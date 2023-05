Ciudadanos no concurrirá a las elecciones generales del 23 de julio. El Comité Nacional de la formación ha tomado esta decisión este martes tras la debacle electoral de las elecciones municipales y autonómicas del pasado domingo. Este 28M el partido naranja confirmó los peores pronósticos: se quedó fuera de todos los parlamentos autonómicos en juego y de los ayuntamientos de las principales ciudades.

"El Comité Nacional ha decidido que la forma más inteligente de defender las ideas y el espacio liberal en España es que no concurramos en este ciclo electoral mientras nos preparamos para el nuevo escenario político que parece que se abrirá", ha explicado en rueda de prensa el secretario general del partido, Adrián Vázquez.

"No nos rendimos", ha advertido Vázquez, y ha defendido que, aunque "no hay espacio electoral", sí que hay "espacio político para las ideas de centro liberales". "Desde hoy mismo nos ponemos a trabajar en un proyecto reforzado en el que seamos más atractivos electoralmente e iniciamos un proceso de rearme orgánico e intelectual", ha anunciado.

Ha reconocido en que partidos como Ciudadanos "sufren" en ciclos electorales de "tan extrema polarización", pero después pueden llegar a gobernar, como ocurre en Alemania o Bélgica, y también ha explicado que en julio el partido organizará un "gran encuentro nacional del espacio del centro liberal" de cara a "volver a ser decisivos" en futuras citas electorales.

Desplome del partido en todas las comunidades

La formación obtuvo en las municipales de 300.000 votos, un 1,35% de total de toda España, muy lejos de los casi dos millones de papeletas que recibieron en 2019, cuando en aquellas elecciones locales fueron tercera fuerza. En las generales de abril de aquel mismo año llegó a su techo con 4,2 millones de votos, lo que planteó al partido la posibilidad de formar parte del Gobierno junto al PSOE.

A nivel autonómico, ha pasado de tener 182 diputados en 2020 a siete actualmente. Solo conserva los seis que tenía en Cataluña y un escaño, el de Francisco Igea, en Castilla y León. Ninguna de las dos comunidades votaba elecciones autonómicas el pasado domingo.

La reunión del Comité Nacional se ha alargado más de lo previsto después de que muchos de sus miembros pidieran turno de palabra. La expresidenta del partido, Inés Arrimadas, se había mostrado partidaria de no concurrir a las generales, según ha podido saber RTVE, mientras que Igea había pedido "asumir responsabilidades". A la entrada del cónclave, había señalado que no se podía hacer como que no había pasado nada, ha tachado de debacle los resultados electorales y había asegurado que no presentarse sería reconocer que el partido es inviable.