⏳ Esta noticia se actualiza una vez a la semana.

Viernes, 5 de diciembre, día 1.381 de la guerra: Rusia mantiene su guerra de desgaste con infiltraciones, bombardeos masivos y presión constante

En las últimas horas, Rusia lanzó 137 drones de largo alcance contra territorio ucraniano, incluidos cerca de 90 kamikazes Shahed, de los que las defensas de Kiev lograron neutralizar 80, aunque 57 impactaron en 13 puntos no especificados, en ataques que continúan castigando gravemente la infraestructura energética y han obligado a imponer apagones programados en todo el país.

Al mismo tiempo, Ucrania incrementó sus operaciones en territorio ruso: un dron impactó contra un rascacielos en Grozni, capital de Chechenia, que alberga dependencias oficiales, mientras se comunicaron otros ataques contra una refinería y un puerto en la región de Krasnodar. Rusia afirma haber derribado 41 drones ucranianos sobre cinco regiones y la Crimea anexionada, y, ante el riesgo para la aviación civil, los aeropuertos de nueve ciudades suspendieron temporalmente sus operaciones. Ambos países mantienen una estrategia de desgaste basada en ataques nocturnos con drones, con el sistema energético del adversario como uno de los principales objetivos militares.

En el frente bélico, según el último informe del think tank estadounidense ISW (Instituto para el Estudio de la Guerra), las tropas rusas continúan aplicando una combinación de bombardeos masivos con misiles y drones junto a tácticas de infiltración de infantería, especialmente en dirección a Pokrovsk-Myrnohrad, en la región de Donetsk, aunque no hay confirmación de que Rusia haya logrado rodear completamente esas localidades ni consolidar su control. Por otra parte, los ataques continuados a la infraestructura energética, civil y logística de Ucrania han dejado a decenas de miles de consumidores sin electricidad en regiones como Donetsk, Odesa y Dnipropetrovsk, reflejando la escala del esfuerzo ruso por debilitar la retaguardia ucraniana.

Pese a los avances tácticos rusos en sectores hacia Siversk, Kostyantynivka-Druzhkivka (región de Donetsk) o en la zona de Novopavlivka (región de Dnipropetrovsk), el ISW advierte de la falta de capacidad de Moscú para convertir estos movimientos en avances estratégicos decisivos, dado el elevado coste en vidas y recursos, junto a la resistencia ucraniana, que aún impide la ruptura del frente.