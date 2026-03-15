Mañueco mejora y retiene la Junta de Castilla y León pero vuelve a depender de Vox: "Tomo buena nota del diálogo"

Terceras elecciones autonómicas consecutivas y tercer idéntico desenlace. El PP gana las elecciones a la Junta de Castilla y León, pero volverá a depender de Vox. Aunque el guion varía y por primera vez va al alza. De esta manera, el candidato 'popular' Alfonso Fernández Mañueco ha logrado una mejora respecto a los comicios de 2022 y tendrá dos procuradores más con 33 asientos en las Cortes castellano y leonesas, pero se ha quedado lejos de la mayoría absoluta (42). A pesar de ello, satisfacción absoluta en el PP, que ha logrado contener el auge de Vox tras triplicarle en votos, solo mejora un procurador y no logra superar la barrera del 20% esperada.

"Este es el respaldo de los ciudadanos a la gestión del Gobierno que he presidido y el aval a ese proyecto de futuro. Somos los que más hemos crecido en votos y en porcentaje y los que más hemos crecido en escaños", ha celebrado Mañueco al valorar los resultados en el hotel Palace de Salamanca, símbolo de las grandes victorias del PP en la ciudad charra.

A su llegada al Palace, una centenar de militantes le esperaban repartidos entre el hall del hotel y el salón de celebraciones. Con gritos de "presidente" y rodeado de su familia y militantes, Mañueco ha puesto en valor que en este 15-M han "triplicado la distancia con el PSOE y duplicado en votos a Vox", unas declaraciones que han levantado especial euforia entre los asistentes, que han brindado por la victoria.

Los 'populares' también han mejorado resultado a nivel provincial y en siete de las nueve son primera fuerza. En 2022 solo lograron ser el partido preferido en cuatro. En las capitales, han ganado en León, Zamora, Valladolid, Segovia, Ávila, Burgos y Salamanca.

La victoria del PP llega con un PSOE también al alza, que ha obtenido 30 escaños. Vox ha logrado 14, UPL tres y Soria ¡Ya! uno. Podemos e Izquierda Unida-Sumar no han obtenido representación, como Ciudadanos.

"Frente al ruido y el panorama negativo y gris que veían otros partidos, nuestra tierra ha elegido certezas, ha respaldado de forma mayoritaria el proyecto que encarna el PP", ha añadido Mañueco al agradecer a los que han confiado en la papeleta 'popular' y al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Según Mañueco, la ciudadanía ha apoyado su "forma de gestionar y hacer las cosas". "Puedo garantizar que el PP mañana empezará el diálogo con todas las fuerzas, pero en Castilla y León va a haber un Gobierno presidido por el PP y para todos, que quede bien claro", ha avisado el salmantino.

02.31 min Transcripción completa Buenas noches. Buenas noches Pepa. Ahora sí, con más calma, estamos con el triunfador, con el vencedor de esta noche electoral, con Alfonso Fernández Mañueco. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, muchas gracias. El resultado de esta noche le acerca más a volver a repetir como presidente de la Junta. ¿Cómo lo valora? bueno yo lo valoro en primer lugar dando las gracias a la participación de todas las personas en nuestra comunidad y en segundo lugar respaldo a la gestión de gobierno, respaldo a un proyecto de futuro para colocar a nuestra tierra entre las tres mejores de España para vivir y también nos han pedido los ciudadanos diálogo. Y a partir de mañana habrá diálogo. Diálogo con todos, pero gobierno no puede haber con el sanchismo. ¿Cómo valora los resultados de las demás formaciones políticas teniendo en cuenta que usted ha subrayado en su intervención, le ha dicho muy claramente a Vox que les han duplicado en votos? Bueno, yo he hecho un repaso, no me he dirigido a ninguna formación política en general. Hemos sido los que más hemos subido en votos, en mayor porcentaje de votos, en mayor número de escaños hemos incrementado nuestra distancia a la segunda fuerza política que es el partido socialista de manera considerable. También respecto de Vox, ¿no? Pero a mí me gustaría insistir, creo que ha quedado bien claro que los ciudadanos de Castilla y León han dicho no a Sánchez y sí al Partido Popular y a las políticas y recetas del Partido Popular en esta campaña Teme que pueda existir un bloqueo como el que se ha producido en otras comunidades autónomas en Extremadura. Bueno, yo creo que también las personas de esta tierra lo que han dicho es que no quieren bloqueo, que lo que quieren es una solución y quien lidera esa solución es el Partido Popular y es lo que vamos a hacer a partir de mañana Y únicamente para terminar, ha habido algunas circunscripciones en las que han estado muy cerquita, hablaba de que incluso en León. Sí, hemos estado a punto de ganar en la provincia de León, tan solo unas décimas. No se hubiera notado entonces el efecto de los incendios Yo creo que no, lo he dicho. Otros han querido hacer de una tragedia.. política a corto plazo, me parece un error bueno pues muchísimas gracias por haber dedicado unos minutos a radio televisión española este especial informativo y dejamos a alfonso fernández mañoco que siga celebrando, ¿verdad? Sí, con mi familia y con mis amigos. Bueno, pues es todo desde aquí, desde la que ha sido esta noche la sede de esta jornada electoral para el Partido Popular. Sigue la celebración, como veis Mañueco niega un efecto de los incendios en las elecciones: "Han querido hacer política de una tragedia"

"Lo dije antes y lo vuelvo a reiterar: como candidato más votado asumo la responsabilidad de formar el Gobierno que me han encargado los ciudadanos", ha insistido. "Será un Gobierno para todos y pensando en todos. Hemos tomado buena nota de diálogo y pacto y eso vamos a hacer", ha señalado respecto al resultado que arrojan las urnas y que obligan a volver a pactar con la ultraderecha de Vox.

A pesar de que Mañueco ha afirmado que ha "tomado buena nota del diálogo", el presidente del PP ha advertido que "con quien no vamos a pactar es con el PSOE". "¡Con el sanchismo en Castilla y León es imposible llegar a ningún acuerdo!", ha expresado en la única referencia al PSOE en la noche electoral antes de finalizar su discurso con 'Mi gran noche' de Raphael.