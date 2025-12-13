RTVE presenta en Navarra 'A flor de tierra', el documental que aborda las primeras exhumaciones del franquismo
- El castillo de Marcilla ha acogido este viernes la presentación del documental
- Un trabajo realizado por el equipo de Vídeo Digital de RTVE bajo la dirección de Ángela Gallardo
El castillo de Marcilla (Navarra) ha acogido este viernes la presentación de ‘A flor de tierra’, corto documental dirigido por Ángela Gallardo y realizado por el equipo de Vídeo Digital de RTVE Noticias. El acto ha reunido a protagonistas, familiares y vecinos que participaron en las primeras exhumaciones del franquismo que se relatan en este especial, donde se aborda el dolor y las dificultades que vivieron quienes iniciaron este movimiento en plena Transición.
La presentación, a la que ha asistido la presidenta de Navarra, María Chivite, ha puesto en el centro los protagonistas de aquel episodio de recuperación de la memoria histórica. Han estado presentes también Zoraida Hijosa Valdizán, directora General de Atención a las Víctimas de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática; la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría; Pilar Bernal, directora de Contenidos Digitales Informativos de RTVE y Jaime Gutiérrez, de Datos RTVE, para presentar ‘El país de las 6.000 fosas’.
María Chivite manifestó en este acto su compromiso con las víctimas y voluntad de no olvidar: "La desmemoria impide construir la convivencia sobre la base firme de la justicia, porque el olvido es profundamente injusto con las víctimas".
Pilar Bernal señaló que el documental ‘A flor de tierra’ y el mapa audiovisual de las fosas del franquismo que ha realizado RTVE pretenden “ser una cura contra esa tentación de olvidar lo incómodo, lo molesto. Estos trabajos tenían una intención muy sencilla y al mismo tiempo inmensa y poderosa: mirar de frente a nuestra historia para entenderla y documentarla".
El documental se centra en la historia de familiares de republicanos desaparecidos en Navarra. Según recordó Jaime Gutiérrez, periodista de Datos RTVE, “en España es imposible estar a más de 50 kilómetros de una fosa común, estés donde estés. Pero es que en Navarra esa distancia es aún menor: no se puede estar a más de 19 kilómetros de un enterramiento clandestino". “Hay registradas fosas en 121 de los municipios (navarros), es decir, casi uno de cada dos municipios de esta comunidad autónoma tiene una fosa en su territorio”.
‘A flor de tierra’
‘A flor de tierra’ se sitúa en 1978, tres años después de la muerte de Franco, y cuenta la historia de familiares de republicanos desaparecidos de la Ribera navarra que se unieron para recuperar a los suyos, asesinados por los franquistas y enterrados en fosas comunes cuarenta años antes. El documental reconstruye esa historia, la de las llamadas exhumaciones tempranas.
Aunque todo comenzó en Marcilla un año antes. Una conversación entre un vecino y el párroco del pueblo el día de Todos Los Santos de 1977 puso en marcha la primera exhumación de la Transición en Navarra.
El documental está protagonizado por Josefina Campos, Lucía Moreno, Felipe Marín, Roldán Jimeno, Amelia Resano y Benito Salvatierra, quienes relatan cómo la necesidad de dignificar a los suyos los llevó a actuar cuando casi nadie se atrevía. Sin ningún tipo de ayuda institucional, armados con las herramientas del campo y sus propias manos, localizaron y desenterraron los restos de sus familiares. Habían esperado más de cuarenta años para hacerlo.
‘A flor de tierra’ se estrenó el 21 de octubre como parte del programa especial ‘Las fosas del franquismo’ de ‘La noche en 24 horas’ y este viernes se ha presentado donde tuvieron lugar los hechos.