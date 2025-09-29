RTVE se vuelca con la Semana Internacional de las Personas Sordas

RTVE ha vuelto a sumarse a la Semana Internacional de las Personas Sordas, celebrada entre el 22 y el 28 de septiembre, con distintas iniciativas en sus principales programas e informativos.

Durante la pasada semana, algunos de los rostros más destacados de programas e informativos de TVE han visibilizado la lengua de signos, haciendo uso de ella para saludar o despedir de forma simbólica sus respectivos espacios. El lunes 22 de septiembre, Silvia Intxaurrondo inició la acción en ‘La hora de La 1’ compartiendo información sobre el dactilológico de Goya y dio paso, en lengua de signos, a Adela González y Javier Ruiz, que también signaron durante ‘Mañaneros 360’.

También se sumó Alejandra Herranz, que saludó a la comunidad sorda en su Semana Internacional en el Telediario 1 signando, el martes 23 de septiembre. El miércoles 24, Álex Barreiro y Lorena Baeza compartieron información en el Telediario Matinal y Jacob Petrus, en ‘Aquí la Tierra’.

El viernes 26, Pepa Bueno compartió un reportaje sobre Marcos Pereira, un actor, bailarín y regidor que, además, es una persona sorda. El sábado 27 de septiembre, Lourdes Maldonado también saludó en lengua de signos en ‘Informe Semanal’ y el programa ‘Zoom Net’ dedicó un reportaje especial a los avances en accesibilidad que promete el botón verde en RTVE.

Para cerrar la semana, el Día Internacional de las Personas Sordas que este año se ha celebrado el 28 de septiembre, Lourdes Maldonado y Marc Sala signaron y emitieron un reportaje en señal de compromiso en el Telediario Fin de Semana.

La Semana Internacional de las Personas Sordas se ha celebrado este año bajo el lema ‘No hay derechos humanos sin el derecho a la lengua de signos’. Además de la participación de reconocidas figuras de RTVE usando la lengua de signos, ‘La Revuelta’ de David Broncano, incorporó hace unos días la interpretación a la lengua de signos a través de su emisión en HbbTV, también conocido como botón verde, lo que se une al subtitulado y la audiodescripción en directo que ya tenía.

RTVE está a la vanguardia en la accesibilidad a los contenidos para las personas con algún tipo de discapacidad, tanto en lo que se refiere a calidad como al número de horas de programación accesible, en sus tres vertientes: subtitulado, audio-descripción y lengua de signos. RTVE es pionera en emitir en su programación servicios de accesibilidad y dentro de su compromiso para ofrecer el mejor servicio público, sigue poniendo todos los medios y recursos a su alcance para mejorar al máximo su oferta de accesibilidad en cada emisión.