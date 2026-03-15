El divorcio de la izquierda en Castilla y León le pasa factura: Podemos pierde su único escaño y En Común se va de vacío

Las izquierdas han sufrido un nuevo varapalo, concurriendo por separado, en las elecciones en Castilla y León de este domingo. Podemos ha perdido el único escaño que le quedaba en la comunidad en su coalición con Alianza Verde, mientras que En Común (conformado por IU, Sumar y Verdes Equo) tampoco ha logrado representación, aunque ha quedado mejor que los 'morados' en porcentaje de voto.

Con casi el 100% escrutado, Podemos-AV ha logrado un 0,7% de los votos, lejos del 5% necesario para poder entrar en las Cortes autonómicas y más de cuatro puntos menos que en 2022. Entonces fue en alianza junto a Izquierda Unida y logró un escaño que fue para Pablo Fernández, actual portavoz nacional del partido morado. Fernández, que había llevado a Podemos a entrar en las Cortes autonómicas en 2015 con 10 escaños y como tercera fuerza, perdió tirón cuatro años después logrando solo dos procuradores y siguió cayendo en 2022. En Común, por su parte, se ha quedado en un 2,2%, un mejor resultado que Podemos-AV pero insuficiente para poder lograr representación.

Esta vez, para los comicios de 2026, los 'morados' han optado por un nuevo y desconocido candidato, Miguel Ángel Llamas, quien sin embargo no ha conseguido movilizar los suficientes votos para mantener la representación en el parlamento autonómico con una campaña centrada en la defensa de los servicios públicos y propuestas para revertir problemas como la vivienda o la despoblación.

Llamas (Podemos): "Fue un error no lograr la unidad" Llamas ha seguido el escrutinio desde un pequeño bar de Valladolid, situado casualmente enfrente de otro donde IU ha seguido la noche electoral. Ha estado acompañado solo de la candidatura de Valladolid, sin miembros de la dirección nacional como Ione Belarra o Irene Montero (que sí estuvieron en campaña) ni de Pablo Fernández. El candidato, que es profesor universitario, ha asumido "en primera persona" su responsabilidad por un resultado "nefasto" y ha pedido "perdón" por los "errores" cometidos, tras lo que ha llamado a hacer "una reflexión" colectiva y personal para analizar lo que ha pasado, así como hacer "balance y autocrítica". Pese a todo, ha subrayado que hay "liderazgos emergentes" en Podemos, así como gente joven, y se ha dicho convencido de que el partido "se recuperará y volverá más fuerte". También se ha mostrado contrario al "voto útil" y ha recalcado que lo mejor es votar por "el mejor proyecto". Preguntado por las consecuencias de que la izquierda haya ido separada a los comicios, ha respondido: "Yo lo dije en su momento, cuando no conseguimos esa unidad, que era un error y me reafirmo en ello". ““

Gascón (IU): "Nos ha penalizado el voto útil al PSOE" En Común, que ha situado como cabeza de lista a Juan Gascón (IU), tampoco ha conseguido ilusionar a la ciudadanía intentando marcar distancias como la "izquierda transformadora y coherente" ni haciendo pedagogía contra las derechas, aprovechando su perfil de profesor (profesión que comparte con Llamas). Tampoco han sabido aprovechar ambas formaciones el 'no a la guerra' de la izquierda en contra del conflicto iniciado por Israel y Estados Unidos en Irán, pese a que ha sido constantemente enarbolado por sus candidatos. En su valoración de los resultados, Gascón ha prometido que analizará las causas de su resultado, si bien ha destacado que se han quedado "cerca" de poder entrar en el parlamento autonómico: "Nos ha penalizado el voto útil al PSOE por el miedo a la extrema derecha". Con todo, ha destacado que el trabajo de toda su candidatura "ha sido muy positivo" y ha asegurado: "La gente ha visto que nuestra candidatura era la de la unidad de la izquierda". ““ El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha considerado que el resultado "es una mala noticia para quienes consideran necesario que exista una voz clara de la izquierda transformadora en las instituciones de esta comunidad". ““