Mañueco mejora y retiene la Junta de Castilla y León pero vuelve a depender de Vox: "Tomo buena nota del diálogo"
- El PP sube dos escaños y tendrá 33 procuradores en las Cortes de Castilla y León
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Terceras elecciones autonómicas consecutivas y tercer idéntico desenlace. El PP gana las elecciones a la Junta de Castilla y León, pero volverá a depender de Vox. Aunque el guion varía y por primera vez va al alza. De esta manera, el candidato 'popular' Alfonso Fernández Mañueco ha logrado una mejora respecto a los comicios de 2022 y tendrá dos procuradores más con 33 asientos en las Cortes castellano y leonesas, pero se ha quedado lejos de la mayoría absoluta (42). A pesar de ello, satisfacción absoluta en el PP, que ha logrado contener el auge de Vox tras triplicarle en votos, solo mejora un procurador y no logra superar la barrera del 20% esperada.
"Este es el respaldo de los ciudadanos a la gestión del Gobierno que he presidido y el aval a ese proyecto de futuro. Somos los que más hemos crecido en votos y en porcentaje y los que más hemos crecido en escaños", ha celebrado Mañueco al valorar los resultados en el hotel Palace de Salamanca, símbolo de las grandes victorias del PP en la ciudad charra.
A su llegada al Palace, una centenar de militantes le esperaban repartidos entre el hall del hotel y el salón de celebraciones. Con gritos de "presidente" y rodeado de su familia y militantes, Mañueco ha puesto en valor que en este 15-M han "triplicado la distancia con el PSOE y duplicado en votos a Vox", unas declaraciones que han levantado especial euforia entre los asistentes, que han brindado por la victoria.
Los 'populares' también han mejorado resultado a nivel provincial y en siete de las nueve son primera fuerza. En 2022 solo lograron ser el partido preferido en cuatro. En las capitales, han ganado en León, Zamora, Valladolid, Segovia, Ávila, Burgos y Salamanca.
La victoria del PP llega con un PSOE también al alza, que ha obtenido 30 escaños. Vox ha logrado 14, UPL tres y Soria ¡Ya! uno. Podemos e Izquierda Unida-Sumar no han obtenido representación, como Ciudadanos.
"Frente al ruido y el panorama negativo y gris que veían otros partidos, nuestra tierra ha elegido certezas, ha respaldado de forma mayoritaria el proyecto que encarna el PP", ha añadido Mañueco al agradecer a los que han confiado en la papeleta 'popular' y al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Según Mañueco, la ciudadanía ha apoyado su "forma de gestionar y hacer las cosas". "Puedo garantizar que el PP mañana empezará el diálogo con todas las fuerzas, pero en Castilla y León va a haber un Gobierno presidido por el PP y para todos, que quede bien claro", ha avisado el salmantino.
Buenas noches. Buenas noches
Pepa. Ahora sí, con más calma, estamos con el
triunfador, con el vencedor de esta noche electoral, con Alfonso
Fernández Mañueco. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, muchas gracias.
El resultado de esta noche le acerca más a
volver a repetir como presidente de la Junta.
¿Cómo lo valora?
bueno yo lo valoro en primer lugar dando las gracias a la participación de
todas las personas en nuestra comunidad y en segundo lugar
respaldo a la gestión de gobierno, respaldo a un proyecto de futuro
para colocar a nuestra tierra entre las tres mejores de España para vivir y
también nos han pedido
los ciudadanos diálogo.
Y a partir de mañana habrá diálogo.
Diálogo con todos, pero gobierno no
puede haber con el sanchismo.
¿Cómo valora los resultados de las demás formaciones políticas
teniendo en cuenta que usted ha subrayado en su intervención, le ha
dicho muy claramente a Vox que les han duplicado en
votos? Bueno, yo he hecho un repaso, no me he
dirigido a ninguna formación política en general.
Hemos
sido los que más hemos subido en votos, en mayor porcentaje de votos, en mayor
número de
escaños hemos incrementado nuestra distancia a la segunda fuerza política
que es el partido socialista de
manera considerable.
También respecto de Vox,
¿no? Pero a mí me gustaría insistir, creo
que ha quedado bien claro que los ciudadanos de Castilla y León han dicho
no
a Sánchez y sí al Partido Popular y a las políticas y recetas del Partido
Popular en esta campaña
Teme que pueda existir un bloqueo como el que se ha producido en otras
comunidades autónomas en Extremadura.
Bueno, yo creo
que también las personas de esta tierra lo que han dicho es que no quieren
bloqueo, que lo que quieren es una solución
y quien lidera esa solución es el Partido Popular y es lo que vamos a
hacer a partir de mañana
Y únicamente para terminar, ha habido algunas circunscripciones en las que
han estado muy cerquita, hablaba de que incluso en León.
Sí, hemos estado a punto de ganar en la provincia de León, tan solo unas
décimas.
No se hubiera notado entonces el efecto de los incendios
Yo creo que no, lo he dicho.
Otros han querido hacer de una tragedia..
política a corto plazo, me parece un error
bueno pues muchísimas gracias por haber dedicado unos minutos a radio
televisión española este especial informativo y dejamos a alfonso
fernández mañoco que
siga celebrando, ¿verdad?
Sí, con mi familia y con mis amigos.
Bueno, pues es todo desde aquí, desde la que ha sido esta
noche la sede de esta jornada electoral para el Partido Popular.
Sigue la celebración, como veis
"Lo dije antes y lo vuelvo a reiterar: como candidato más votado asumo la responsabilidad de formar el Gobierno que me han encargado los ciudadanos", ha insistido. "Será un Gobierno para todos y pensando en todos. Hemos tomado buena nota de diálogo y pacto y eso vamos a hacer", ha señalado respecto al resultado que arrojan las urnas y que obligan a volver a pactar con la ultraderecha de Vox.
A pesar de que Mañueco ha afirmado que ha "tomado buena nota del diálogo", el presidente del PP ha advertido que "con quien no vamos a pactar es con el PSOE". "¡Con el sanchismo en Castilla y León es imposible llegar a ningún acuerdo!", ha expresado en la única referencia al PSOE en la noche electoral antes de finalizar su discurso con 'Mi gran noche' de Raphael.
Feijóo y Génova celebran la victoria
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado por videollamada con Mañueco desde la séptima planta del Palace antes de que bajase al salón a celebrar y le ha dado la enhorabuena en privado. Una felicitación que minutos después ha trasladado públicamente en redes sociales.
"Enhorabuena al presidente Mañueco por su incontestable victoria. Hemos sido los más votados, los que más hemos crecido y triplicamos la distancia con el PSOE respecto a 2022. De las últimas once noches electorales, el PP cosecha nueve victorias. Los españoles nos siguen ratificando como la única opción de gestión y son claros: España tiene alternativa. Vamos a por ella", ha expresado Feijóo en X.
Nosotros no les vamos a fallar
nosotros vamos a saber estar a la altura y esperamos que por parte de Vox
ahora sí quieran
seguir avanzando en esas negociaciones.
Volver a sentarse y avanzar en la senda de diálogo de la negociación
en beneficio de todos los extremeños que es lo que se nos exige
Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha valorado desde Génova los resultados. "El PP ha ganado elecciones, con claridad y rotundidad, con más votos y porcentaje, mucha más ventaja sobre el PSOE y más del doble de escaños que Vox".
"Los ciudadanos han hablado alto y claro: más PP y menos PSOE. Más derecha y menos izquierda", ha incidido Tellado. "Se ha vuelto a confirmar que el PP equivale a victoria y el Gobierno y el PSOE a derrota. El PP gana y el PSOE pierde", ha insistido.