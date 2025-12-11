'A flor de tierra': el documental sobre las fosas del franquismo en Navarra se presenta en el Castillo de Marcilla

Este viernes se presenta A flor de tierra, el corto documental dirigido por Ángela Gallardo y realizado por el equipo de Vídeo Digital de RTVE Noticias, en el Castillo de Marcilla (Navarra).

Será en un acto que reunirá a protagonistas, familiares y vecinos que participaron en aquellas primeras exhumaciones del franquismo que se relatan en este especial y se aborda el dolor y las dificultades que vivieron quienes iniciaron este movimiento en plena Transición.

El evento, al que también asistirá la presidenta de Navarra, María Chivite, pondrá en el centro los protagonistas de aquel episodio de recuperación de la memoria histórica.

A flor de tierra se sitúa en 1978, tres años después de la muerte de Franco y cuenta la historia de familiares de republicanos desaparecidos de la Ribera navarra que se unieron para recuperar a los suyos, asesinados por los franquistas y enterrados en fosas comunes cuarenta años antes. El documental reconstruye esa historia, la de las llamadas exhumaciones tempranas.

Aunque todo comenzó en Marcilla un año antes. Una conversación entre un vecino y el párroco del pueblo el día de Todos Los Santos de 1977 puso en marcha la primera exhumación de la Transición en Navarra. El padre de Felipe Marín, miembro de una de las familias más golpeadas por la represión, participó en ella para encontrar a sus hermanos. Recuerda que los trabajos se hacían por la noche y que los enterramientos eran muy someros, ya que los restos estaban a flor de tierra.

El documental está protagonizado por Josefina Campos, Lucía Moreno, Felipe Marín, Roldán Jimeno, Amelia Resano y Benito Salvatierra, quienes relatan cómo la necesidad de dignificar a los suyos los llevó a actuar cuando casi nadie se atrevía. Sus testimonios ofrecen una mirada al presente desde el peso de una memoria que durante décadas permaneció callada.

Sin ningún tipo de ayuda institucional, armados únicamente con las herramientas del campo y sus propias manos, localizaron y desenterraron los restos de sus familiares, abandonados en las tapias de los cementerios, en cunetas o en campos. Habían esperado más de cuarenta años para hacerlo. La muerte de Franco y la hermandad que se gestó entre los pueblos les dio el impulso definitivo para actuar.

A flor de tierra se estrenó el pasado 21 de octubre como parte del programa especial de La noche en 24h 'Las fosas del franquismo', ahora se presenta en el territorio donde tuvieron lugar los hechos.

En el acto, estará presente Zoraida Hijosa Valdizán, directora general de Atención a las Víctimas SEMD; Pilar Bernal. directora de Contenidos Digitales Informativos de RTVE y Jaime Gutiérrez, de Datos RTVE para presentar el mapa audiovisual de fosas.