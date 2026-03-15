Ciudadanos desaparece del último parlamento que le quedaba veinte años después de su nacimiento

Adiós al último parlamentario de Ciudadanos. Los naranjas han perdido esta noche en Castilla y León el único escaño que les quedaba en un legislativo veinte años después de irrumpir en 2006 en la política desde el Parlament de Cataluña, donde iniciaron una carrera fulgurante que les llevó a rozar la entrada en un gobierno nacional. Tras esta noche y sumido en la irrelevancia política, le queda un puñado de concejales ganados en las municipales de 2023.

El apoyo a la formación naranja se ha reducido este 15-M a 4.200 votos, el 0,3% del total. Lejos de los 54.721 votos de 2022 que le valieron un escaño y más lejos aún de los 205.855 votos de 2019, cuando logró su mejor resultado y 12 procuradores. Ciudadanos presentó esta vez listas en siete provincias, pero ningún aspirante al gobierno autonómico.

Ciudadanos pone fin esta noche a su carrera en las Cortes de Castilla y León tras y su trayectoria estos años es la misma que en el resto de instituciones: nació con 5 procuradores (2015), ascendió a 12 (2019) y se hundió hasta quedarse con un representante (2022), hoy desaparecido. El superviviente era Francisco Igea, que pasó de ser número dos del gobierno con Alfonso Fernández Mañueco de 2019 a 2021 a pedir en estas elecciones el voto para Izquierda Unida.

(Seguirá ampliación)