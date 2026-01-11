Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy: El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará una reunión de emergencia sobre el ataque ruso con el misil Oreshnik
- Un ataque ucraniano ha provocado un incendio en una refinería en la región rusa de Volgogrado
RTVE.es
La guerra en Ucrania cumple este domingo 1.418 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Zelenski ha confirmado que el principal negociador de Ucrania, Rustem Umerov, ha hablado con representantes de Estados Unidos este sábado
- Rusia ha atacado Ucrania con un misil balístico Iskander y con 121 dones, y ha golpeado una infraestructura industrial en el puerto de la ciudad ucraniana de Odesa
- La pasada madrugada, Rusia volvió a atacar Ucrania con su misil hipersónico Oréshnik; esta vez, contra la ciudad de Leópolis
- Ucrania señala que el ataque supone un peligro para la seguridad del continente europeo y una prueba para la comunidad transatlántica, por lo que exige una respuesta a la amenaza global
- Varios drones rusos han atacado objetivos en Kiev en la madrugada de este viernes, lo que ha provocado incendios en varios distritos y ha dejado al menos cinco muertos
Guerra Ucrania-Rusia, 11 de enero, en directo:
rtve
Minuto Descripción
-
00:00
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este domingo cumple 1.418 días. Aquí puedes leer lo ocurrido en la víspera.