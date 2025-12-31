Rusia publica un video para demostrar que Ucrania atacó una casa de Putin y Kiev lo tilda de "ridículo"

Rusia ha publicado este miércoles un video de lo que afirma es un dron con el que Ucrania intentó esta semana atacar una residencia del Vladímir Putin, algo que Kiev ha tildado de "ridículo" al asegurar que ese ataque no existió.

En las imágenes difundidas por el Ministerio de Defensa ruso se muestra al general de división Alexander Romanenkov detallando cómo Moscú cree que Ucrania atacó una casa del líder del Kremlin.

"Entre el 28 y el 29 de diciembre de 2025, el régimen de Kiev intentó un ataque terrorista con vehículos aéreos no tripulados de largo alcance contra la residencia del presidente de la Federación Rusa en la región de Nóvgorod", señala.

El oficial afirma que se lanzaron 91 drones desde las regiones ucranianas de Sumi y Chernígov en un ataque "minuciosamente planificado" que, según él, fue frustrado por las defensas aéreas rusas y no causó daños ni heridos.

Además, en el video se incluyen imágenes de un militar junto a fragmentos de un dispositivo que, según dice, era un dron ucraniano Chaklun-V derribado que transportaba un artefacto explosivo de seis kilos que no llegó a detonar. No se llega a explicar cómo Rusia supo cuál era el objetivo del dispositivo.

Ya el pasado lunes, Moscú comenzó a denunciar el ataque como "un atentado contra (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump", al considerar que socava las negociaciones para un acuerdo de paz en Ucrania impulsadas por él.

El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, calificó la acción de "terrorismo de Estado" y aseguró que Moscú revisará su posición negociadora en el marco de las conversaciones en curso sobre un posible acuerdo de paz con Kiev, aunque enfatizó que Rusia no abandonará las negociaciones con Estados Unidos y otros mediadores.

El jefe de la diplomacia rusa también indicó el lunes que ya se habían seleccionado objetivos para posibles represalias, sin dar más detalles.