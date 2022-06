Los peores augurios se han hecho realidad para Ciudadanos. La formación naranja ha conseguido solo un 3,29% de los votos en las elecciones de Andalucía, por lo que pierde sus 21 diputados y se queda sin representación en la Cámara. Estos malos resultados han forzado la dimisión de del candidato del partido, Juan Marín, de todos sus cargos, que, según ha declarado, presentará este mismo lunes. "Ya me conocen, saben como soy, mañana por la mañana presentaré mi dimisión porque creo que es mi responsabilidad".

El partido que en los comicios anteriores consiguió ser la tercera fuerza más votada después de PSOE y PP pierde más de medio millón de votos con una participación del 58,36%. Vox se sitúa en tercer lugar con 14 diputados y aumenta la fuerza del bloque de derechas, aunque se queda por debajo de sus expectativas electorales.

La lista encabezada por Marín se queda fuera y no consigue revalidar la confianza de los ciudadanos en estas elecciones pese a los años de cogobernanza junto a al 'popular' Juanma Moreno.

Visiblemente emocionado, Marín ha salido a valorar los resultados y, tras "reconocer el esfuerzo" de sus compañeros durante la campaña, ha querido felicitar a Juanma Moreno por su mayoría absoluta. "Ha sido un claro vencedor", ha declarado para, después, asegurar que lo que más le "agrada" es que "Vox se queda fuera del gobierno de la Junta". "Felicito a Juanma por conseguir que Vox se queda fuera".

Andalucía era el último bastión de Ciudadanos para tener visibilidad a nivel autonómico después de haber perdido los principales ejecutivos en los que gobernaba -Murcia, la Comunidad de Madrid o Castilla y León- y tiene especial simbolismo, ya que la formación 'naranja' consiguió tocar poder por primera vez en el Parlamento andaluz en 2015 con un pacto con el PSOE que facilitó la investidura de Susana Díaz, hasta que llegó la ruptura y en las elecciones de 2018 consiguieron duplicar sus votos y entrar en el Gobierno como socio del PP.

Estos datos sentencian el desplome de votos del partido naranja, que comenzó en las elecciones generales de noviembre de 2019, cuando perdió 47 diputados y tres millones de votos.

Marín y sus años de gestión como vicepresidente de la Junta no han convencido a los andaluces. Durante toda la campaña, el candidato de Cs confiaba en una "posible remontada" que finalmente no se ha hecho realidad.

Los tres años de Gobierno de coalición junto a Juanma Moreno no le han servido para alcanzar los mínimos necesarios para entrar en el hemiciclo. Pese a que durante toda la campaña, Marín se ha encargado de recordar sus años de gestión frente a las consejerías de Economía, Empleo, Igualdad y Educación, además de la que él ha ostentado de Turismo y Justicia y que, según sus declaraciones, han sido "el verdadero motor del cambio", no ha conseguido revalidar los buenos resultados de las elecciones andaluzas de 2018.

El candidato de Cs se mostraba escéptico ante los sondeos y confiaba en que el partido naranja fuera "capaz de dar la vuelta a las encuestas", como ya hizo en 2015 y en 2018, comicios en los que obtuvieron mejores datos de los pronosticados; sin embargo, los resultados no han dado el vuelco esperado.

Su apuesta por la moderación y su postura crítica frente a la candidata por Vox, Macarena Olona, tampoco han dado sus frutos. Durante la campaña electoral, Marín, dijo de la formación de ultradrecha que "engaña" a la gente, y advirtió de que Andalucía "no es un trampolín" para que el líder de este partido, Santiago Abascal, "sea presidente de España".

Además, en una de sus entrevistas con TVE rechazó entrar en un hipotético gobierno con PP y Vox. "No voy a estar porque no comparto la forma de hacer política de Macarena Olona y su equipo", dijo. "Vox no cree en Andalucía, en el Estatuto de las Autonomías" y "miente a los andaluces" prometiendo, por ejemplo, la expulsión de los inmigrantes ilegales, algo que está regulado por leyes nacionales.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, también pidió el voto a los andaluces si no querían "encontrarse a Macarena Olona (Vox) de vicepresidenta". "Si votas a Ciudadanos tienes el mismo Gobierno que hay ahora, si votas al PP te vas a encontrar a Olona de vicepresidenta", subrayó desde Granada el miércoles pasado tras atribuir a la formación naranja el cambio de gobierno en Andalucía, "porque el Partido Popular se presentó solo durante cuarenta años y no lo consiguió, y ha sido cuando se presentó Ciudadanos cuando las políticas liberales han llegado a la Junta".

Sin embargo, Juanma Moreno ha arrasado con una mayoría absoluta de 58 escaños que le permitirá gobernar en solitario la próxima legislatura.