de servicio público, reguladores y otras partes interesadas en los medios públicos, cuya misión es conectar, apoyar y defender los medios de comunicación de servicio público. La PMA cumple su misión proporcionando información sobre cuestiones clave relacionadas con los medios públicos, formación, investigación y apoyo a las relaciones internacionales.

Los miembros de la PMA se dividen en miembros y miembros afiliados, organizaciones que forman parte del ecosistema más amplio de los medios de comunicación públicos, como reguladores independientes, instituciones académicas y otras organizaciones de la sociedad civil. La PMA cuenta con más de cincuenta miembros principales de los seis continentes, entre los que se incluyen la BBC (Reino Unido), PTS (Taiwán), CBC/Radio-Canada, RNZ (Nueva Zelanda) y GBC (Ghana).