No son buenos tiempos para la izquierda en Andalucía. Una vez más, vuelve dividida a unas elecciones en la región, las del 19 de junio, y el punto de partida no podía ser más desalentador: ninguna encuesta prevé que la suma de PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía sea suficiente para formar gobierno y los tres juntos lograrían un resultado similar o inferior al PP. El Partido Socialista no parece despegar tras el cambio de liderazgo con Juan Espadas en unos comicios que tienen una clara lectura y posible repercusión en clave nacional y el espacio político “a su izquierda” ha sido protagonista principalmente por sus discrepancias y guerras. El reto de la campaña para estas formaciones será inmenso: remontar un ‘Everest’ de encuestas negativas y movilizar e ilusionar a la ciudadanía, por lo que los tres candidatos han enfocado mucho sus discursos en apelar a la participación para "frenar" a la "extrema derecha".

Andalucía no es cualquier comunidad para el PSOE. Forma parte del ADN de los socialistas, que gobernaron la región 36 años hasta 2018, cuando el PP de Juanma Moreno arrebató el poder a Susana Díaz. Siempre ha tenido un peso importante en los gobiernos nacionales de Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez. Y ahora, el Partido Socialista llega a estas elecciones autonómicas, por primera vez, en la oposición y con un candidato todavía desconocido entre parte de los andaluces y perfil discreto.

Juan Espadas se impuso a Díaz en las primarias de hace un año en un movimiento de Ferraz para desterrar definitivamente el ‘susanismo’. Pero ninguna encuesta prevé que logre un resultado significativamente mejor que el que consiguió su antecesora en 2018, el peor del partido en Andalucía pese a ser la lista más votada y con el que Díaz perdió la presidencia ante la suma de PP, Cs y Vox. En un Parlamento en el que la mayoría absoluta se sitúa en 55 diputados, los 32-36 que otorga el CIS a los socialistas están muy lejos de poder articular una mayoría suficiente para recuperar el gobierno de la Junta, ni siquiera sumando con Por Andalucía (9-10), Adelante Andalucía (2) o inlcuso a Ciudadanos (1-3) si los ‘naranjas’ se prestaran a ello, según el barómetro. La suma de la izquierda sería similar al resultado del PP (47-49), al que solo le haría falta la abstención de Vox (17-21) para gobernar.

Espadas (PSOE), un candidato que no ha podido potenciar su liderazgo “Espadas está estancado y no ha producido ninguna ilusión en el electorado socialista”, señala a RTVE.es la directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Paloma Román Marugán. A su juicio, Espadas no se ha “trabajado” la precampaña y ahora “va a depender de lo que se haga desde Madrid” y de las posibles visitas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o de sus ministros. Juan Espadas, el hombre discreto y perseverante que derrotó a Susana Díaz en una apuesta de Sánchez ROCÍO GIL GRANDE “El PSOE andaluz, durante muchos años, se ha centrado en tener un liderazgo único” como el de Manuel Chaves, José Antonio Griñán o Díaz, apunta por su parte el politólogo de la Universidad de Barcelona Jesús Palomar, quien señala que ahora los socialistas “han cambiado un modelo personalista por uno más colectivo”. El problema, indica, es que este cambio se ha producido justo hace un año, cuando Díaz esperaba seguir como candidata a la Junta y en el PSOE no se había podido potenciar otro liderazgo. Coincide la politóloga y asesora en comunicación política Mireia Castelló, quien cree que al PSOE le está pasando factura “la resaca” del cambio de liderazgo y que Espadas todavía “no ha tenido la oportunidad en el tiempo para poder desarrollar y consolidar el suyo” de cara a estas elecciones. “No es el momento para él. Sí es un candidato adecuado para estar en el Gobierno pero su perfil no encaja con la notoriedad que necesita al estar en la oposición”, expone. Y es que Espadas se caracteriza por un perfil institucional, sereno y dialogante que contrasta con la política de alto voltaje que se ha instaurado en España. Y, si bien el socialista tiene “buenos atributos” como buen gestor y su perfil moderado, cree que en esa cuestión “compite directamente”, además, con Juanma Moreno, que tiene la “baza a favor” de estar en el poder. Y es que todos los expertos coinciden en que partir desde la oposición también es un hándicap en su contra y añaden que, ya que estas elecciones tendrán una lectura en clave nacional, Sánchez “podría salir algo perjudicado” ante un posible fracaso del PSOE. El jefe del Ejecutivo se mide por primera vez en unas elecciones con el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha logrado repuntar a su partido a nivel nacional en todos los sondeos, y lo hace después del fracaso del PSOE en Castilla y León y el año pasado en Madrid. Andalucía arranca una campaña decisiva para el tablero de la política nacional: las 10 claves del 19J MARÍA MENÉNDEZ Lo cierto es que un resultado como el que prevé el CIS no sería necesariamente malo siempre que los posibles aliados del PSOE lograran relevancia en estas elecciones y pudieran formar un gobierno. Pero las peleas entre Adelante Andalucía y Por Andalucía, así como las luchas internas que ha habido dentro de esta última coalición, están siendo “un tiro en el pie” para la izquierda, como expone Castelló, que señala que “los problemas de organización, descoordinación y recelos” que han sido sonoros en las últimas semanas “se trasladan a la opinión pública”.