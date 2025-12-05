RTVE ofrece en directo este sábado la celebración del Día de la Constitución

Este sábado 6 de diciembre, RTVE emitirá una programación especial por el Día de la Constitución. La 1, el Canal 24 horas y RTVE Play emitirán el acto institucional en directo desde el Congreso, que también será protagonista en los espacios informativos de RNE y RTVE Noticias.

Desde las 08:00 de la mañana, el Canal 24 horas pondrá el foco en la celebración de los 47 años de la Carta Magna. Y a partir de las 10:00, La 1, el Canal 24 horas y RTVE Play emitirán desde el Congreso de los Diputados un especial informativo conducido por Marc Sala y Diana Arias, acompañados por los periodistas Elsa García de Blas y Juan Fernández-Miranda. Ofrecerán todas las declaraciones de los líderes políticos y el acto institucional.

Además, la primera edición del Telediario Fin de Semana, presentado por Marc Sala, se realizará también desde la Cámara Baja.

Radio 5 hará un seguimiento detallado con las declaraciones de los principales líderes en el patio del Congreso. La emisorá comentará el discurso de la presidenta Francina Armengol durante el acto institucional a partir de las 12:00 horas. El resto de los espacios informativos del fin de semana de RNE también darán cobertura a todo lo que ocurra este 6 de diciembre.

El equipo de RTVE Noticias ofrecerá un seguimiento minuto a minuto del especial por el Día de la Constitución, con una narración detallada de toda la jornada desde el Congreso de los Diputados. Ofrecerá la crónica y los discursos políticos, los gestos, las mejores imágenes y toda la actualidad del día a través de la web y de los perfiles oficiales de RTVE Noticias y RNE en redes sociales.

El programa especial también podrá seguirse en directo y bajo demanda en RTVE Play y en el portal RTVE Noticias.