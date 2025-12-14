Éxito del cine participado por RTVE en los Premios Forqué 2025, con 'Los domingos' como gran triunfadora
- La cinta de Alauda Ruiz de Azúa se alzó con los premios a mejor película y actriz protagonista (Patricia López Arnaiz)
- José Ramón Soroiz, premio a mejor actor por ‘Maspalomas’ y ‘Sorda’, premiada en el apartado de Cine y Educación en Valores
- ‘Decorado’, galardonada en la categoría de animación y ‘El cautivo’, premio del público
- La gala se celebró este sábado y se emitió en La 2 y RTVE Play
El cine participado por RTVE triunfó anoche en los 31º Premios Forqué y reunió seis galardones. ‘Los domingos’ de Alauda Ruiz de Azúa fue la gran triunfadora de la noche con los premios a mejor largometraje de ficción e interpretación femenina para Patricia López Arnaiz. Los reconocimientos, otorgados por los productores españoles agrupados en EGEDA, abrieron este sábado la temporada de premios cinematográficos con la gala de entrega celebrada en Madrid, presentada por Cayetana Guillén Cuervo y Daniel Guzmán y emitida en RTVE.
Al éxito de ‘Los domingos’ se sumó el de ‘Maspalomas’, de Jose María Goenaga y Aitor Arregi, reconocida con el premio a mejor interpretación masculina para José Ramón Soroiz.
Completan el palmarés del cine participado por RTVE el premio a ‘Sorda’, dirigida por Eva Libertad, que recibió el galardón en el apartado de Cine y Educación en Valores; en el apartado de mejor largometraje de animación, el premio fue para ‘Decorado’, de Alberto Vázquez, también participada por RTVE. Y ‘El Cautivo’, de Alejandro Amenábar, recibió el premio del público.
Los premios Forqué
Los profesionales y las obras finalistas se dieron cita en la gala este sábado, una ceremonia que presentaron Cayetana Guillén Cuervo y Daniel Guzmán y se pudo seguir en La 2 y RTVE Play. Durante la ceremonia se entregó también la Medalla de Oro de los Premios Forqué 2025 a la productora Emma Lustres.