Rusia enfría las expectativas de una tregua navideña en Ucrania y rechaza las garantías de seguridad que pide Kiev
- Moscú rechaza la presencia de tropas extranjeras y reitera su exigencia de anexionar regiones ucranianas
Rusia ha rebajado las expectativas de un alto el fuego en Ucrania despertadas por la reunión entre EE.UU. y Ucrania de este pasado domingo y las afirmaciones el lunes tanto de la delegación estadounidense como del presidente Donald Trump y de los aliados europeos.
"Nosotros queremos paz, no una tregua que dé respiro a los ucranianos y que les permita prepararse para proseguir la guerra", ha declarado Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin.
Moscú ha rechazado las modificaciones al plan de paz de 12 puntos de Trump pedidas por Ucrania, y que aún no ha recibido por escrito. "No sé lo que saldrá en papel después de esas consultas. Pero difícilmente será algo bueno", ha comentado Yuri Ushakov, asesor de política internacional del presidente ruso, Vladímir Putin.
Rechazo ruso a las garantías de seguridad
El lunes se conoció que Washington había prometido a Ucrania garantías de seguridad similares a las que tendría un miembro de la OTAN en virtud del Artículo 5, aunque sin entrar en la Alianza. Dicho Artículo establece que un ataque contra cualquiera de los aliados será considerado como un ataque contra todos ellos, y por tanto recibirá una respuesta conjunta.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado que existe un documento en el que varios países detallan el tipo de garantías, incluida la presencia de tropas extranjeras en suelo ucraniano. "Se trata de seguridad en tierra, en el aire y en el mar", ha dicho Zelenski.
Moscú, sin embargo, no admite dichas garantías. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha recordado que "al hablar de garantías de seguridad, no podemos limitarnos sólo a Ucrania", mientras que el número dos del Ministerio, Serguéi Riabkov, ha reiterado que Rusia no aceptará "en ningún caso (...) la presencia de tropas de la OTAN en territorio ucraniano".
"La Coalición de Voluntarios es lo mismo. Y puede ser que incluso peor, ya que tal decisión puede llevarse a cabo incluso sin los procedimientos habituales existentes en la OTAN para tales casos", ha añadido Riabkov.
Moscú insiste en el anexionarse territorio ucraniano
Moscú insiste además en que la anexión de territorio ucraniano es una condición imprescindible. "Lo contrario significaría, bajo nuestro punto de vista, revisar un elemento muy fundamental de nuestra condición de Estado, acuñado en nuestra Constitución", ha afirmado Riabkov.
Rusia declaró unilateralmente la anexión de Crimea en 2014 y, tras el inicio de la invasión en 2022, las de las regiones de Donetsk, Lugansk (que constituyen el llamado Donbás), Zaporiyia y Jersón, pese a que las tropas rusas no controlan totalmente ninguna de ellas. Ucrania se niega a retirar sus tropas del Donbás y a reconocer la soberanía rusa sobre cualquier parte de su territorio.
Por último, Rusia rechaza pagar cualquier tipo de indemnizaciones de guerra al país invadido.
Los líderes europeos volverán a reunirse el jueves en Bruselas, donde abordarán especialmente el uso de activos rusos congelados para conceder un préstamo a Ucrania, informa Efe.