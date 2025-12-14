Éxito del cine participado por RTVE en los Premios Forqué 2025, con 'Los domingos' como gran triunfadora

El cine participado por RTVE triunfó anoche en los 31º Premios Forqué y reunió seis galardones. ‘Los domingos’ de Alauda Ruiz de Azúa fue la gran triunfadora de la noche con los premios a mejor largometraje de ficción e interpretación femenina para Patricia López Arnaiz. Los reconocimientos, otorgados por los productores españoles agrupados en EGEDA, abrieron este sábado la temporada de premios cinematográficos con la gala de entrega celebrada en Madrid, presentada por Cayetana Guillén Cuervo y Daniel Guzmán y emitida en RTVE.

Patricia López Arnaiz, mejor intérprete femenina

Al éxito de ‘Los domingos’ se sumó el de ‘Maspalomas’, de Jose María Goenaga y Aitor Arregi, reconocida con el premio a mejor interpretación masculina para José Ramón Soroiz.

José Ramón Soroiz, mejor actor, con su premio

Completan el palmarés del cine participado por RTVE el premio a ‘Sorda’, dirigida por Eva Libertad, que recibió el galardón en el apartado de Cine y Educación en Valores; en el apartado de mejor largometraje de animación, el premio fue para ‘Decorado’, de Alberto Vázquez, también participada por RTVE. Y ‘El Cautivo’, de Alejandro Amenábar, recibió el premio del público.