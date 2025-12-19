Enlaces accesibilidad
Guerra en Ucrania

Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy | Trump insta a Ucrania "a que se mueva rápido" ya que las negociaciones para el fin de la guerra "se están acercando a algo"

  • El Kremlin cree que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia están "en ruinas"
Guerra de Ucrania, en directo
Destrucción en la ciudad de Kostyantynivka, en la región de Donetsk, Ucrania, el pasado jueves EFE/EPA/Servicio de Prensa de la 24 Brigada Mecanizada de las FFAA ucranianas
RTVE.es

La guerra en Ucrania cumple este viernes 1.392 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:

  • El Consejo Europeo debate sobre el uso de fondos rusos congelados para financiar a Ucrania
  • Trump asegura que las negociaciones "se acercan a algo" y espera que Ucrania "se mueva rápido"
  • Zelenski dice que la decisión sobre los activos congelados rusos debería tomarse antes de final de año
  • Las delegaciones de Rusia y Estados Unidos se verán este fin de semana

Guerra Ucrania-Rusia, 19 de diciembre, en directo:

