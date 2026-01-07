Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy 7 de enero: España, Reino Unido, Francia, países escandinavos y bálticos abren la puerta a enviar tropas a Ucrania tras el fin de la guerra

2:29

Estados Unidos respalda las garantías de seguridad para Ucrania en la cumbre de aliados de Kiev celebrada en París

Estados Unidos ha respaldado este martes, por primera vez, a una amplia coalición de aliados de Ucrania al prometer garantías de seguridad que, según los líderes, incluirían compromisos vinculantes para apoyar al país si Rusia ataca de nuevo.

El compromiso se produjo en una cumbre celebrada en París de la “coalición de voluntarios”, integrada principalmente por naciones europeas, para reforzar las garantías que tranquilicen a Kiev en caso de un alto el fuego con Rusia, que invadieron a su vecino en 2014 y de nuevo a gran escala en 2022.

A diferencia de las reuniones anteriores de la coalición, a la cumbre también asistieron los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, así como el general estadounidense de mayor rango en Europa, Alexus Grynkewich, quien un día antes concretó los detalles de las garantías de seguridad con los jefes del ejército europeo.

Witkoff, que ha liderado las conversaciones con Rusia, ha afirmado tras la cumbre que Trump “respalda firmemente los protocolos de seguridad”. “Esos protocolos de seguridad tienen por objeto disuadir cualquier ataque, cualquier nuevo ataque en Ucrania, y si se produce algún ataque, su objetivo es defender, y harán ambas cosas. Son tan sólidos como nunca se ha visto", ha asegurado Witkoff en una rueda de prensa conjunta con los líderes francés, alemán, británico y ucraniano.

Por su parte, Kushner ha indicado que, si los ucranianos llegaran a un acuerdo definitivo, “deben saber que, tras el acuerdo, estarán seguros, contarán, obviamente, con una disuasión sólida y habrá medidas de respaldo reales para garantizar que esto no vuelva a suceder”. (Reuters)