Ciudadanos busca su supervivencia en las Cortes de Castilla y León, pero sin candidato definido a la Presidencia
- Ciudadanos se juega el mantener su presencia en el único Parlamento en el que aún tiene representación
- Pasó de ocupar la Vicepresidencia de la Junta en 2019 a quedarse con un solo escaño en 2022
El próximo 15 de marzo Ciudadanos se juega su supervivencia en las Cortes de Castilla y León, el único Parlamento en el que aún mantiene su presencia. Para esa cita presenta candidaturas en siete de las nueve provincias castellanoleonesas, aunque no han designado al cabeza de lista que aspira a la Presidencia de la Junta.
En las elecciones autonómicas de 2019, Ciudadanos obtuvo 11 escaños y se convirtió en la tercera fuerza en la Cámara regional. Entonces apoyó la investidura del 'popular' Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León, mientras que el candidato 'naranja' ocupó la Vicepresidencia y gobernó en coalición con el PP.
Sin embargo, tras los comicios adelantados de 2022, convocados por el presidente 'popular', Alfonso Fernández Mañueco, para deshacerse precisamente de su socio de coalición, la presencia de Ciudadanos se redujo drásticamente y pasó a tener un solo procurador. En 2023, Ciudadanos desapareció de los Parlamentos de las 12 comunidades que celebraron elecciones autonómicas y tampoco logró representación en las Cortes Generales. En 2024, continuó su debacle y Ciudadanos salió del Parlamento catalán y de la Eurocámara.
Los cabezas de lista de Ciudadanos
Ciudadanos presentó hace unos días a los cabezas de lista que concurrirán en las elecciones autonómicas de Castilla y León, "consolidando un proyecto que apuesta por la profesionalidad, la experiencia y la gestión rigurosa frente al desgaste de la vieja política", según explican en un comunicado, aunque el próximo 15 de marzo no habrá papeletas de la formación 'naranja' en todas las provincias, sino solo en siete. Tan solo Palencia y Segovia quedan sin listas.
En Valladolid, la candidatura estará encabezada por Mitzin Mariana Trápaga Peñaflor, una mexicana integrada que eligió esta provincia para vivir hace casi 20 años. Según Ciudadanos, su perfil está comprometido con la "defensa de los servicios públicos de calidad y con una visión moderna de la administración autonómica, centrada en la eficiencia y la transparencia".
Trápaga viene a sustituir en esta provincia al que ha sido el cabeza de lista y candidato a la Presidencia de la Junta en las dos citas anteriores: Francisco Igea. El que llegara a ser vicepresidente de Castilla y León fue expulsado del partido en septiembre de 2023 por sus críticas a la dirección nacional tras la decisión de no concurrir la formación a las elecciones generales de julio de 2023.
Por Salamanca, liderará la lista Fernando Castaño Sequeros, un abogado con una amplia trayectoria pública y un "firme compromiso con el impulso económico, el apoyo a autónomos y pymes y la revitalización del talento joven en la provincia".
En la provincia de Burgos, la candidatura estará encabezada por Alfredo Rodríguez Garagorri, ingeniero y exdecano regional del Colegio de Ingenieros de Montes, que "simboliza la apuesta de Ciudadanos por perfiles técnicos y cualificados capaces de anticipar riesgos, gestionar con rigor y fortalecer la prevención ante emergencias y catástrofes".
En la provincia de Ávila, el cabeza de lista será Jesús Pérez Sánchez, que "representa el compromiso con el mundo rural, la lucha contra la despoblación y la defensa de una fiscalidad atractiva que permita fijar población y atraer inversión".
En León, liderará la candidatura Francisco Javier Panizo García, ingeniero informático, que en la legislatura 2019-2022 fue procurador por esta provincia en las Cortes de Castilla y León y que, según indica Ciudadanos, tiene "una clara vocación de servicio público y una agenda centrada en infraestructuras, cohesión territorial y oportunidades".
En Soria, el cabeza de lista es Julián Ruiz Navazo, abogado y concejal en el Ayuntamiento de Salas de los Infantes, y en Zamora, liderará la candidatura Rosa María Fuentes.
Según Ciudadanos, Castilla y León necesita "más gestión y menos relato, más profesionales preparados y menos política de confrontación" y su objetivo es "ofrecer un proyecto centrado en el futuro, en la recuperación de la confianza y en devolver a las instituciones el prestigio y la eficacia que merecen los ciudadanos".
Además, defienden que su equipo combina "experiencia, conocimiento técnico y compromiso" con la región, y "se presenta como una alternativa sólida para quienes buscan rigor, estabilidad y reformas útiles que impulsen el desarrollo económico, la cohesión territorial y la calidad de vida en Castilla y León".
