Ciudadanos busca su supervivencia en las Cortes de Castilla y León, pero sin candidato definido a la Presidencia

El próximo 15 de marzo Ciudadanos se juega su supervivencia en las Cortes de Castilla y León, el único Parlamento en el que aún mantiene su presencia. Para esa cita presenta candidaturas en siete de las nueve provincias castellanoleonesas, aunque no han designado al cabeza de lista que aspira a la Presidencia de la Junta.

En las elecciones autonómicas de 2019, Ciudadanos obtuvo 11 escaños y se convirtió en la tercera fuerza en la Cámara regional. Entonces apoyó la investidura del 'popular' Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León, mientras que el candidato 'naranja' ocupó la Vicepresidencia y gobernó en coalición con el PP.

Sin embargo, tras los comicios adelantados de 2022, convocados por el presidente 'popular', Alfonso Fernández Mañueco, para deshacerse precisamente de su socio de coalición, la presencia de Ciudadanos se redujo drásticamente y pasó a tener un solo procurador. En 2023, Ciudadanos desapareció de los Parlamentos de las 12 comunidades que celebraron elecciones autonómicas y tampoco logró representación en las Cortes Generales. En 2024, continuó su debacle y Ciudadanos salió del Parlamento catalán y de la Eurocámara.