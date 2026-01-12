Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy: Moscú lanza un ataque aéreo contra Kiev

0:44

Zelenski recuerda que la ofensiva rusa "dura ya lo mismo que la guerra de la Alemania nazi contra la URSS"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha destacado en su discurso diario vespertino que la guerra de Rusia para conquistar la región ucraniana del Donbás "dura ya lo mismo que la guerra de la Alemania nazi contra la Unión Soviética".

"La guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania ya dura lo mismo que la guerra de la Alemania nazi contra la Unión Soviética", ha afirmado Zelenski en su duscurso. El dirigente ucraniano ha resaltado que "hoy se cumplen 1.480 días de la guerra de Rusia contra Ucrania".

"Quieren repetir y han repetido los abusos contra la gente. Han repetido el fascismo. Han repetido casi todo lo peor de lo que pasó en el siglo XX. Incluso han inventado la guerra de shaheds y misiles balísticos contra centrales eléctricas y centrales de calefacción. Pese al tiempo transcurrido, "Rusia sigue intentando conquistar el mismo Donbás que hace cuatro años".

"Siguen muriendo sin fin en los campos de Zaporiyia (...). Pierden no menos de 1.000 muertos cada día. Es una locura", ha denunciado. En cuanto a las negociaciones, Zelenski ha asegurado que "Ucrania es lo más constructiva posible y lo más rápida posible", mientras que Rusia "retrasa todo".