Rusia publica un video para demostrar que Ucrania atacó una casa de Putin y Kiev lo tilda de "ridículo"
- El Kremlin dice que fue un ataque terrorista y amenaza con revisar su postura en las negociaciones de paz
- Kiev asegura que las imágenes son "ridículas" y desmiente el ataque
Rusia ha publicado este miércoles un video de lo que afirma es un dron con el que Ucrania intentó esta semana atacar una residencia del Vladímir Putin, algo que Kiev ha tildado de "ridículo" al asegurar que ese ataque no existió.
En las imágenes difundidas por el Ministerio de Defensa ruso se muestra al general de división Alexander Romanenkov detallando cómo Moscú cree que Ucrania atacó una casa del líder del Kremlin.
"Entre el 28 y el 29 de diciembre de 2025, el régimen de Kiev intentó un ataque terrorista con vehículos aéreos no tripulados de largo alcance contra la residencia del presidente de la Federación Rusa en la región de Nóvgorod", señala.
El oficial afirma que se lanzaron 91 drones desde las regiones ucranianas de Sumi y Chernígov en un ataque "minuciosamente planificado" que, según él, fue frustrado por las defensas aéreas rusas y no causó daños ni heridos.
Además, en el video se incluyen imágenes de un militar junto a fragmentos de un dispositivo que, según dice, era un dron ucraniano Chaklun-V derribado que transportaba un artefacto explosivo de seis kilos que no llegó a detonar. No se llega a explicar cómo Rusia supo cuál era el objetivo del dispositivo.
Ya el pasado lunes, Moscú comenzó a denunciar el ataque como "un atentado contra (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump", al considerar que socava las negociaciones para un acuerdo de paz en Ucrania impulsadas por él.
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, calificó la acción de "terrorismo de Estado" y aseguró que Moscú revisará su posición negociadora en el marco de las conversaciones en curso sobre un posible acuerdo de paz con Kiev, aunque enfatizó que Rusia no abandonará las negociaciones con Estados Unidos y otros mediadores.
El jefe de la diplomacia rusa también indicó el lunes que ya se habían seleccionado objetivos para posibles represalias, sin dar más detalles.
Ucrania dice que las imágenes son "ridículas"
Kiev afirma que Moscú no ha presentado pruebas que respalden sus acusaciones. Y asevera que Rusia inventó el presunto ataque para bloquear el progreso de las conversaciones para el fin de la contienda.
En declaraciones a la agencia de noticias Reuters, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Heorhii Tykhyi, ha afirmado que las imágenes son "ridículas" y que Kiev está "totalmente seguro de que no se produjo tal ataque".
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, desmintió el lunes el ataque y negó categóricamente las afirmaciones rusas, tachándolas de falsas y señalando que podrían ser utilizadas por Moscú como pretexto para intensificar ataques en territorio ucraniano.
Desde que comenzó la guerra de Ucrania en 2022, Kiev ha denunciado más de una decena de intentos de asesinato o secuestro contra Zelenski, aunque esta es la primera vez que Rusia denuncia un ataque hacia Putin.
Reacciones internacionales
Estas acusaciones se dan en medio de las intensas conversaciones para poner fin a casi cuatro años de guerra.
La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ha asegurado este miércoles que la afirmación de Rusia de que Ucrania atacó "instalaciones gubernamentales" clave en Rusia "es una distracción deliberada".
"Moscú pretende hacer descarrilar el progreso real hacia la paz por parte de Ucrania y sus socios occidentales", ha escrito en sus redes sociales. Y ha añadido que nadie debería aceptar "afirmaciones infundadas del agresor que ha atacado de manera indiscriminada las infraestructuras y civiles de Ucrania desde el inicio de la guerra".
Países como Irán y Bielorrusia sí han condenado el supuesto ataque y otros como Francia se han mostrado escépticos y han alegado la falta de pruebas.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, expresó su deseo de ver la información de inteligencia estadounidense sobre el incidente y señaló que "no está claro" si realmente ocurrió.
"Me parece un poco indecoroso estar tan cerca de un acuerdo de paz, con Ucrania realmente queriendo lograrlo, y luego hacer algo que se consideraría imprudente o inútil", indicó.
El propio Trump ya había hecho mención esta semana al asunto. Durante una rueda de prensa junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de visita en EE.UU. el republicano dijo el lunes que Putin le había dicho en una conversación telefónica que le "habían atacado en su casa".
"Me enfadé mucho al oírlo", aseveró el estadounidense.