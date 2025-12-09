RTVE lanza la campaña 'Las palabras importan' sobre la importancia del lenguaje para referirse a las personas con discapacidad

Con motivo de la reciente conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, RTVE emite a lo largo de todo el mes una nueva campaña de Objetivo RTVE, bajo el lema ‘Las palabras importan’, sobre la importancia de nombrar correctamente a las personas con discapacidad para construir una sociedad más justa.

En la campaña se hace especial hincapié en la importancia de nombrar correctamente a las personas; no es discapacitado, tampoco persona con diversidad funcional o con capacidades diferentes, y mucho menos minusválido.

El spot ya está en emisión y se verá hasta el próximo 30 de diciembre. En él aparecen varias personas con distintos tipos de discapacidad, algunas de ellas muy conocidas en redes, como Ana Raya (@rayadalife) y David Rodríguez (@lomionoesnormal), que crean contenidos para dar visibilidad y concienciar a la gente sobre las dificultades de las personas con discapacidad.

Hace casi 20 años que la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad estableció claramente que se debe usar el término “personas con discapacidad” y, en línea con esto, en febrero de 2024 entró en vigor la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, que eliminó la palabra “disminuido” sustituyéndolo por la expresión “personas con discapacidad”. Redunda en la idea de que, ante todo, la persona con discapacidad es una persona, y por tanto es una forma de reconocer su identidad, su valor y su dignidad por encima de cualquier condición.

La campaña se engloba dentro del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y reafirma el compromiso de RTVE para seguir avanzando en la creación de una sociedad respetuosa, justa y solidaria. Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de crear una imagen responsable de la discapacidad, respetuosa con la diversidad, que favorezca la concienciación y la inclusión social de estas personas.