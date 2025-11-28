⏳ Esta noticia se actualiza una vez a la semana.

Viernes, 7 de noviembre, día 1.353 de la guerra: Rusia avanza en Pokrovsk y Kúpiansk y siguen los ataques con drones Las tropas rusas consolidan su ofensiva en el noreste de Ucrania. Rusia asegura que Ucrania ha perdido casi 1.500 hombres en la batalla de Pokrovsk (región de Donetsk), y el Ministerio de Defensa ruso afirma que las fuerzas rusas continúan avanzando en esta ciudad y sus alrededores, donde habrían tomado casi 70 edificios en solo 24 horas. El presidente ruso, Vladímir Putin, ya había anunciado a finales de octubre que su ejército había rodeado a unos 10.500 militares ucranianos en las zonas de Pokrovsk y Kúpiansk, dos de los puntos más disputados del frente oriental. Aunque Moscú mantiene que avanza desde todos los flancos, la realidad es que Pokrovsk aún no está rodeada y el cuello de botella por el que pueden replegarse las tropas ucranianas tiene aproximadamente unos 5 kilómetros de ancho. Imagen satelital que muestra árboles talados a lo largo de una carretera en la ciudad de Pokrovsk (Donetsk), al este de Ucrania. VANTOR vía REUTERS Además, en las últimas 24 horas, unidades del Ejército ruso tomaron otros 16 edificios en la ciudad de Kúpiansk, en la región de Járkov, según un vídeo difundido por el Ministerio de Defensa de Rusia. El comandante de una de las unidades, identificado como "Lavrik", afirmó que las fuerzas rusas "completan la limpieza de la parte occidental" de la urbe, mientras avanzan por tres calles principales. Moscú sostiene que la ciudad, de unos 26.000 habitantes antes de la guerra, está prácticamente cercada, y que siete soldados ucranianos fueron abatidos al intentar huir en vehículos blindados. Paralelamente, la guerra de drones continúa golpeando a ambos países. En la madrugada del jueves, un nuevo ataque ruso alcanzó infraestructuras energéticas en la región de Odesa, en el sur de Ucrania. Aunque la mayoría de los aparatos fueron derribados por las defensas ucranianas, varios impactos causaron daños en un almacén y un edificio administrativo, según el gobernador Oleg Kiper. Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana informó haber neutralizado 94 de los 128 drones lanzados por Rusia, la mayoría del tipo kamikaze Shahed, mientras otros 31 impactaron en once zonas del país. A su vez, Rusia aseguró haber derribado 11 drones ucranianos sobre Crimea y las regiones de Briansk, Kursk y Kaluga, en lo que calificó como una noche relativamente tranquila. En el resto del frente, según el último informe del think tank estadounidense ISW (Instituto para el Estudio de la Guerra, en sus siglas en inglés), las fuerzas rusas están reforzando su presencia en la dirección de Pokrovsk, buscando consolidar las ganancias que lograron inicialmente mediante misiones de infiltración y avanzar más profundamente en la región. Rusia también registra avances limitados en varias zonas tácticas en la región de Donetsk, en el área táctica entre Kostíantynivka-Druzhkivka, y cerca de Siversk, así como al norte de la región de Járkov. A la vez, sigue atacando la infraestructura ferroviaria ucraniana en la retaguardia para afectar a los centros logísticos de Ucrania.

Viernes, 14 de noviembre, día 1.360 de la guerra: Ucrania refuerza su defensa aérea mientras Rusia denuncia el mayor ataque con drones en un puerto La guerra en Ucrania vivió en las últimas horas una nueva escalada en ambos frentes: mientras Kiev logró frenar parte de un masivo ataque ruso con misiles, Moscú declaró el estado de emergencia en el puerto de Novorrosíisk tras un inédito bombardeo ucraniano con drones. Según la Fuerza Aérea ucraniana y el presidente Volodímir Zelenski, las defensas del país interceptaron durante la madrugada dos de los tres misiles hipersónicos Kinzhal lanzados por Rusia, así como seis de los nueve proyectiles balísticos Iskander. El mandatario atribuyó esta mejora al reciente refuerzo de sistemas Patriot, después de que Alemania entregara dos baterías adicionales a principios de mes. Estos sistemas, junto a otros no especificados, permitieron derribar 14 de los 19 misiles dirigidos contra Kiev y otras regiones, un porcentaje muy superior al registrado en ataques recientes. El incremento de la eficacia antiaérea llega tras semanas de graves daños a la infraestructura energética ucraniana, que han dejado al país en una situación precaria ante la llegada del invierno. Pese al refuerzo defensivo, el último ataque ruso dejó un muerto y al menos 24 heridos en Kiev, según la Administración Militar Regional, además de daños en viviendas, hospitales e infraestructura civil y energética, según el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga. En paralelo, Rusia acusó a Ucrania de lanzar el mayor ataque con drones de los últimos días contra su territorio. El puerto de Novorrosíisk, clave para las exportaciones rusas en el mar Negro, declaró el estado de emergencia después de que varios aparatos alcanzaran instalaciones petroleras y un muelle de la compañía Transneft. Al menos cuatro personas resultaron heridas y se registraron daños en terminales de crudo y contenedores. El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber derribado 216 drones en diez regiones, la mayoría en Krasnodar y Sarátov. Por otra parte, en el frente, según el último informe del think tank estadounidense ISW, las fuerzas rusas han continuado su avance e intensificado las operaciones ofensivas en las direcciones de Huliapole, en la región de Zaporiyia, al sur del país y Velikomijáilivka (Dnipropetrovsk), aprovechando la interdicción aérea de campo de batalla y las condiciones meteorológicas adversas que dificultan la observación con drones ucranianos. Al sur, en la dirección hacia Pokrovsk, en la región de Donetsk, también se registran avances rusos mientras las tropas ucranianas realizan contraataques, si bien los rusos siguen entorpeciendo las rutas logísticas ucranianas. El análisis del Instituto para el Estudio de la Guerra reitera que la postura rusa mantiene objetivos maximalistas, sin disposición a comprometerse, lo que sugiere que la ofensiva seguirá centrada en degradar las defensas ucranianas mientras busca abrir nuevas vías de avance.

Viernes, 21 de noviembre, día 1.367 de la guerra: Ucrania niega la caída de Kupiansk en manos rusas Ucrania y Rusia cruzaron nuevas acusaciones sobre el control territorial en el noreste ucraniano. El Estado Mayor ucraniano negó que Rusia haya completado la toma de Kúpiansk, en la región de Járkov, pese a las afirmaciones del jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerásimov. En un comunicado, Kiev aseguró que "Kúpiansk sigue bajo control de las Fuerzas de Defensa de Ucrania" y que continúan dentro de la ciudad las operaciones para detectar y neutralizar a grupos de sabotaje rusos. Kúpiansk, un relevante nudo ferroviario que antes de la guerra tenía unos 26.000 habitantes, fue ocupada por Rusia al inicio de la invasión, recuperada por Ucrania en otoño de 2022 y desde entonces objeto de nuevas presiones militares rusas. En paralelo, Ucrania informó de un amplio ataque ruso con drones. Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó durante la noche 115 aparatos no tripulados de distintos tipos, incluidos cerca de 70 drones de ataque Shahed. Las defensas ucranianas aseguraron haber neutralizado 95 de ellos, mientras que 19 impactaron en otros tantos puntos del país, causando daños en infraestructuras civiles y residenciales en las regiones de Cherníguiv, Dnipropetrovsk, Járkov y Odesa. La Fuerza Aérea añadió que cinco personas murieron en Zaporiyia en un ataque con bombas aéreas que alcanzó viviendas y otras instalaciones civiles. Por su parte, Rusia afirmó haber derribado 39 drones ucranianos en seis de sus regiones y en la península de Crimea entre la noche del jueves y primeras horas del viernes. Las regiones de Rostov, Smolensk y Bélgorod concentraron la mayoría de los derribos, mientras que otros incidentes se registraron en Krasnodar, Crimea, Vorónezh y Astracán, además de cinco aparatos abatidos sobre el mar Negro. En Krasnodar, dos personas resultaron heridas por la caída de restos de drones derribados, según la administración regional citada por medios rusos. Según Moscú, el jueves fueron abatidos 65 drones ucranianos. En el frente, y según el último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), el mal tiempo complica las ofensivas en el eje norte, y no ha habido avances rusos significativos en a lo largo de la línea Svatove-Kreminna. En el este, Moscú mantiene su esfuerzo principal desplegando tropas en varias direcciones. Hay combates activos en las inmediaciones de Bajmut y Avdiivka, y la ofensiva hacia Pokrovsk sigue siendo una prioridad, aunque las fuerzas rusas no han cerrado el cerco sobre esta población, según el think tank estadounidense. . En el sur, las tropas rusas están reorientando recursos desde la margen izquierda del río Dniéper hacia otras áreas operativas, pero siguen manteniendo una presencia importante en la región de Jersón. A la vez, siguen usando drones y bombas para golpear la logística e infraestructura ucraniana, mientras intentan consolidar sus líneas y proteger sus flancos conforme se preparan para operaciones futuras.

Viernes, 28 de noviembre, día 1.374 de la guerra: Ucrania mantiene la resistencia pese a los avances rusos Mientras Rusia analiza el marco del plan de paz de Estados Unidos, ajustado tras las consultas con Ucrania y la Unión Europea en Ginebra, su Ministerio de Defensa afirmó este viernes que han derribado 136 drones ucranianos durante la noche sobre ocho regiones del país y sobre la anexionada Crimea. Dos drones cayeron cerca de Moscú, lo que obligó a trece aeropuertos, entre ellos Vnúkovo, a suspender temporalmente sus operaciones. La noche anterior, Rusia había reportado el derribo de 118 drones, la mayoría en Bélgorod. Por su parte, Ucrania asegura que continúa resistiendo en el este. El jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Sirski, afirmó que las fuerzas ucranianas han logrado eliminar infiltrados rusos en más de 11 kilómetros cuadrados de la ciudad de Pokrovsk en la última semana. Sirski señaló que el objetivo es mantener las posiciones, destruir personal y material ruso y garantizar las rutas logísticas. Según la plataforma ucraniana DeepState, gran parte de Pokrovsk está ocupada por tropas rusas, mientras que otras áreas siguen bajo control ucraniano y continúan los combates, con Moscú intentando cercar a las fuerzas de Kiev en Pokrovsk y la vecina Mirnograd. En el frente, según el último parte del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), la ofensiva del ejército ruso en Ucrania avanza, pero una victoria rápida o la ocupación completa del resto del Donetsk no es inminente o segura. Por ahora, la guerra mantiene un carácter prolongado: Rusia ha intensificado su campaña de ataques a gran distancia y bombardeos de infraestructura, mientras Ucrania defiende el terreno y espera refuerzos occidentales para estabilizar la línea del frente. En el foco principal de la ofensiva, las localidades de Pokrovsk y Myrnohrad (región de Donetsk), las fuerzas rusas han progresado lentamente: desde su entrada en Pokrovsk el 31 de julio, han avanzado un promedio de apenas 0,12 km al día. Hasta el 26 de noviembre, solo han consolidado el control de aproximadamente el 66% de la población urbana. Los recientes contraataques ucranianos pueden retrasar aún más la toma de Pokrovsk, aunque la situación allí sigue siendo grave. En otras zonas del frente, la ofensiva rusa se despliega de forma esporádica, muchas veces aprovechando condiciones estacionales o circunstancias tácticas favorables, lo que limita su efectividad. Las fuerzas ucranianas, por su parte, han frenado avances significativos, obligado a redirigir operaciones rusas y mantenido posiciones defensivas sólidas, sobre todo cuando están bien ocupadas y provistas de personal.