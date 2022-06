El paro es un problema en Andalucía. Lo sienten los ciudadanos y lo corroboran las estadísticas. Mientras los partidos políticos se zambullen en una campaña electoral autonómica en la que lo identitario se antepone a las propuestas, la falta de trabajo aparece como la primera preocupación de los ciudadanos de la comunidad autónoma más poblada de España.

La tendencia de crecimiento del empleo de los últimos meses también se nota en Andalucía. Pero esta comunidad autónoma llega a las elecciones del 19J con una tasa de paro del 19% que supera en casi seis puntos la media nacional y perpetúa un mercado laboral tradicionalmente más débil y volátil que el del conjunto de España.

La reforma laboral impulsada por el Gobierno que entró en vigor en marzo también está impactando de manera positiva en la estabilidad del empleo en Andalucía. No obstante, el economista Jesús Cruz recomienda prudencia y paciencia para poder evaluar los datos: "Las valoraciones que se pueden hacer a estas alturas son de brocha gorda [...] y esto [el efecto de la reforma laboral en la comunidad autónoma] no se deducirá tanto por el número de contratados temporales justificados, como por si conseguimos que la duración media de los contratos sea mayor y, como efecto derivado, se reduzca la rotación en el mercado de trabajo".

Iznalloz y Guadahortuna, en Granada, y Valle de Abdalajís, en Málaga, son las siguientes localidades más pobladas con más menores de 25 años que no encuentran trabajo. Sin embargo, ninguna de ellas supera los 1.500 vecinos.

En cuanto a las capitales de provincia, todas superan el 10% de trabajadores parados , con Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Granada por encima del 15%. No obstante, estas ocho ciudades son los lugares donde los jóvenes encuentran más oportunidades : no hay más de un 9% de menores de 25 años parados en ninguna de ellas.

La situación es especialmente preocupante en la provincia de Cádiz, con más de la cuarta parte de su población activa en paro . De los 45 municipios gaditanos, 28 tienen más de un 15% de parados, con cifras superiores al 20% -uno de cada cinco vecinos en edad de trabajar no lo hace- en La Línea de la Concepción, Paterna de Rivera, Barbate y Arcos de la Frontera.

Aunque esta situación se cumplió el pasado abril en Cádiz y en Málaga, la proporción de personas que recibieron subsidios extraordinarios por desempleo o renta activa de inserción, una prestación de carácter no contributivo destinada a desempleados que no perciben otras ayudas y que acreditan especiales dificultades de reinserción en el mercado laboral, fue menor en el conjunto de Andalucía que en la media de España.

La curva anterior muestra la evolución del porcentaje de personas paradas durante más de un año en España y en Andalucía cada trimestre desde 2002. Su valor casi siempre es superior en la comunidad autónoma, pero este dato no refleja con precisión la cantidad de personas que perciben prestaciones contributivas o subsidios en función de su situación laboral previa a engrosar las listas del antiguo INEM.

En cuanto a los 1,3 millones de andaluces que sí residen fuera de Andalucía, la mayoría lo hacen en Cataluña y Madrid. No obstante, los jóvenes andaluces fuera de la comunidad siguen siendo una minoría , ya que casi el 48% tiene 65 años o más.

La tendencia es similar en todas las franjas de edad, y sí existe, en cambio, cierta movilidad dentro de la provincia . El gráfico anterior muestra que un 25% de todos los andaluces menores de 40 años que han decidido no abandonar sus raíces sí ha cambiado de municipio. No obstante, la población de las capitales ha decrecido en beneficio de sus áreas metropolitanas , salvo en las ciudades costeras de Málaga y Almería.

La movilidad de la población andaluza también es escasa si se observan las variaciones de domicilio dentro de la propia región. El 85% de los menores de 40 años nacidos en Andalucía opta por no abandonar la comunidad , y nueve de cada diez de los que se quedan, deciden seguir viviendo en la misma provincia.

Empleo de baja cualificación, con salarios más reducidos

La baja cualificación profesional de la oferta de trabajo es otro factor que influye en la poca movilidad de los trabajadores de Andalucía, en la estructura de su mercado laboral y, directamente, en la riqueza de los andaluces. "Se encuentran pocas oportunidades de empleo fuera de la agricultura, la hostelería o la construcción y faltan en otras actividades que permitan un flujo migratorio más estable" y mejores salarios, resume Jesús Cruz.

La renta media por persona en Andalucía (9.160 euros anuales en 2019) es un 21% más baja que la del conjunto de España (11.680 euros), según datos de la Encuesta de condiciones de Vida del INE. Además, su Atlas de distribución de renta de los hogares -una estadística experimental- revela que el 65% de los municipios andaluces tiene menos de 10.000 habitantes y una renta media anual inferior a 10.000 euros.

La renta mediana -el valor que se sitúa justo en la mitad y que en el siguiente gráfico aparece dentro de una horquilla que no tiene en cuenta los casos excepcionales- aumenta a medida que crece su población. No obstante, no hay grandes diferencias entre los municipios de menos de 1.000 habitantes, el 27% de las 785 localidades que forman Andalucía, y aquellos que están entre esta cifra y los 50.000.

El salto por encima de los 10.000 euros de renta neta media anual por persona se produce al trasladarse a municipios de más de 100.000 habitantes. Sin embargo, solo hay 11 localidades andaluzas que cumplen estas características: las ocho capitales de provincia, Algeciras, Marbella y Dos Hermanas.

Otro factor asociado a la baja cualificación de los puestos de trabajo es la llegada de extranjeros. Aunque en este caso hay dos grupos bien diferenciados. Por un lado, están los que tienden a asentarse en la costa. Muchos son de origen británico o de países de la UE. Por otro, aparece un grupo de 280 municipios entre cuyas población extranjera predominan los marroquíes, argelinos y senegaleses.

Son enclaves agrícolas de las provincias de Sevilla, Jaén y Almería que se han visto beneficiados de una mano de obra barata para cubrir puestos esenciales y escasamente retribuidos que estaban sin cubrir. "La afluencia de extranjeros en Andalucía ha sido de las más densas de toda España y, salvo brotes muy aislados, no ha provocado ninguna conflictividad, porque ha habido un asentamiento de la población extranjera en ocupaciones en las que era necesario", resume Cruz.

Para este experto, el futuro del mercado laboral andaluz pasará inevitablemente por la llegada de más mano de obra de fuera mientras se impulsan inversiones que permitan reconvertir el tejido productivo de la región. Un trabajo en marcha, al que todavía le queda camino por recorrer para explotar su potencial más allá de la inversión pública.

En este sentido, el experto de la Universidad de Sevilla lamenta que las propuestas de la campaña o del primer debate electoral en RTVE se están quedando ancladas en "vaguedades derivadas del puro y simple desconocimiento de los candidatos en la materia". En otras ocasiones, intentan transmitir "ideas muy sencillas que tergiversan la realidad", añade.

"A veces se piensa que en Andalucía todo el empleo que existe está vinculado al turismo y la construcción. Y, aunque estos sectores pesen mucho, hay otros, industriales y de innovación tecnológica, que están creciendo de forma muy significativa", apunta Cruz. Acciones vinculadas a las energías renovables, a la producción y la extracción del mármol o al Parque Tecnológico de Málaga, que para el catedrático "suponen un contraste muy notable con lo que suele ser el tópico de empleo en Andalucía".