RTVE presenta en Navarra 'A flor de tierra', el documental que aborda las primeras exhumaciones del franquismo

El castillo de Marcilla (Navarra) ha acogido este viernes la presentación de ‘A flor de tierra’, corto documental dirigido por Ángela Gallardo y realizado por el equipo de Vídeo Digital de RTVE Noticias. El acto ha reunido a protagonistas, familiares y vecinos que participaron en las primeras exhumaciones del franquismo que se relatan en este especial, donde se aborda el dolor y las dificultades que vivieron quienes iniciaron este movimiento en plena Transición.

La presentación, a la que ha asistido la presidenta de Navarra, María Chivite, ha puesto en el centro los protagonistas de aquel episodio de recuperación de la memoria histórica. Han estado presentes también Zoraida Hijosa Valdizán, directora General de Atención a las Víctimas de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática; la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría; Pilar Bernal, directora de Contenidos Digitales Informativos de RTVE y Jaime Gutiérrez, de Datos RTVE, para presentar ‘El país de las 6.000 fosas’.

María Chivite manifestó en este acto su compromiso con las víctimas y voluntad de no olvidar: "La desmemoria impide construir la convivencia sobre la base firme de la justicia, porque el olvido es profundamente injusto con las víctimas".

Un momento del coloquio celebrado ayer, durante la presentación del documental

Pilar Bernal señaló que el documental ‘A flor de tierra’ y el mapa audiovisual de las fosas del franquismo que ha realizado RTVE pretenden “ser una cura contra esa tentación de olvidar lo incómodo, lo molesto. Estos trabajos tenían una intención muy sencilla y al mismo tiempo inmensa y poderosa: mirar de frente a nuestra historia para entenderla y documentarla".

El documental se centra en la historia de familiares de republicanos desaparecidos en Navarra. Según recordó Jaime Gutiérrez, periodista de Datos RTVE, “en España es imposible estar a más de 50 kilómetros de una fosa común, estés donde estés. Pero es que en Navarra esa distancia es aún menor: no se puede estar a más de 19 kilómetros de un enterramiento clandestino". “Hay registradas fosas en 121 de los municipios (navarros), es decir, casi uno de cada dos municipios de esta comunidad autónoma tiene una fosa en su territorio”.