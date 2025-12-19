RTVE dona casi 900 prendas de ropa para apoyar a familias necesitadas
- La ropa será utilizada por la Fundación ADRA en ferias solidarias, con el fin de conseguir a cambio alimentos y bienes de primera necesidad
- El vestuario ha sido cedido por varios programas de RTVE Catalunya, en Barcelona
El centro de RTVE Catalunya ha donado 898 prendas de vestir a la Fundación ADRA, Organización No Gubernamental para el Desarrollo que forma parte de la red de ADRA Internacional, la cual actúa en más de 120 países en dos frentes principales: asistencia humanitaria y de emergencia y desarrollo humanitario. En esta línea, ADRA desarrolla en España varios programas para la atención a familias y/o grupos vulnerables.
La entidad distribuirá estas prendas mediante tres ferias solidarias y solicitará, a cambio de cada prenda, una donación de entre 5 y 10 kg de alimentos no perecederos como leche, arroz, harina, legumbres o conservas.
Estos alimentos se entregarán posteriormente a familias en situación de vulnerabilidad, personas sin hogar o en riesgo de exclusión social. Se dará prioridad a aquellas familias con hijos o hijas menores, para garantizar su acceso a una alimentación básica y equilibrada.
Esta iniciativa no solo contribuye al cuidado del medio ambiente, al darle una segunda vida a las prendas, como práctica clave dentro del modelo de economía circular, sino que también genera un impacto social positivo al permitir la recolección de alimentos para quienes más lo necesitan. De esta manera, se promueve un modelo sostenible en el que el consumo responsable y la solidaridad van de la mano.
La ropa procede del vestuario utilizado en la grabación de distintos programas que se encuentra en buen estado, pero qua ya no puede utilizarse en platós de televisión. Las prendas cedidas, tanto de hombre como de mujer, son: 194 blusas, 183 tops, 180 camisetas, 178 jerseys, 95 camisas, 40 vestidos, 17 americanas, 4 pantalones y varias unidades de otro tipo de vestimenta (dos chaquetas, una falda, un poncho, una rebeca, una sudadera y un traje).
Con esta donación, RTVE contribuye a reducir las desigualdades, apoyando proyectos que fomentan la igualdad de oportunidades y la inclusión (ODS 10) y promueve modalidades de producción y consumo más sostenibles (ODS 12).