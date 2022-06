Arranque de campaña Los candidatos llaman a una movilización masiva el 19J y a no fiarse de las encuestas en unas elecciones "decisivas"

Los candidatos ponen rumbo a las elecciones en Andalucía del 19J. RTVE.es

La campaña de las elecciones del próximo 19 de junio en Andalucía ha dado el pistoletazo de salida oficial este jueves por la noche, en la que los candidatos han hecho un llamamiento unánime a la movilización y a “no quedarse en casa” ni fiarse de las encuestas, que dan una amplia victoria al PP aunque necesitaría a Vox, porque todavía faltan dos semanas para que los 6,6 millones de electores que están llamados a votar decidan y depositen su voto en unas elecciones decisivas para la región.

Sin presencia de líderes nacionales (como sí ocurrió en el arranque de campaña de 2018), los candidatos han vuelto a dejar claro que solo hay dos opciones posibles: un gobierno del PP (con o sin Vox, la “ultraderecha” de la que alerta la izquierda) o uno de izquierdas con el PSOE a la cabeza, que para la derecha sería otro gobierno “Frankenstein”.

Espadas: o un gobierno “de derecha y extrema derecha” o uno “fuerte” del PSOE Juan Espadas ha iniciado la campaña en Jaén, desde donde ha advertido de que estas son las “elecciones más importantes de los últimos años” y de que solo hay dos opciones a elegir: “un gobierno de derecha y extrema derecha” o uno “fuerte” del PSOE, que es el que necesita la región, ha dicho. Entre un Gobierno que “crea en la autonomía de Andalucía” y pueda “reivindicar, acordar y negociar con un gobierno de España” u otro que se dedique a “confrontar por sistema”. Y es que, a su juicio, Juanma Moreno ha demostrado ser un “presidente incapaz” que “no ha estado a la altura” de Andalucía, que solo acumula “incumplimientos” en sus promesas y que ha “dado la espalda” a los ayuntamientos en los peores momentos de la pandemia. “�� Acto de apertura campaña en Jaén



✖️ El problema que tenemos en nuestra tierra es un gobierno andaluz incapaz, que no ha sido capaz de estar a la altura.



➡️ El #19J va de elegir el mejor gobierno y el mejor candidato para #Andalucía.



��️@_JuanEspadas #SiVotamosGanamos pic.twitter.com/ZpVLlurIs8“ — PSOE de Andalucía (@psoedeandalucia) June 2, 2022 Entre Moreno y la candidata de Vox, Macarena Olona, ha dicho que “tanto monta que monta tanto” y ha avisado de que son la continuación del gobierno de PP y Vox en Castilla y León, donde el presidente de esa región, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido “el primer conejillo de indias” de un proyecto que, si los andaluces no lo impiden, va a continuar en Andalucía, ha advertido. Por último, Espadas ha pedido que “nadie se quede en su casa” porque, cuando la participación baja, “nunca gana la izquierda, el progreso ni la democracia”: "Me dejaré la piel y lo que haga falta. Si votamos todos, ganamos. Ni un paso atrás y las urnas llenas de voto socialista". Le ha acompañado la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, quien ha centrado sus críticas contra el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien ha acusado de beneficiar a los "privilegiados" e ir la UE a "boicotear" al Gobierno de Pedro Sánchez y sus políticas. "Frente a la derecha depredadora, la clase trabajadora tiene que apoyar al socialismo de Juan Espadas", ha clamado.

Moreno pide una “mayoría suficiente” para un gobierno en solitario que “avance” Juanma Moreno (PP) se ha dado un baño de masas en Málaga, donde los asistentes le han recibido al grito de “presidente” y le han agasajado con algunos regalos, como una bandera de Andalucía o una camiseta con su cara. Desde allí, ha llamado a que “nadie se quede en casa” para lograr “una mayoría suficiente” para “conseguir otros cuatro años de progreso, futuro e ilusión”. Una mayoría, ha dicho, “serena, que no chilla” y que “quiere avanzar con calma” y permita un gobierno en solitario. Y ha pedido a los votantes “no confiarse” por las encuestas porque no hay nada ganado hasta que no pasen las elecciones. “Si vuelven, van a destruir las reformas con las que #AndalucíaAvanza. Os pido que estéis a mi lado para hacer realidad una mayoría de progreso, bienestar e ilusión.



Todavía no hemos ganado nada.

Sigamos caminando hacia adelante. pic.twitter.com/80ymVGtZCz“ — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) June 2, 2022 A su juicio, el 19J solo hay “dos opciones”: la de “seguir avanzando” y “apostando por los servicios públicos”, desde “la serenidad” y el “sentido común”, o un gobierno “Frankenstein” conformado, ha dicho, por siete partidos (el PSOE y los que conforman las dos coaliciones de izquierdas). Tras achacar al PSOE la “corrupción” y las “irregularidades” de anteriores gobiernos en la Junta, ha destacado que ahora las noticias sobre Andalucía dicen que es “líder en creación de empleo” y mira “de tú a tú” a otras comunidades como Madrid, Cataluña o País Vasco. “Esa es la revolución que está haciendo la sociedad andaluza, sigamos avanzando porque todo esto se puede caer” con las izquierdas, ha proseguido. Porque está en riesgo que se destruyan “una por una” las reformas del actual gobierno: “Van a dar pasos atrás y volver a la casilla de salida. Eso puede pasar”. Por ello, ha dicho que no se conforma “con otra cosa” que ser el “motor económico y social” de España. “Quiero pedir que no nos resignemos (...) Quiero seguir cuatro años más porque tengo ilusión y el convencimiento de que quiero seguir protegiendo a esta gran tierra”.

Marín: Andalucía no puede pasar de ser el “cortijo” del PSOE al del PP “Cambio” ha sido la palabra más repetida por Juan Marín (Cs) en el acto de Jerez de la Frontera (Cádiz) y “el cambio que funciona” ha sido el lema que ha elegido el partido naranja para lanzar un mensaje claro: solo Ciudadanos ha llevado la “regeneración” y las reformas necesarias a Andalucía. Hay “mucho trabajo que hacer aún”, ha asegurado, pero no será posible sin Cs en el gobierno, y se ha preguntado que, si a Andalucía ahora le va bien, “¿por qué se va a permitir un cambio con un gobierno a peor?”. Porque la alternativa, ha dicho, es el PSOE que ve a Andalucía como su “cortijo” o un PP que entraría al juego del PSOE “viendo quién es más corrupto o pone a sus amiguetes” en las instituciones. “Cuando algo funciona no hay que cambiarlo.



❌ Andalucía se convirtió en un cortijo de la izquierda durante 37 años y no vamos a permitir ser ahora un cortijo de la derecha.



�� @JuanMarin_Cs "Cs le sienta muy bien a Andalucía" #ElCambioQueFunciona pic.twitter.com/rwTL16an0y“ — Ciudadanos Andalucía (@Cs_Andalucia) June 2, 2022 La opción de Marín es clara: reeditar el gobierno con el PP. Ha rechazado un pacto con el PSOE: “Si alguien no defiende Andalucía no puede contar con mi apoyo”. Y ha asegurado que los andaluces no llevan en su “ADN” ser la comunidad “más pobre o líder en el fracaso escolar”, ni aquello que otros han querido hacer creer a los andaluces “para que la sociedad andaluza no reaccionara”: “Hoy llevamos en el ADN el orgullo de ser andaluces y de tener una tierra extraordinaria”. Por todo, ha pedido a los ciudadanos que “crean”: “El cambio sigue siendo posible”. En el acto le han acompañado el portavoz nacional de Cs, Edmundo Bal, y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. Bal ha criticado así las alianzas de los socialistas con el separatismo, a un PP que, “dependiendo de dónde sople el viento”, habla de distintas nacionalidades en España y contra los “insultos y crispación” de Vox, que en Castilla y León tiene “un vicenada” (por el vicepresidente), “sin competencias y se lleva 101.000 pavos al año”. Villacís, por su parte, ha destacado que “hay un partido que defiende como nadie a España” y de Marín ha dicho que es “uno de los mejores tipos” que ha conocido: “No puede ser más honesto y leal. Es garantía y seguridad para esta tierra”.

Nieto se compromete a “poner la vida en el centro” y priorizar los servicios públicos Inmaculada Nieto ha comenzado la campaña de ‘Por Andalucía’ en Algeciras, su tierra, desde donde se ha comprometido a “poner la vida en el centro” para que los ciudadanos tengan “vidas dignas de ser vividas” y para ello ha dicho que “priorizará” los servicios públicos en la región: “La salud no es un negocio y Andalucía no es un negocio, hay talento suficiente como para tirar adelante con servicios públicos de calidad”. La dirigente de IU ha estado arropada por los otros cinco líderes autonómicos de los partidos que acordaron ir en coalición el 19J (Podemos, Más País, Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz”. “Pongamos la vida en el centro. La salud no puede ser un negocio.#PorAndalucía pic.twitter.com/lkTdSr6JHq“ — Inmaculada Nieto (@InmaNietoC) June 2, 2022 Ha sido muy contundente en su mensaje contra Moreno, a quien “los parados le importan un bledo” y “debería darle vergüenza que el Gobierno central le tenga que hacer el trabajo con un plan de empleo”, y ha cargado contra su consejero de Presidencia y “gurú económico” del PP, Elías Bendodo, que “cobra el doble de lo que decía” mientras “rechazaba la reforma laboral y los ERTE”. El líder de Podemos en Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha reivindicado por su parte el trabajo del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez: “La derecha ha visto que sabemos gobernar y hacer las cosas pensando en la gente y les preocupa que hemos demostrado que somos gente decente”.

Olona se erige como “el cambio real” para Andalucía y para España La candidata de Vox ha sido la más tardía en celebrar su acto de arranque de campaña y lo ha hecho en la plaza de Isabel la Católica de Granada, ante la estatua de la reina Isabel y de Cristóbal Colón, desde donde ha reivindicado “nuestro glorioso pasado”. Sin embargo, ha asegurado: “Miramos al presente y no nos resignamos, porque podemos cambiar el rumbo por completo de Andalucía y de España”. “¡Empieza la cuenta atrás! Desde la Cuna de la Hispanidad. Honrando nuestro pasado. Reivindicando nuestro presente y futuro. #CambioReal pic.twitter.com/I9uVzq11KB“ — Macarena Olona (@Macarena_Olona) June 3, 2022 Granada ha sido elegida por Macarena Olona por ser la “cuna de la hispanidad”, desde donde Colón fraguó su marcha a América y, al igual que el resto de España marcó “un rumbo que cambió la historia del mundo”, ahora es posible un “cambio real”, que solo se hará realidad, ha dicho, con Vox. Por ello, ha subrayado que su candidatura “sale a ganar para que Andalucía gane”. Olona, que ha procedido después a la tradicional pegada de carteles a los gritos de “Macarena de Graná”, ha recibido después de una simpatizante un vestido con los colores de la bandera de España y el lema ‘Granada en rama’.