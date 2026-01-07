Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy 7 de enero: España, Reino Unido, Francia, países escandinavos y bálticos abren la puerta a enviar tropas a Ucrania tras el fin de la guerra
- Estados Unidos respalda las garantías de seguridad para Ucrania
La guerra en Ucrania cumple este miércoles 1.414 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Sánchez debatirá con los grupos parlamentarios si España envía tropas a Ucrania cuando acabe la guerra
- Merz apunta a que Alemania no desplegaría tropas en Ucrania, sino en un país vecino
- Polonia no enviará tropas a territorio ucraniano en ningún escenario, reitera Tusk
- Starmer anuncia que Reino Unido y Francia crearán centros militares en Ucrania tras la paz
Guerra Ucrania-Rusia, 7 de enero, en directo:
-
2:29
Estados Unidos respalda las garantías de seguridad para Ucrania en la cumbre de aliados de Kiev celebrada en París
Estados Unidos ha respaldado este martes, por primera vez, a una amplia coalición de aliados de Ucrania al prometer garantías de seguridad que, según los líderes, incluirían compromisos vinculantes para apoyar al país si Rusia ataca de nuevo.
El compromiso se produjo en una cumbre celebrada en París de la “coalición de voluntarios”, integrada principalmente por naciones europeas, para reforzar las garantías que tranquilicen a Kiev en caso de un alto el fuego con Rusia, que invadieron a su vecino en 2014 y de nuevo a gran escala en 2022.
A diferencia de las reuniones anteriores de la coalición, a la cumbre también asistieron los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, así como el general estadounidense de mayor rango en Europa, Alexus Grynkewich, quien un día antes concretó los detalles de las garantías de seguridad con los jefes del ejército europeo.
Witkoff, que ha liderado las conversaciones con Rusia, ha afirmado tras la cumbre que Trump “respalda firmemente los protocolos de seguridad”. “Esos protocolos de seguridad tienen por objeto disuadir cualquier ataque, cualquier nuevo ataque en Ucrania, y si se produce algún ataque, su objetivo es defender, y harán ambas cosas. Son tan sólidos como nunca se ha visto", ha asegurado Witkoff en una rueda de prensa conjunta con los líderes francés, alemán, británico y ucraniano.
Por su parte, Kushner ha indicado que, si los ucranianos llegaran a un acuerdo definitivo, “deben saber que, tras el acuerdo, estarán seguros, contarán, obviamente, con una disuasión sólida y habrá medidas de respaldo reales para garantizar que esto no vuelva a suceder”. (Reuters)
-
2:00
Macron: la supervisión de un alto el fuego en Ucrania se hará bajo liderazgo de EE.UU.
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado que supervisión de un alto el fuego que se puede alcanzar entre Ucrania y Rusia será objeto de supervisión por los aliados de Kiev bajo el liderazgo de Estados Unidos, que ha participado por primera vez en una reunión de la llamada Coalición de Voluntarios en París.
Macron, que ha comparecido este martes ante la prensa al término de la cumbre en el Palacio del Elíseo a la que han asistido 35 aliados de Kiev, así como emisarios de Estados Unidos, ha señalado que a esa supervisión del alto el fuego contribuirían "varios Estados que han mostrado su disponibilidad", a los que no ha citado.
-
01:40
Merz apunta a que Alemania no desplegaría tropas en Ucrania, sino en un país vecino
El canciller alemán, Friedrich Merz, por su parte, ha indicado este martes que Alemania podría desplegar tropas de paz en un país vecino de Ucrania si se consigue declarar un alto el fuego con Rusia, pero no en el propio territorio ucraniano.
Merz ha señalado que al igual que es importante fortalecer al Ejército ucraniano sobre el terreno, también es necesario estacionar tropas adicionales en países vecinos, las cuales puedan ser activadas en caso de una nueva agresión rusa.
-
01:30
Polonia no enviará tropas a territorio ucraniano en ningún escenario, reitera Tusk
El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha reiterado este martes al término de la cumbre de la conocida como Coalición de Voluntarios en París que su país no enviará en ningún escenario tropas de paz a Ucrania como parte de las garantías de seguridad que podría recibir Kiev para poner fin al conflicto con Rusia.
"No hay ninguna expectativa de parte de nuestros socios de que vayan a estar presentes tropas polacas en Ucrania en ningún escenario", ha dicho en una rueda de prensa en declaraciones citadas por la agencia polaca PAP.
-
01:20
Starmer anuncia que Reino Unido y Francia crearán centros militares en Ucrania tras la paz
El primer ministro británico, Keir Starmer, ha afirmado que tanto el Reino Unido como Francia han firmado una declaración de intenciones para enviar tropas a Ucrania y establecerán centros militares en el país si se alcanza la paz con Rusia.
Al término de la reunión de líderes de la Coalición de Voluntarios que se ha celebrado este martes en París, el mandatario del Reino Unido dijo que el encuentro había sido "muy constructivo" y que "allanaba el camino" del marco legal para que las tropas británicas, francesas y del resto de aliados puedan operar en suelo ucraniano en un futuro.
-
01:00
Zelenski: la arquitectura de seguridad para Ucrania está "prácticamente lista"
El presidente de Ucrania, Volodomir Zelensky, ha afirmado este martes desde París que la arquitectura de las garantías de seguridad para Ucrania está "prácticamente lista" al señalar que los países y las fuerzas necesarias para garantizar la seguridad en tierra, mar y aire ya están determinados, mientras que aún quedan por definir los detalles sobre la supervisión de un posible alto el fuego y la financiación del Ejército ucraniano.
Zelenski también ha afirmado que los aliados de Kiev ya han determinado cómo funcionaría una fuerza de disuasión europea en Ucrania tras el alto el fuego, así como qué países participarían en ella. En declaraciones a la prensa, ha añadido que Ucrania ha mantenido conversaciones concretas con Estados Unidos sobre la supervisión del alto el fuego, y también que cuenta con que las garantías de seguridad se firmarán próximamente. (Reuters)
-
00:40
División entre los países europeos sobre el envío de tropas a Ucrania
Los distintos países europeos se pronuncian sobre el envío de militares a Ucrania en una hipotética misión de paz. Mientras que España, Suecia, Noruega y los países bálticos han abierto la puerta a enviar soldados, Italia se ha negado y Polonia ha afirmado no lo contempla.
-
00:30
Sánchez debatirá con los grupos parlamentarios si España envía tropas a Ucrania cuando acabe la guerra
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que en los próximos días contactará con "la mayoría de grupos parlamentarios" para debatir si España envía tropas a una hipotética misión de paz en Ucrania una vez termine la guerra.
"El Gobierno de España planteará el que podamos abrir la puerta a una participación de capacidades militares en Ucrania", ha explicado Sánchez en una rueda de prensa tras una reunión en París de la coalición de voluntarios, que engloba a países como Reino Unido, Francia, Alemania. En el encuentro ha participado por primera vez Estados Unidos.
Tras estas declaraciones, los periodistas le han preguntado a Sánchez si prevé que, en consecuencia, pueda haber militares españoles en una posible misión de paz internacional. El jefe del Ejecutivo ha asegurado que está dispuesto, como ha hecho España "en otras latitudes", a colaborar con la paz con la presencia de las fuerzas armadas españolas. "Si lo hemos hecho en otras latitudes, cómo no lo vamos a hacer en Europa", ha apostillado. En todo caso, informará al Parlamento si todo ello se concreta.
Es la ocasión en la que más claramente se ha pronunciado Sánchez sobre un supuesto envío de soldados, ya que hasta el momento siempre había contestado que este escenario era prematuro.
-
0:15
Una fuerza de paz en Ucrania y otros acuerdos
El borrador del acuerdo de la coalición de voluntarios, al que ha tenido acceso RNE, incluye la participación de los países europeos en un "mecanismo liderado por Estados Unidos" de verificación de un posible alto el fuego.
La coalición de voluntarios, que incluye a países como Reino Unido, Alemania, Francia o España, se compromete junto a Estados Unidos a seguir apoyando militarmente al Ejército ucraniano y a formar una fuerza de paz "multinacional" en la que habrá tropas de los países de la coalición de voluntarios dentro de las fronteras ucranianas.
También han alcanzado "acuerdos vinculantes" en caso de que Rusia rompa un hipotético alto el fuego. Estos "pueden incluir el uso de capacidades militares, apoyo logístico y de inteligencia, iniciativas diplomáticas y la adopción de sanciones adicionales".
-
00:00
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este miércoles cumple 1.414 días. Aquí puedes leer lo ocurrido en la víspera.