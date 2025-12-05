El mapa de la guerra: Rusia mantiene su guerra de desgaste con drones y persiste la incertidumbre en puntos clave como Koprovsk
⏳ Esta noticia se actualiza una vez a la semana.
Viernes, 5 de diciembre, día 1.381 de la guerra: Rusia mantiene su guerra de desgaste con infiltraciones, bombardeos masivos y presión constante
En las últimas horas, Rusia lanzó 137 drones de largo alcance contra territorio ucraniano, incluidos cerca de 90 kamikazes Shahed, de los que las defensas de Kiev lograron neutralizar 80, aunque 57 impactaron en 13 puntos no especificados, en ataques que continúan castigando gravemente la infraestructura energética y han obligado a imponer apagones programados en todo el país.
Al mismo tiempo, Ucrania incrementó sus operaciones en territorio ruso: un dron impactó contra un rascacielos en Grozni, capital de Chechenia, que alberga dependencias oficiales, mientras se comunicaron otros ataques contra una refinería y un puerto en la región de Krasnodar. Rusia afirma haber derribado 41 drones ucranianos sobre cinco regiones y la Crimea anexionada, y, ante el riesgo para la aviación civil, los aeropuertos de nueve ciudades suspendieron temporalmente sus operaciones. Ambos países mantienen una estrategia de desgaste basada en ataques nocturnos con drones, con el sistema energético del adversario como uno de los principales objetivos militares.
En el frente bélico, según el último informe del think tank estadounidense ISW (Instituto para el Estudio de la Guerra), las tropas rusas continúan aplicando una combinación de bombardeos masivos con misiles y drones junto a tácticas de infiltración de infantería, especialmente en dirección a Pokrovsk-Myrnohrad, en la región de Donetsk, aunque no hay confirmación de que Rusia haya logrado rodear completamente esas localidades ni consolidar su control. Por otra parte, los ataques continuados a la infraestructura energética, civil y logística de Ucrania han dejado a decenas de miles de consumidores sin electricidad en regiones como Donetsk, Odesa y Dnipropetrovsk, reflejando la escala del esfuerzo ruso por debilitar la retaguardia ucraniana.
Pese a los avances tácticos rusos en sectores hacia Siversk, Kostyantynivka-Druzhkivka (región de Donetsk) o en la zona de Novopavlivka (región de Dnipropetrovsk), el ISW advierte de la falta de capacidad de Moscú para convertir estos movimientos en avances estratégicos decisivos, dado el elevado coste en vidas y recursos, junto a la resistencia ucraniana, que aún impide la ruptura del frente.
Mes anterior
Durante el mes de noviembre, en las semanas 194ª, 195ª, 196ª y 197ª, el avance de Ejército ruso en Ucrania ha sido lento pero sostenido, especialmente en la región de Donetsk, donde ha logrado consolidar parte de la ciudad de Pokrovsk y avanzar en zonas urbanas, aunque con progresos modestos. Al mismo tiempo, las fuerzas ucranianas han repelido decenas de ataques con drones en diferentes regiones, evitando avances rápidos del enemigo, e incluso han logrado expulsar infiltrados rusos en partes de Pokrovsk, al tiempo que niegan la caída total de localidades estratégicas como Kúpiansk, al noreste del país. El conflicto sigue marcado por intensos bombardeos sobre infraestructura civil y logística, lo que evidencia que aunque Rusia no logra victorias decisivas inmediatas, su estrategia de desgaste continúa, y Ucrania resiste en múltiples frentes a la espera de refuerzos.
En el siguiente enlace se puede consultar el diario del conflicto en ese mes y acceder a los anteriores.
Sobre estos mapas
La situación en Ucrania cambia continuamente, pero el flujo de información no es constante. Por eso, esta pieza no pretende ser exhaustiva, sino hacer un seguimiento general de los ataques. Es posible que en los mapas sigan apareciendo eventos pasados y que haya otros que tarden un tiempo en reflejarse.
Existe un debate metodológico acerca de que asignar zonas geográficas enteras al control de las tropas rusas puede dar a entender que no existe resistencia o contraataques por parte de las fuerzas armadas ucranianas. Sin embargo, en estos mapas se busca visualizar las áreas en las que se producen los avances y maniobras de las tropas rusas, adoptando un enfoque militar estándar para registrar diariamente los movimientos de una guerra de maniobras convencional como la que libra Rusia en Ucrania. Este seguimiento de las maniobras y tácticas es esencial para entender y evaluar la evolución de la guerra.
La información del avance de las tropas rusas procede de los informes del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) de Washington junto con el proyecto Critical Threats. Sus actualizaciones diarias indican las partes de Ucrania que están bajo control ruso, entendiendo ‘control’ como influencia sobre un área frente a un enemigo. En ese sentido, las áreas coloreadas no suponen la eliminación completa de la resistencia local.
Para completar la información se utilizan las actualizaciones del Ministerio de Defensa del Reino Unido y del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, así como datos, vídeos y fotografías proporcionadas por agencias de noticias, medios internacionales y otras fuentes de información fiable revisada por el equipo de DatosRTVE.