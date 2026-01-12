Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy: Moscú lanza un ataque aéreo contra Kiev
- Zelenski pide a sus socios una mayor presión sobre Rusia
La guerra en Ucrania cumple este lunes 1.419 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Al menos una civil muerta en un ataque con drones en la ciudad rusa de Voronezh
- Los rusos completan 1.418 días de combate en Ucrania, tanto como en la Segunda Guerra Mundial
- Sánchez no iniciará este lunes su ronda de contactos con los grupos sobre Ucrania a la espera de cuadrar agenda con Feijóo
- Un ataque ucraniano provoca un incendio en una refinería en la región rusa de Volgogrado
- Zelenski confirma que el principal negociador de Ucrania, Rustem Umérov, habló con representantes de EE.UU. este sábado


Rusia lanza un ataque aéreo contra Kiev
Rusia ha lanzado al inicio de la madrugada del domingo al lunes un ataque aéreo contra Kiev, según ha informado el Ejército de Ucrania.

Zelenski recuerda que la ofensiva rusa "dura ya lo mismo que la guerra de la Alemania nazi contra la URSS"
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha destacado en su discurso diario vespertino que la guerra de Rusia para conquistar la región ucraniana del Donbás "dura ya lo mismo que la guerra de la Alemania nazi contra la Unión Soviética".
"La guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania ya dura lo mismo que la guerra de la Alemania nazi contra la Unión Soviética", ha afirmado Zelenski en su duscurso. El dirigente ucraniano ha resaltado que "hoy se cumplen 1.480 días de la guerra de Rusia contra Ucrania".
"Quieren repetir y han repetido los abusos contra la gente. Han repetido el fascismo. Han repetido casi todo lo peor de lo que pasó en el siglo XX. Incluso han inventado la guerra de shaheds y misiles balísticos contra centrales eléctricas y centrales de calefacción. Pese al tiempo transcurrido, "Rusia sigue intentando conquistar el mismo Donbás que hace cuatro años".
"Siguen muriendo sin fin en los campos de Zaporiyia (...). Pierden no menos de 1.000 muertos cada día. Es una locura", ha denunciado. En cuanto a las negociaciones, Zelenski ha asegurado que "Ucrania es lo más constructiva posible y lo más rápida posible", mientras que Rusia "retrasa todo".

Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este lunes cumple 1.419 días. Aquí puedes leer lo ocurrido en la víspera.