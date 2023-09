Ciudadanos ha comunicado al único procurador de la formación naranja en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, su "expulsión definitiva" del partido liberal, una decisión que el político vallisoletano no recurrirá aunque tiene un plazo de cinco días para ello, según ha informado él mismo este jueves.

El que fuera vicepresidente de la Junta de Castilla y León ha sido expulsado después de resolverse en ese sentido el expediente disciplinario que le abrieron hace unos meses tanto a él como al exdiputado de la formación en el Congreso Edmundo Bal por las críticas a la Ejecutiva tras decidir que no concurriría la formación a las elecciones generales del pasado julio.

En cuanto a Bal, Ciudadanos ha confirmado la propuesta de expulsión también para el que fuera diputado y portavoz de Ciudadanos en la pasada legislatura, una decisión que tampoco recurrirá, aunque está en plazo para hacero.

"No puedo sino lamentar la deriva final del partido en el que siempre tuve la posibilidad de defender las posturas cuando no coincidía con la Ejecutiva nacional", ha explicado Igea en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de las Cortes autonómicas.

El parlamentario ha calificado de "incompresible" la decisión del partido y ha asegurado que esperará a la resolución definitiva, una vez que pase el plazo para recurrir, "con tranquilidad", aunque ha rechazado admitir que ha "insultado o vejado a nadie" en sus intervenciones.

Seguirá en las Cortes

Respecto a su futuro, ha asegurado que mantendrá su actividad como procurador en el Parlamento de Castilla y León porque no va a "engañar a los electores, a los que se les ofreció un candidato y un programa". "Ese candidato sigue en activo, somos el único partido que ha hecho una proposición de ley y mi intención es que esto continúe siendo así y no defraudar ni engañar a los electores", ha trasladado.

"Ya le dimos al Partido Popular el Gobierno en su día, contra mi opinión. No le daremos hoy la oposición, ya sería mucho darles el gobierno y darles la oposición, sería mucho", ha exclamado.

Igea ha argüido que no quiere que corra la lista a las Cortes por Valladolid porque el siguiente, el exparlamentario de Cs en las Cortes, Miguel Ángel González, ya trabaja como asesor en la Consejería de Presidencia con el Partido Popular, por lo que seguirá "representando a los ciudadanos de Valladolid".

Por otra parte, Igea ha dicho se quedará en el Grupo Mixto de la Cámara, ya que en aplicación del Reglamento de las Cortes ningún procurador puede ser expulsado de ese grupo, y ha lamentado que con esta decisión la formación de la que aún forma parte parezca "querer dejar de existir en la Comunidad", ya que toda la acción política se limita a la labor en el parlamento autonómico.

El pasado sábado, 23 de septiembre, Igea y el exportavoz en el Congreso de Cs, Edmundo Bal, apadrinaron Nexo como "plataforma" reformista, no como un partido político, para aquellos a para "que no tienen un referente, quienes no tienen claro a quién van a votar ante una cita electoral”.