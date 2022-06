El segundo y último debate de las elecciones andaluzas, organizado por Canal Sur, se ha convertido en un todos contra el presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, a cuenta de su gestión al frente del Gobierno y de su posible pacto con Vox tras el 19 de junio, el mismo día que el CIS estima que el PP será el claro vencedor en los comicios, pero que dependerá de la formación de Macarena Olona para gobernar.

Pese a las presiones de los partidos de izquierda y la invitación de Olona a sumar sus votos para gobernar en coalición en la próxima legislatura, Moreno se ha limitado a señalar que su pacto es "con los andaluces", ante la advertencia de la candidata de la formación de ultraderecha, quien ha asegurado que solo facilitará su investidura si está en el gobierno: "Si tan solo necesita un solo escaño de Vox, una abstención, no va a ser presidente si Vox no esta dentro del gobierno", ha avisado Olona a Moreno, escenificando la oferta mostrando su mano tendida al candidato 'popular' e instándole a responder si él "va a ser su vicepresidente" en caso de que Vox obtenga más votos, lo que Moreno ha calificado como "un delirio". Y es que el candidato 'popular' se ha preguntado cómo quiere ser vicepresidenta de la Junta "cuando no cree en la autonomía".

Ha sido un debate con mucha bronca y pocas propuestas, un cuerpo a cuerpo más intenso del vivido en el primer debate en RTVE. Uno de los más duros con Moreno ha sido el cabeza de lista del PSOE, Juan Espadas, quien le ha recordado que en 2018 su investidura salió adelante gracias al apoyo de Vox: "Si el PSOE es el partido más votado, ¿repetirá la foto? Porque usted es un señor de derechas, que se presenta por el PP y que no ha ganado nunca unas elecciones, pero pactó con Vox para ser presidente", ha dicho, y se ha reivindicado como el único partido "que puede frenar a la derecha". Por alusiones, Moreno le ha respondido que su campaña se basa en "Vox, Vox, Vox" y le ha reprochado que "gobernaría con siete de izquierdas (en referencia a la coalición de Por Andalucía y Adelante Andalucía)”.

Mientras el vicepresidente y candidato de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, ha incidido en que quiere reeditar el Gobierno, aunque las encuestas le sitúan cerca de la irrelevancia. "O hay un gobierno que pueda empezar a funcionar el lunes después de las elecciones, del PP y Ciudadanos, o vamos a tener un lío. No me extraña después de haber visto el gobierno de Castilla y León como Vox ya está repartiéndose los sillones", ha incidido.

La posibilidad de una repetición de elecciones, como expuso Moreno hace unas semanas, podría tomar cuerpo si Moreno se queda cerca de la mayoría absoluta pero Vox mantiene su amenaza de no prestar ni un escaño. Este lunes, la encuesta 'flash' del CIS otorga al PP la primera posición en las elecciones del próximo 19 de junio, con una amplia mayoría para Juanma Moreno, aunque sin los votos necesarios para gobernar en solitario, ante lo que necesitaría a Vox. Por su parte, el PSOE caería a la segunda plaza y no tendría opciones de gobernar con el resto de formaciones de izquierda.

En caso de una hipotética investidura, Juan Espadas ha confirmado que no dará su apoyo a Moreno, como tampoco lo hará Teresa Rodríguez; mientras que Por Andalucía mantiene que abriría una reflexión, aunque apunta también al no, tal como ha señalado este lunes en una entrevista en RNE.

Los servicios públicos, en el centro de las acusaciones

Los momentos más broncos del debate a seis se han dado por la gestión de los servicios públicos. El PP y Cs han sacado pecho por su papel al frente de la Junta y el bloque de la izquierda les ha acusado de “abandonar” la sanidad pública y de “maltratar” a los empleados públicos. "Hasta aquí la propaganda", ha dicho Espadas, quien ha criticado que el Gobierno de la Junta "no ha gestionado de forma eficiente" los fondos europeos y los recursos públicos ofrecidos por el Ejecutivo central durante la pandemia. "No ha gestionado lo que debería. Si no, no tendríamos la situación que tenemos", ha lamentado el líder socialista.

04.27 min Espadas critica la gestión de la pandemia de Moreno, que le contesta: "Estamos creciendo por encima de la media"

"Quiero saber si van a seguir avanzado por la privatización y van a apostar por un modelo que lleva a los ciudadanos a hacerse un seguro privado", le ha cuestionado la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, quien posteriormente ha dicho haber "echado de menos políticas de juventud" durante estos tres años de legislatura, un colectivo que "lo ha pasado especialmente mal durante la pandemia, además en una tierra donde tenemos los niveles más altos de desempleo y menos nivel educativo, y peores expectativas de futuro".

Con todo, el bloque de la oposición ha llegado a acusar al presidente de la Junta de "triunfalismo" y de actuar con "soberbia". "Se le está poniendo toda la cara de la señora Susana Díaz; y ya sabe dónde está la señora Susana Díaz", ha apuntado la candidata de Por Andalucía, Inma Nieto. En su opinión, "el maltrato del PP a los empleados públicos tiene mucho que ver con el deterioro de la sanidad pública". "Y lo que ha pasado en estos tres años no tiene nombre", ha aseverado.

01.35 min Rodríguez y Nieto cargan contra el "abandono" de la educación pública y Marín defiende su gestión

Ha sido, sin embargo, el vicepresidente de la Junta y cabeza de lista de Ciudadanos, Juan Marín, el que ha defendido cada una de las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo: "Nos hemos ocupado de que en esta legislatura no se desmonte el estado del bienestar. Los datos son mejores que en 2018, cuando el legado que nos encontramos era el de un maltrato a los profesionales públicos", ha denunciado el candidato 'naranja', quien ha prometido "más atención a la dependencia, a la ayuda a domicilio y a la mujer".

"Hemos hecho una política muy complicada y hemos tenido que recuperar la economía después de la pandemia. Llevamos tres años consecutivos creciendo por encima de la media y se ha rebajado el desempleo juvenil (...) Bajando impuestos, simplificando trámites administrativos y diálogo común hemos conseguido ser una comunidad líder en creación de empleo", ha celebrado Moreno. Y, ante las críticas de la líder de Vox, el presidente de la Junta ha acusado de "no saber lo difícil que es gobernar" y tomar decisiones como cerrar una provincia o cerrar un sector económico durante la pandemia o desalojar a 3.000 personas por un incendio. "No se duerme, pero eso es gobernar, desgastarte tú para no desgastar a los andaluces. Nadie promete tanto como el que no va a gobernar", ha incidido Moreno.