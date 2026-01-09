Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy: Ucrania espera que sus socios sigan con los planes de enviar una fuerza de paz a su territorio
- Al menos cinco muertos en Kiev por la última oleada de ataques rusos
La guerra en Ucrania cumple este sábado 1.417 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Esta madrugada, Rusia ha vuelto a atacar Ucrania con su misil hipersónico Oréshnik; esta vez, contra la ciudad de Leópolis
- Ucrania señala que el ataque supone un peligro para la seguridad del continente europeo y una prueba para la comunidad transatlántica, por lo que exige una respuesta a la amenaza global
- Varios drones rusos han atacado objetivos en Kiev en la madrugada de este viernes, lo que ha provocado incendios en varios distritos y ha dejado al menos cinco muertos
- En Zaporiyia se ha logrado restablecer el suministro de energía, pero 500.000 hogares seguían sin electricidad en la tarde de este jueves en Dniepropetrovsk. Allí, ocho minas se quedaron sin suministro eléctrico y todos los trabajadores fueron evacuados
Guerra Ucrania-Rusia, 10 de enero, en directo:
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este viernes cumple 1.417 días. Aquí puedes leer lo ocurrido en la víspera.