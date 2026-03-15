Resultados de las elecciones de Castilla y León 2026: la disputa del último escaño, minuto a minuto

Las elecciones de Castilla y León que se celebran este 15 de marzo se presentan con la incógnita de si el actual presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, conseguirá un apoyo superior al de sus actuales 31 diputados en las Cortes, con el objetivo puesto en los 42 necesarios para obtener la mayoría absoluta, y cuánto dependería de un Vox con 13 procuradores al que las encuestas pronostican que saldrá reforzado. Otro punto de interés estará en si el PSOE consigue mantener el tipo o incluso mejorar a partir de sus 28 escaños, y si los partidos a su izquierda, Podemos-AV y la coalición de IU y el Movimiento Sumar, conservan o logran representación. Además, se aguarda conocer el resultado de las formaciones regionalistas y provinciales respecto a las elecciones de 2022.

El siguiente gráfico ilustra cómo está siendo la disputa por el último escaño en juego en cada provincia de Castilla y León. Muestra en tiempo real el partido que se llevaría ese último asiento en disputa, con qué formación mantiene la pugna y cuántos votos le separan de conservarlo o cederlo.

En las elecciones de Castilla y León se elige a un total de 82 procuradores en las Cortes autonómicas, repartidos de la siguiente manera: Valladolid, la provincia más poblada, elige 15 procuradores; León, 13; Burgos, 11; Salamanca, 10; Ávila, Palencia, Segovia y Zamora eligen siete cada una, y Soria elige cinco. Hay un escaño más que en la legislatura anterior por el incremento de población que se ha registrado en Segovia, que elegirá a un representante más, de modo que la mayoría absoluta ha subido de 41 a 42 procuradores.

La distribución de escaños entre las candidaturas que concurren se realiza mediante el método D’Hondt, y para optar a la asignación de escaños en una provincia, las listas deben superar una barrera electoral del 3% de los votos válidos en esa circunscripción.

El escrutinio de esta jornada electoral no incluye el voto de los electores residentes en el extranjero, el denominado voto CERA. En estos comicios de marzo, 180.222 castellanos y leoneses en el extranjero tienen derecho a voto, la mayoría residentes en Argentina y Francia.