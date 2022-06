En el primer debate electoral de las elecciones andaluzas en RTVE, el presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha insistido en que quiere gobernar en solitario como “la única opción viable y posible” para Andalucía. Ha rechazado gobernar con Vox y ha dicho que “la señora Macarena Olona no cree en Andalucía” ni en el estado de las autonomías. No ha hablado de Ciudadanos pese a que su vicepresidente y candidato ‘naranja’, Juan Marín, ha incidido en que quiere reeditar “el mejor gobierno que ha tenido Andalucía”, que es el de PP-Cs. Moreno tampoco ha respondido a la petición de Juan Espadas (PSOE), que le ha instado a comprometerse por escrito a que no pactará con Vox tras el 19J. Espadas también ha dicho querer gobernar en solitario, pero se ha mostrado dispuesto a buscar una mayoría suficiente para poder gobernar entre los partidos a su izquierda: “Hace falta un PSOE que pare a la ultraderecha”.

Ha sido un debate sin muchas sorpresas en lo político aunque con algunos encontronazos tensos entre los candidatos, sobre todo ante el negacionismo de la candidata de Vox de la violencia de género y su atribución de la “inseguridad” en Andalucía a la inmigración ilegal, por lo que ha recibido los calificativos de “racista” y “brazo político del terrorismo machista”. Un debate en el que el presidente de la Junta ha tirado de perfil institucional y ha esquivado con discreción y sin entrar en polémicas los reproches del resto de candidatos (salvo el de Ciudadanos) por su "triunfalismo".

Cuando ha tocado hablar de pactos, Moreno ha pedido una “mayoría suficiente y serena” para “tener las manos libres para hacer más y llegar más lejos” en Andalucía y permita “avanzar como hasta ahora”. Esta opción, ha aseverado, es la que “representa el PP desde la sensatez y el equilibrio”. Ha advertido a los andaluces de que la candidata de Vox “querría delegar competencias” en materias como Sanidad y Educación para que las gestione el Gobierno de Pedro Sánchez. Y la otra opción a su gobierno, ha dicho, es un gobierno “Frankenstein” fruto de la suma de “ocho partidos de la izquierda” (el PSOE, junto con los que conforman las coaliciones de Por Andalucía y Adelante Andalucía).

Estos argumentos no han convencido a Espadas, quien ha reprochado a Moreno que "prefirió apoyarse en Vox" en 2018 y ha advertido a los ciudadanos de que ahora tienen que elegir de nuevo entre “derechos y derechas”, que este 19J “vienen juntas” y con Vox “queriendo entrar por la puerta grande”, puesto que exige entrar en el gobierno de la Junta. Por ello, se ha reivindicado como “voto útil” ya que el PSOE es el “único partido que puede frenar a la ultraderecha”.