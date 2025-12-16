Rusia enfría las expectativas de una tregua navideña en Ucrania y rechaza las garantías de seguridad que pide Kiev

Rusia ha rebajado las expectativas de un alto el fuego en Ucrania despertadas por la reunión entre EE.UU. y Ucrania de este pasado domingo y las afirmaciones el lunes tanto de la delegación estadounidense como del presidente Donald Trump y de los aliados europeos.

"Nosotros queremos paz, no una tregua que dé respiro a los ucranianos y que les permita prepararse para proseguir la guerra", ha declarado Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin.

Moscú ha rechazado las modificaciones al plan de paz de 12 puntos de Trump pedidas por Ucrania, y que aún no ha recibido por escrito. "No sé lo que saldrá en papel después de esas consultas. Pero difícilmente será algo bueno", ha comentado Yuri Ushakov, asesor de política internacional del presidente ruso, Vladímir Putin.

Rechazo ruso a las garantías de seguridad El lunes se conoció que Washington había prometido a Ucrania garantías de seguridad similares a las que tendría un miembro de la OTAN en virtud del Artículo 5, aunque sin entrar en la Alianza. Dicho Artículo establece que un ataque contra cualquiera de los aliados será considerado como un ataque contra todos ellos, y por tanto recibirá una respuesta conjunta. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado que existe un documento en el que varios países detallan el tipo de garantías, incluida la presencia de tropas extranjeras en suelo ucraniano. "Se trata de seguridad en tierra, en el aire y en el mar", ha dicho Zelenski. Moscú, sin embargo, no admite dichas garantías. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha recordado que "al hablar de garantías de seguridad, no podemos limitarnos sólo a Ucrania", mientras que el número dos del Ministerio, Serguéi Riabkov, ha reiterado que Rusia no aceptará "en ningún caso (...) la presencia de tropas de la OTAN en territorio ucraniano". "La Coalición de Voluntarios es lo mismo. Y puede ser que incluso peor, ya que tal decisión puede llevarse a cabo incluso sin los procedimientos habituales existentes en la OTAN para tales casos", ha añadido Riabkov.