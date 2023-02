A principios de enero, el Gobierno ucraniano cifró en 700.000 millones de dólares -algo menos de 657.000 millones de euros al cambio actual- el coste de la reconstrucción del país, por ahora. Una cantidad que prácticamente dobla los 348.500 millones de dólares que estimó el Banco Mundial a 1 de junio de 2022, cuando apenas habían pasado cuatro meses de guerra y Rusia todavía no había empezado su campaña de ataques masivos contra las infraestructuras energéticas. La organización financiera tiene previsto actualizar el cálculo el próximo mes de abril, mientras se debate sobre la legalidad de usar los activos rusos congelados por las sanciones para levantar de nuevo el país.

Ucrania, que tenía un Producto Interior Bruto de 200.000 millones de dólares justo antes de la invasión rusa y que ha sufrido una caída de su economía del 30% en 2022, insiste en que para este mismo año necesita de forma apremiante 38.000 millones para hacer frente al déficit presupuestario y otros 17.000 más para la reparación urgente del sistema energético, el desminado y la reconstrucción de infraestructuras críticas destrozadas por los bombardeos, que no cesan.

Aunque la reconstrucción a gran escala no será posible hasta el fin de la guerra, Ucrania aplica desde el primer día los principios de la ingeniería y la arquitectura de emergencia para intentar que la vida sea lo más digna posible, mientras piensa en grande para rediseñar grandes ciudades como Járkov de la mano de estudios internacionales de arquitectura. Es la manera de poner las "primeras piedras" para rehacer de nuevo un país cuando sea factible, en palabras de una de las responsables de la Comisión Europea de la ONU para Europa (UNECE) en la presentación esta misma semana del plan de reconstrucción de Mykolaiv.

"Las personas durante la guerra no solo son víctimas que sufren y mueren, sino que también viven. En condiciones muy extremas, pero viven. Y eso es lo que la reconstrucción [en tiempos aún de conflicto] permite lograr: que esa vida sea más digna", señala Pol Bargués, investigador principal del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), quien recuerda que la reconstrucción no solo es material, sino que debe ser también socioeconómica y cultural .

Los puentes son el ejemplo "paradigmático" de la ingeniería de emergencia , según Ruiz Ruiz de Gopeti. "Reconstruirlos (completamente) a lo que va a ser su versión definitiva no tiene sentido por el tiempo que se tarda y porque el riesgo de que vuelvan a ser destruidos es muy grande", lo que no quita que se piense en "qué parte de la actuación de emergencia que se hace ahora podrá usarse en el futuro".

" Mientras dure la guerra, se debe pensar en soluciones temporales, de emergencia ", como puentes prefabricados, depuradoras de agua portátiles u hospitales de campaña, explica Fernando Ruiz Ruiz de Gopeti , vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Este ingeniero, que trabajó en la empresa española que evaluó el coste de la reconstrucción del puente de Mostar, destruido en la guerra de Bosnia, añade que " lo importante viene después, cuando acabe el conflicto y se empiece no a reconstruir el país, sino a construirlo de nuevo, buscando que al final del proceso no estén como el día cero, sino con unas infraestructuras más avanzadas".

La Escuela de Economía de Kiev (KSE) cifra en más de 35.600 millones de dólares los daños infligidos por la guerra en las infraestructuras como puentes, red viaria o de ferrocarril. Esta institución académica publica mensualmente la estimación del valor de todo lo destruido en el marco de su proyecto "Russia will pay" , traducido como "Rusia pagará". A 31 de diciembre, lo calculó en 137.800 millones . Es una cifra de evaluación de daños, no el coste de la reconstrucción, mucho más elevado.

La "rusificación" de Mariúpol a través de su reconstrución

La ciudad portuaria del mar de Azov se convirtió en objetivo clave de Rusia desde el inicio de la invasión. Su conquista -tras casi tres meses de asedio y al menos 25.000 muertos, según Kiev- permitió a Rusia unir el territorio bajo su control en el Donbás con la anexionada Crimea.

Moscú ha presentado un plan de reconstrucción [.pdf] a largo plazo de la ciudad que pretende aumentar su población hasta el medio millón de personas en 2035, unas 50.000 más de las que tenía antes de la guerra, y levantar viviendas hasta sumar 8,75 millones de metros cuadrados. Inmediatamente después de la toma de Mariúpol, Rusia comenzó a construir bloques de apartamentos e impuso el rublo y la educación en ruso, informa Reuters. El cartel con el nombre de la ciudad tiene ahora los colores de la bandera rusa.

Nuevo edificio de viviendas construido por Rusia en Mariúpol REUTERS/Alexander Ermochenko

Pol Bargués explica que la "rusificación" de Mariúpol obedece a una constante en los conflictos bélicos. Más allá de intentar ganar el apoyo de la población local que aún queda en la ciudad, las reconstrucciones "a medida" se hacen "para que puedan regresar las personas que tu quieres que se queden en el futuro", señala el investigador principal del CIDOB, que recuerda lo ocurrido con el genocidio de Srebrenica.

"Todo lo que se gane en tiempos de guerra va a ser más fácil de negociar en tiempos de paz. Por eso, si está todo rusificado, será más fácil que Rusia pida quedarse con ese territorio en unas futuras negociaciones", resume Bargués simplificando. Se trata de "ganar territorios y ciudades en tiempos de guerra para que puedan ser tuyas en tiempos de paz", añade este experto, que incide en que conquistar un territorio no acaba con la rendición o retirada del otro.

Ucrania sostiene que detrás de la reconstrucción de Mariúpol, Rusia busca ocultar también sus crímenes de guerra en la ciudad. Sería el caso, en su opinión, de la demolición, prácticamente completa del Teatro Drama, bombardeado el pasado 17 de marzo cuando centenares de personas se refugiaban en sus sótanos.

Vista aérea de la demolición de los restos del Teatro Drama de Mariúpol REUTERS/Alexander Ermochenko

El Teatro Drama de Mariúpol el 14 y 19 de marzo y el 30 de noviembre de 2022. MAXAR TECHNOLOGIES

Ucrania también cree que ese sería también el caso de la demolición de muchos bloques de apartamentos destruidos por los bombardeos. Un asesor del alcalde de Mariúpol -en declaraciones a AP- acusó a Moscú de derruir los restos de estos edificios con cadáveres aún dentro para ocultar el gran número de víctimas que causó el asedio de la ciudad.

Y mientras las grúas rusas levanta bloques de vivienda nueva en Mariúpol, a 200 kilómetros al norte de la ciudad portuaria, los habitantes de Bajmut y de las ciudades cercanas, en plena línea del frente, no pueden pensar aún en la reconstrucción bajo el incesante fuego de artillería que se cruzan ambos ejércitos en el principal escenario de la guerra un año después. Las autoridades ucranianas han pedido a la población que aún queda que abandonen la localidad.

Imagen del pasado mes de diciembre en Bajmut, donde la destrucción en algunas zonas es total AP

Muchas de las poblaciones arrasadas durante este año por las bombas son muy pequeñas. ¿Se podrá reconstruir todo? El urbanista Herrero Sánchez cree que ninguna ciudad o localidad, por pequeña que sea, debe desaparecer: "No son solo calles y casas. Son memoria colectiva". Bargués cree, en cambio, que puede haber "pequeños asentamientos que desaparecen bajo los escombros y que no se recuperan porque están devastados y nadie querrá volver".

"Muchas partes dentro de las ciudades también cambiarán de uso. Nuevos montes y parques que se crearán encima de los escombros de antiguos edificios y viviendas, o lugares de viviendas provisionales durante la guerra que se volverán nuevos asentamientos permanentes donde crecerán barrios nuevos".

La reconstrucción completa del país no podrá abordarse, no obstante, mientras no haya un acuerdo de paz. Mientras sigan cayendo las bombas, el grueso de los fondos de organismos internacionales como el Banco Mundial, el FMI o el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo no llegarán a Ucrania. La institución financiera europea, por ejemplo, ha comprometido 3.000 millones de euros durante 2022-23 y asegura en su web que hará "todo lo posible", pero "una vez que las condiciones lo permitan" en alusión al cese de las hostilidades.

La Ucrania que surja de la guerra, en cualquier caso, no podrá ser igual a la que había el 23 de febrero de 2022. No solo porque pueda cambiar el diseño de las ciudades para adaptarlas al nuevo urbanismo, sino porque, aunque la reconstrucción material tenga que ir acompañada de planes para el retorno de los refugiados y desplazados internos, algunos "pueden no querer volver aunque puedan", sentencia Bargués.

Han colaborado en la realización de este reportaje Ebbaba Hameida y el fotoperiodista Pablo Tosco para la realización de las fotos actuales de Irpin, desde Ucrania; Jaime Gutiérrez y el equipo de Diseño de RTVE.